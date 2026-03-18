Ιράν: Δημοσιεύτηκε φωτογραφία με το δαχτυλίδι του Αλί Λαριτζανί στο χέρι του μέσα στα συντρίμμια

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι κηδείες του Αλί Λαριτζανί και του Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι
Αλί Λαριτζανί
Αλί Λαριτζανί / REUTERS/Osman Orsal/File Photo

Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί, ο λογαριασμός του στο Telegram ανέβασε φωτογραφία του χεριού του με το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι των ηγετών της σιίτικης κοινότητας, πριν και αφότου σκοτώθηκε από την ισραηλινή επίθεση χθες Τρίτη (17/3/2026) στο Ιράν.

Το δαχτυλίδι, όπως ενημερώνει το μέσο ενημέρωσης ynet του Ισραήλ, φαίνεται τοποθετημένο στο δάχτυλο του Αλί Λαριτζανί στον τόπο της δολοφονίας του στο Ιράν. Βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα η αυθεντικότητά της φωτογραφίας.

Η φωτογραφία θυμίζει αυτή που δημοσιεύτηκε στο Ιράν μετά τη δολοφονία από τις ΗΠΑ του Κασέμ Σουλεϊμανί, διοικητή της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος ήταν ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα του καθεστώτος, το 2020, αναφέρει το ynet.

Ο λογαριασμός Telegram του Λαριτζανί δημοσίευσε μια φωτογραφία του χεριού του μάλιστα πριν και μετά τη δολοφονία.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Το χέρι του Αλί Λαριτζανί με το δαχτυλίδι, μετά και πριν την δολοφονία του / Φωτό ynet
Το χέρι του Αλί Λαριτζανί με το δαχτυλίδι, μετά και πριν την δολοφονία του / Φωτό ynet

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν και φωτογραφίες από τα φέρετρα του επικεφαλή των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί και του γιου του, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης,

Ιράν: «Θα πάρουμε εκδίκηση» μετά τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί

Η κηδεία του Λαριτζανί γίνεται σήμερα (18/3/2026) το μεσημέρι στην Τεχεράνη και θα τελεστεί ταυτόχρονα με αυτές του ηγέτη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, του Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης χθες, και των 84 και πλέον ανδρών του πολεμικού ναυτικού που επέβαιναν στη φρεγάτα που βύθισε υποβρύχιο των ΗΠΑ ανοικτά από τη Σρι Λάνκα.

Το Ιράν «θα πάρει εκδίκηση» για «το αγνό αίμα» του Αλί Λαριτζανί και «των άλλων αγαπητών μαρτύρων», τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι τα πλήγματα που έβαλαν στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ τη νύχτα και είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, έγιναν για «να εκδικηθούμε» τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και άλλων αξιωματούχων, που σκοτώθηκαν χθες στο Ιράν

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κατζ: Σκοτώσαμε τον υπουργό Πληροφοριών του Ιράν, Ισμαΐλ Χατίμπ – Σήμερα αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις
Ο Κατζ και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχουν «εξουσιοδοτήσει τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να εξουδετερώνουν οποιοδήποτε ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο»
Ισραέλ Κατζ
Πανεπιστήμιο στην Κίνα ενθαρρύνει τους μαθητές να ερωτευτούν, ως σχέδιο για να αυξηθούν οι γάμοι και οι γεννήσεις
Το 2025, ο πληθυσμός μειώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά, με το ποσοστό γεννήσεων να υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο και τους ειδικούς να προειδοποιούν για περαιτέρω μείωση
κίνα
Τεράστιο άγαλμα του Ιησού Χριστού τοποθετήθηκε στα σύνορα Λιβάνου και Συρίας σε περιοχή που είχε βομβαρδιστεί από το Ισλαμικό Κράτος
Σκοπός του είναι να αποτελέσει διαρκές σύμβολο πίστης και αντοχής για μια κοινότητα που έχει βιώσει μεγάλες δοκιμασίες τα τελευταία χρόνια
Το άγαλμα στα σύνορα Συρίας και Λιβάνου
