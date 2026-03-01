Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν θρηνεί για τον Χαμενεΐ και συνεχίζει να βομβαρδίζει – Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη

Τα πιο σημαντικά γεγονότα

-Νεκρός ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους το Ιράν

-Ισραήλ και ΗΠΑ θα συνεχίσουν όλη την εβδομάδα την επιχείρηση κατά της Τεχεράνης

-Το Ιράν προετοιμάζεται για τη διαδοχή του ανώτατου ηγέτη

-Σειρήνες, εκρήξεις και νεκροί σε Ισραήλ, Ντουμπάι, Ντόχα και Μάναμα

-Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ξανά το Ιράν για «χτύπημα με δύναμη που δεν έχει ξαναδεί κανείς»

-Σε συναγερμό η αμερικανική βάση στη Σούδα μετά τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης