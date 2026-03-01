Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν θρηνεί για τον Χαμενεΐ και συνεχίζει να βομβαρδίζει – Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη

Φλέγεται για 2η ημέρα η Μέση Ανατολή, μετά τη χθεσινή (28.02.2026) επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη έχει απαντήσει ήδη με εκατοντάδες πυραύλους και drones προκαλώντας εκρήξεις, τραυματισμούς και θανάτους σε Ντουμπάι, Κατάρ, Μανάμα, Ομάν κ.α περιοχές. Το Ιράν θρηνεί για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και απειλεί πως θα χτυπήσει όλες τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Νεκροί και άλλοι υψηλόβαθμοι και συνεργάτες του Χαμενεΐ, με τον στρατό του Ισραήλ να πανηγυρίζει και να τονίζει πως επιτέλους «αποδόθηκε η δικαιοσύνη». Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί πως στην περίπτωση που η Τεχεράνη επιτεθεί, θα χτυπήσει με τέτοια δύναμη που δεν έχει δει ξανά ο κόσμος. Δείτε όλα όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή, την πρώτη ημέρα της συντονισμένης επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.
-Νεκρός ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους το Ιράν
-Ισραήλ και ΗΠΑ θα συνεχίσουν όλη την εβδομάδα την επιχείρηση κατά της Τεχεράνης
-Το Ιράν προετοιμάζεται για τη διαδοχή του ανώτατου ηγέτη
-Σειρήνες, εκρήξεις και νεκροί σε Ισραήλ, Ντουμπάι, Ντόχα και Μάναμα
-Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ξανά το Ιράν για «χτύπημα με δύναμη που δεν έχει ξαναδεί κανείς»
-Σε συναγερμό η αμερικανική βάση στη Σούδα μετά τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης
Οι βρετανικές δυνάμεις «κατέρριψαν» ιρανικούς πυραύλους με κατεύθυνση προς Κύπρο, που απείλησαν βρετανικά συμφέροντα, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, στο Sky News
Ο ανώτερος υπουργός δεν ανέφερε ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε στην αμυντική επιχείρηση. Ωστόσο, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνει «ενεργό δράση».
«Έχουμε ενισχύσει τις αμυντικές μας δυνάμεις στη Μέση Ανατολή», δήλωσε σήμερα.
«Κάνουμε αυτές τις εξόδους. Καταρρίπτουμε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που απειλούν είτε τις βάσεις μας, είτε τον λαό μας, είτε τους συμμάχους μας. Και αυτή είναι μια πραγματικά σοβαρή και επιδεινούμενη κατάσταση».
Η Βρετανία έχει αναπτύξει πολεμικά αεροσκάφη στην Κύπρο και το Κατάρ, καθώς και πρόσθετα ραντάρ και όπλα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που λειτουργούν από το έδαφος.
Δεν πιστεύεται ότι αεροσκάφη Typhoon ή F35 συμμετείχαν στην κατάρριψη των drones.
Ο βρετανικός στρατός δεν συμμετέχει σε επιθετικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αλλά αντίθετα συνεργάζεται με άλλους συμμάχους για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμαχικών του στον Κόλπο και γύρω από την Κύπρο, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει μια σημαντική αεροπορική βάση.
Μια γυναίκα περίπου 60 χρόνων, η οποία μεταφέρθηκε στα επείγοντα του Ιατρικού Κέντρου Ichilov, υπέφερε από δύσπνοια κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επιθέσεων με ρουκέτες, πέθανε σήμερα το πρωί.
Το υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι 456 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 86 νοσηλεύονται.
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές ήταν «κήρυξη πολέμου κατά των μουσουλμάνων».
«Η δολοφονία της ανώτατης πολιτικής αρχής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και ενός εξέχοντος ηγέτη του σιιτισμού παγκοσμίως θεωρείται ως ανοιχτή κήρυξη πολέμου εναντίον των μουσουλμάνων, και ιδιαίτερα εναντίον των Σιιτών, σε όλο τον κόσμο», λέει ο Πεζεσκιάν σε δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.
Πρόσθεσε ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του Χαμενεΐ είναι δικαίωμα και υποχρέωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί ότι είναι νόμιμο καθήκον και δικαίωμά της να εκδικηθεί τους δράστες και τους εμπνεύστες αυτού του ιστορικού εγκλήματος», λέει ο Πεζεσκιάν.
Έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών - μελών της ΕΕ συγκάλεσε μέσω τηλεδιάσκεψης, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Κάγια Κάλας, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα μετάσχει στη σύσκεψη, που θα γίνει στις 6 μ.μ.
Η Χαμάς χαρακτήρισε σήμερα φρικτό έγκλημα την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ η οποία κόστισε χθες Σάββατο τη ζωή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ένθερμου υποστηρικτή του παλαιστινιακού κινήματος.
«Εμείς, στη Χαμάς, θρηνούμε για τον χαμό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ», ανέφερε η παλαιστινιακή οργάνωση σε ανακοίνωσή της.
«Οι ΗΠΑ και η φασιστική κυβέρνηση κατοχής (σ.σ. το Ισραήλ) φέρουν την πλήρη ευθύνη για αυτή την κατάφωρη επίθεση και αυτό το φρικτό έγκλημα κατά της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και για τις σοβαρές της επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής», πρόσθετε η ανακοίνωση.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεντζαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του απόψε στις 9, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου ενός εκ των υπουργών στους Times of Israel.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα, Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, στην οποία έγινε στάθμιση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπογραμμίστηκε πως έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής, Ανώτατοι αρμόδιοι Αξιωματικοί και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πρέσβυς Γεώργιος Αρναούτης.
Επίσης, ο κ. Δένδιας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.
Το κέντρο ναυτιλιακής ασφάλειας του Ομάν αναφέρει ότι το πετρελαιοφόρο Skylight, με σημαία Παλάου, δέχθηκε επίθεση περίπου πέντε ναυτικά μίλια ανοιχτά του Μουσαντάμ του Ομάν.
Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν.
Και σήμερα θα καλύψουμε μαζί για δεύτερη ημέρα όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη συντονισμένη επιχείρηση ΗΠΑ - Ισραήλ στα εδάφη του Ιράν αλλά και τα αντίποινα της Τεχεράνης