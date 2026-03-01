Ιράν: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει κτίριο του καθεστώτος στo κέντρο της Τεχεράνης

Βίντεο ντοκουμέντο από τον χθεσινό βομβαρδισμό κτιρίου της κεντρικής διοίκησης του καθεστώτος του Ιράν, δημοσίευσαν σήμερα (01.03.2026) οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Lion’s Roar».

Από χθες που ξεκίνησε η συντονισμένη επιχείρηση κατά του Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ έθεσαν στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους, σε μία προσπάθεια να «αποκεφαλίσουν» το καθεστώς. Από τους βομβαρδισμούς έπεσαν νεκροί ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μέλη της οικογένειάς του, και μεταξύ άλλων, και ο Αμπντολραχίμ Μουσαβί, αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο που δημοσίευσαν οι IDF φαίνεται η στιγμή της έκρηξης κτιρίου στην «καρδιά» της Τεχεράνης.

Δείτε το βίντεο:

צפו בתיעוד ראשון מהמטס הרחב של חיל האוויר בלב טהראן



מצורף תיעוד מהדקות האחרונות של השמדת מפקדה של משטר הטרור האיראני בלב טהראן pic.twitter.com/jGSpx0oo2Y ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 1, 2026

Μάθετε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο στρατός αναφέρει ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έκανε εκτεταμένες επιθέσεις την περασμένη ημέρα «για να εδραιώσει την αεροπορική υπεροχή και να ανοίξει τον δρόμο προς την Τεχεράνη».

Πώς τον εντόπισε η CIA

Η CIA ενημερώθηκε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα συμμετείχε σε συνεδρίαση υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων το Σάββατο το πρωί (28.02.2026) στην Τεχεράνη, γεγονός που επέτρεψε στον αμερικανικό και τον ισραηλινό στρατό να τον στοχοθετήσει, αναφέρουν σε σημερινό τους άρθρο οι New York Times.

Επικαλούμενη πηγές που έχουν γνώση της επιχείρησης, η αμερικανική εφημερίδα επισημαίνει ότι η CIA παρακολουθούσε τον Χαμενεΐ εδώ και πολλούς μήνες και είχε μάθει με αρκετή βεβαιότητα τον τόπο της κατοικίας του και τις συνήθειές του.

«Στη συνέχεια η υπηρεσία ενημερώθηκε ότι θα πραγματοποιούνταν μια συνεδρίαση υψηλόβαθμων στελεχών το Σάββατο το πρωί σε κτηριακό συγκρότημα που ανήκει στις ιρανικές αρχές, στην καρδιά της Τεχεράνης. Ακόμη πιο σημαντικό, η CIA έμαθε ότι ο ανώτατος ηγέτης θα βρισκόταν εκεί», σημειώνει η εφημερίδα.

Οι Αμερικανοί μοιράστηκαν τις πληροφορίες αυτές με το Ισραήλ και, σύμφωνα με πηγές ενημερωμένες για τη διαδικασία λήψης της απόφασης στις οποίες απευθύνθηκε η WSJ, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποφάσισαν να προσαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα της επίθεσής τους, εν μέρει για να εκμεταλλευτούν αυτές τις πληροφορίες, γεγονός που οδήγησε στην εξόντωση του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε μια επίθεση στη διάρκεια της νύκτας προκειμένου να εκμεταλλευθούν το σκοτάδι, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επεσήμανε ότι τελικά το πλήγμα εξαπολύθηκε στις 09:40 (τοπική ώρα, 08:10 ώρα Ελλάδας) με μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους αέρος- εδάφους.

Από το πλήγμα αυτό σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν.