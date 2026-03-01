Κόσμος

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν θρηνεί για τον Χαμενεΐ και συνεχίζει να βομβαρδίζει – Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη

Αυξάνεται η λίστα των νεκρών από τις ισραηλινές και ιρανικές επιθέσεις - Έτοιμο για τη διαδοχή του Χαμενεΐ το Ιράν - Όλες οι εξελίξεις
Χρύσα Πανούση

Φλέγεται για 2η ημέρα η Μέση Ανατολή, μετά τη χθεσινή (28.02.2026) επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη έχει απαντήσει ήδη με εκατοντάδες πυραύλους και drones προκαλώντας εκρήξεις, τραυματισμούς και θανάτους σε Ντουμπάι, Κατάρ, Μανάμα, Ομάν κ.α περιοχές. Το Ιράν θρηνεί για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και απειλεί πως θα χτυπήσει όλες τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Νεκροί και άλλοι υψηλόβαθμοι και συνεργάτες του Χαμενεΐ, με τον στρατό του Ισραήλ να πανηγυρίζει και να τονίζει πως επιτέλους «αποδόθηκε η δικαιοσύνη». Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί πως στην περίπτωση που η Τεχεράνη επιτεθεί, θα χτυπήσει με τέτοια δύναμη που δεν έχει δει ξανά ο κόσμος. Δείτε όλα όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή, την πρώτη ημέρα της συντονισμένης επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

10:44 | 01.03.2026
Τα πιο σημαντικά γεγονότα

-Νεκρός ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους το Ιράν

-Ισραήλ και ΗΠΑ θα συνεχίσουν όλη την εβδομάδα την επιχείρηση κατά της Τεχεράνης

-Το Ιράν προετοιμάζεται για τη διαδοχή του ανώτατου ηγέτη

-Σειρήνες, εκρήξεις και νεκροί σε Ισραήλ, Ντουμπάι, Ντόχα και Μάναμα

-Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ξανά το Ιράν για «χτύπημα με δύναμη που δεν έχει ξαναδεί κανείς»

-Σε συναγερμό η αμερικανική βάση στη Σούδα μετά τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης

11:55 | 01.03.2026
BBC: 9 νεκροί στο Πακιστάν κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ
11:54 | 01.03.2026
Βρετανός υπουργός Άμυνας: Αναχαιτίστηκαν δύο πύραυλοι προς την Κύπρο
...
11:54 | 01.03.2026
διαμαρτυρία
Μεγάλη πορεία έξω από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα – Πολίτες διαμαρτύρονται για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν
Δεκάδες πολίτες βρίσκονται έξω από το κτίριο με υψωμένες σημαίες του Ιράν και της Παλαιστίνης
11:41 | 01.03.2026
Αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι με κατεύθυνση προς Κύπρο

Οι βρετανικές δυνάμεις «κατέρριψαν» ιρανικούς πυραύλους με κατεύθυνση προς Κύπρο, που απείλησαν βρετανικά συμφέροντα, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, στο Sky News

Ο ανώτερος υπουργός δεν ανέφερε ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε στην αμυντική επιχείρηση. Ωστόσο, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνει «ενεργό δράση».

«Έχουμε ενισχύσει τις αμυντικές μας δυνάμεις στη Μέση Ανατολή», δήλωσε σήμερα.

«Κάνουμε αυτές τις εξόδους. Καταρρίπτουμε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που απειλούν είτε τις βάσεις μας, είτε τον λαό μας, είτε τους συμμάχους μας. Και αυτή είναι μια πραγματικά σοβαρή και επιδεινούμενη κατάσταση».

Η Βρετανία έχει αναπτύξει πολεμικά αεροσκάφη στην Κύπρο και το Κατάρ, καθώς και πρόσθετα ραντάρ και όπλα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που λειτουργούν από το έδαφος.

Δεν πιστεύεται ότι αεροσκάφη Typhoon ή F35 συμμετείχαν στην κατάρριψη των drones.

Ο βρετανικός στρατός δεν συμμετέχει σε επιθετικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αλλά αντίθετα συνεργάζεται με άλλους συμμάχους για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμαχικών του στον Κόλπο και γύρω από την Κύπρο, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει μια σημαντική αεροπορική βάση.

11:40 | 01.03.2026
Ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι 30 ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν στις επιδρομές
11:39 | 01.03.2026
Smoke rises following an explosion, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Tehran, Iran, March 1, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
11:39 | 01.03.2026
Φωτογραφία από τις σημερινές εκρήξεις στην Τεχεράνη
Smoke rises following an explosion, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Tehran, Iran, March 1, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
11:31 | 01.03.2026
Νεκρή 60χρονη στο Τελ Αβίβ – 456 άτομα στο νοσοκομεία του Ισραήλ

Μια γυναίκα περίπου 60 χρόνων, η οποία μεταφέρθηκε στα επείγοντα του Ιατρικού Κέντρου Ichilov, υπέφερε από δύσπνοια κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επιθέσεων με ρουκέτες, πέθανε σήμερα το πρωί.

Το υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι 456 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 86 νοσηλεύονται.

11:28 | 01.03.2026
Πεζεσκιάν: «Κήρυξη πολέμου κατά των μουσουλμάνων η δολοφονία του Χαμενεΐ»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές ήταν «κήρυξη πολέμου κατά των μουσουλμάνων».

«Η δολοφονία της ανώτατης πολιτικής αρχής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και ενός εξέχοντος ηγέτη του σιιτισμού παγκοσμίως θεωρείται ως ανοιχτή κήρυξη πολέμου εναντίον των μουσουλμάνων, και ιδιαίτερα εναντίον των Σιιτών, σε όλο τον κόσμο», λέει ο Πεζεσκιάν σε δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Πρόσθεσε ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του Χαμενεΐ είναι δικαίωμα και υποχρέωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί ότι είναι νόμιμο καθήκον και δικαίωμά της να εκδικηθεί τους δράστες και τους εμπνεύστες αυτού του ιστορικού εγκλήματος», λέει ο Πεζεσκιάν.

11:27 | 01.03.2026
Συμμετοχή του Γιώργου Γεραπετρίτη στην έκτακτη σύσκεψη των ΥΠΕΞ της ΕΕ

Έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών - μελών της ΕΕ συγκάλεσε μέσω τηλεδιάσκεψης, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Κάγια Κάλας, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. 

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα μετάσχει στη σύσκεψη, που θα γίνει στις 6 μ.μ.

11:24 | 01.03.2026
Η Χαμάς καταδικάζει τον θάνατο του Χαμενεΐ

Η Χαμάς χαρακτήρισε σήμερα φρικτό έγκλημα την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ η οποία κόστισε χθες Σάββατο τη ζωή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ένθερμου υποστηρικτή του παλαιστινιακού κινήματος.

«Εμείς, στη Χαμάς, θρηνούμε για τον χαμό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ», ανέφερε η παλαιστινιακή οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

«Οι ΗΠΑ και η φασιστική κυβέρνηση κατοχής (σ.σ. το Ισραήλ) φέρουν την πλήρη ευθύνη για αυτή την κατάφωρη επίθεση και αυτό το φρικτό έγκλημα κατά της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και για τις σοβαρές της επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής», πρόσθετε η ανακοίνωση.

11:23 | 01.03.2026
Πυκνός καπνός από την ιρανική πυραυλική επίθεση στη βάση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν
Ιράν: Πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Ιράκ και Κόλπο, drones χτύπησαν το λιμάνι Ντουκμ στο Ομάν – 4 τραυματίες από επίθεση σε τάνκερ
Αντίποινα της Τεχεράνης για τον θάνατο του Αλί Χαμενεϊ
11:19 | 01.03.2026
Ιράν: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει κτίριο του καθεστώτος στo κέντρο της Τεχεράνης
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσαν οι IDF
11:05 | 01.03.2026
Εκρήξεις στο Ριάντ
11:02 | 01.03.2026
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ομάν ζητά από τους Αμερικανούς να βρουν καταφύγιο
11:02 | 01.03.2026
Κοντά στην έδρα της αστυνομίας και στο κτίριο της ιρανικής τηλεόρασης τα νέα πλήγματα του Ισραήλ
10:58 | 01.03.2026
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκαλεί Συμβούλιο Ασφαλείας στις 21:00

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεντζαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του απόψε στις 9, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου ενός εκ των υπουργών στους Times of Israel.

10:58 | 01.03.2026
Καπνοί και εκρήξεις στην καρδιά της Τεχεράνης
10:56 | 01.03.2026
Πλήγματα σε εμπορικό κέντρο των ΗΑΕ
10:55 | 01.03.2026

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα, Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, στην οποία έγινε στάθμιση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπογραμμίστηκε πως έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής, Ανώτατοι αρμόδιοι Αξιωματικοί και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πρέσβυς Γεώργιος Αρναούτης.

Επίσης, ο κ. Δένδιας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.

10:52 | 01.03.2026
Έκτακτη σύσκεψη του ΥΠΕΘΑ υπό τον Νίκο Δένδια για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
10:47 | 01.03.2026
Επίθεση σε πετρελαιοφόρο κοντά στις ακτές του Ομάν

Το κέντρο ναυτιλιακής ασφάλειας του Ομάν αναφέρει ότι το πετρελαιοφόρο Skylight, με σημαία Παλάου, δέχθηκε επίθεση περίπου πέντε ναυτικά μίλια ανοιχτά του Μουσαντάμ του Ομάν.

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν.

 

10:46 | 01.03.2026
Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλουν με μπουλντόζες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη – Δείτε βίντεο
Προσπάθησαν να σπάσουν τα φράγματα και πέταξαν πέτρες στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας οι οποίες «απάντησαν» με δακρυγόνα
10:46 | 01.03.2026
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης για Ιράν: Η περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί – Απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών
«Η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, ως δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας στην περιοχή», τονίζει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός
10:46 | 01.03.2026
Ιρανικός πύραυλος
Ιράν: Αυτό είναι το οπλοστάσιό του – Βαλλιστικοί πύραυλοι, drones και το δόγμα της αποτροπής
Η Τεχεράνη επένδυσε συστηματικά επί δεκαετίες σε βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise και UAV, δημιουργώντας ένα πλέγμα ισχύος που επηρεάζει όχι μόνο το Ισραήλ και τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή
10:46 | 01.03.2026
Mojtaba Khamenei
Ιράν: Ξεκινά η διαδικασία διαδοχής μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, ο γιος του Μοτζτάμπα ισχυρό φαβορί
Όλη η διαδικασία για τη διαδοχή στην ηγεσία του Ιράν όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα
10:44 | 01.03.2026
Βίντεο από τις νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη
10:40 | 01.03.2026
Εκρήξεις στην Τεχεράνη
Μεγάλες εκρήξεις στην καρδιά της Τεχεράνης, δείτε βίντεο
Φλέγεται η Μέση Ανατολή
10:39 | 01.03.2026
Καλημέρα σας από το newsit.gr

Και σήμερα θα καλύψουμε μαζί για δεύτερη ημέρα όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη συντονισμένη επιχείρηση ΗΠΑ - Ισραήλ στα εδάφη του Ιράν αλλά και τα αντίποινα της Τεχεράνης

