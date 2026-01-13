Ιράν: Ερφάν Σολτανί, ο 26χρονος διαδηλωτής που θέλει να κρεμάσει ο Χαμενεΐ και θα περάσει μόλις 10 τελευταία λεπτά με την οικογένειά του

Στο Ιράν, η διαμαρτυρία μπορεί να κοστίσει τη ζωή. Ένας 26χρονος άνδρας, που βγήκε στους δρόμους μαζί με χιλιάδες άλλους νέους διαδηλωτές για να εκφράσει την αγανάκτησή του στο θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν ετοιμάζεται να το πληρώσει με τη ζωή του.

Το Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει αύριο, Τετάρτη (15.01.2026) τον πρώτο διαδηλωτή στο πλαίσιο των μαζικών συλλήψεων που ακολούθησαν τις εκτεταμένες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ερφάν Σολτανί αναμένεται να εκτελεστεί αφού του επιτραπεί να περάσει μόλις δέκα τελευταία λεπτά με την οικογένειά του. Κατηγορείται ότι συμμετείχε σε αντικυβερνητική διαδήλωση, χωρίς ωστόσο – όπως καταγγέλλεται – να του αποδοθούν σαφείς κατηγορίες ή να του δοθεί δυνατότητα υπεράσπισης.

Ο 26χρονος, ιδιοκτήτης καταστήματος ένδυσης, συνελήφθη στο σπίτι του στο Φαρντίς της πόλης Καράτζ, μεταφέρθηκε στη φυλακή και, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, καταδικάστηκε σε θάνατο. Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), ο Σολτανί είναι ένας από τους 10.700 ανθρώπους που έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στα τέλη του περασμένου έτους.

Η Αρίνα Μοράντι, μέλος της οργάνωσης Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία έχει έρθει σε επαφή με την οικογένεια του Σολτανί, δήλωσε στη Daily Mail ότι οι συγγενείς του βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και απόγνωσης.

«Ο γιος τους δεν ήταν πολιτικός ακτιβιστής. Ήταν απλώς ένας νέος άνθρωπος που διαμαρτυρόταν για την κατάσταση στη χώρα του», ανέφερε.

Όπως επισημαίνει η ίδια, η δικαστική διαδικασία είναι πρωτοφανώς επισπευσμένη. «Δεν του επετράπη πρόσβαση σε δικηγόρο, οι κατηγορίες δεν είναι ξεκάθαρες και η οικογένεια δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση. Τους είπαν απλώς ότι συνελήφθη λόγω της σύνδεσής του με τις διαδηλώσεις», είπε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο 26χρονος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη (08.01.2026) και για ημέρες δεν υπήρχε καμία πληροφορία για την τύχη του. «Ξαφνικά, οι αρχές κάλεσαν την οικογένεια και τους είπαν ότι ο γιος τους έχει συλληφθεί και θα εκτελεστεί την Τετάρτη – δηλαδή την επόμενη ημέρα», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις, αποδίδοντας τους θανάτους σε «τρομοκράτες».

Προγενέστερη εκτίμηση της ΜΚΟ Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, έκανε λόγο για τουλάχιστον 648 νεκρούς, ανάμεσά τους εννέα ανήλικοι, προειδοποιώντας ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπερνά ακόμη και τις 6.000.