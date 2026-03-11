Ιράν για Στενά του Ορμούζ: Δεν θα αφήσουμε να περάσει ούτε ένα λίτρο πετρελαίου προς όφελος της Αμερικής

Το κέντρο του ενδιαφέροντος για την 12η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχει στραφεί στα Στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα επιθέσεις πραγματοποιούνται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ αλλά και το Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου του Ιράν, Khatam al-Anbiya εξαπέλυσε απειλές, μετά το χάος που έχει προκληθεί στα Στενά του Ορμούζ, στα οποία έχουν δεχτεί από το πρωί της Τετάρτης, 11.03.2026, τρία φορτηγά πλοία επίθεση, μεταξύ των οποίων και ένα ελληνόκτητο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Δεν θα επιτρέψουμε ούτε ένα λίτρο πετρελαίου να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ προς όφελος της Αμερικής και των συμμάχων της. Δεν μπορείτε να μειώσετε την τιμή του πετρελαίου και της ενέργειας με τεχνητή υποστήριξη.»

Στη συνέχεια απείλησε λέγοντας ότι: «Ετοιμαστείτε να κοστίζει 200 δολάρια το βαρέλι».

«Κάθε πλοίο του οποίου το φορτίο πετρελαίου ή το ίδιο το πλοίο ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο σιωνιστικό καθεστώς ή στους εχθρικούς συμμάχους τους θα θεωρείται νόμιμος στόχος», ανέφερε σε ανακοίνωση το κεντρικό επιχειρησιακό στρατηγείο του στρατού, Khatam al-Anbiya, σύμφωνα με τη δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και λίγες ώρες υπάρχει μεγάλο ζήτημα στα Στενά του Ορμούζ, με τους Ιρανούς να βάζουν νάρκες και τις ΗΠΑ να εξουδετερώνουν τα πλοία της Τεχεράνης που ναρκοθετούσαν την περιοχή, με την κατάσταση να είναι ήδη έκρυθμη.