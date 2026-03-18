Iσμαήλ Χατίμπ, ο «εκτελεστής» του Αλί Χαμενεΐ: Από δολοφονίες και δηλητηριάσεις μέχρι το Irangate – Οι Ισραηλινοί λένε ότι τον σκότωσαν

Το Ισραήλ «αποκεφαλίζει» το Ιράν. Μία ημέρα αφότου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του επικεφαλής της ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν πως στο στόχαστρο μπήκε και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Ιράν, Ισμαήλ Χατίμπ.

Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι σκοτώθηκε ο υπουργός πληροφοριών του Ιράν Iσμαήλ Χατίμπ, από ισραηλινό πλήγμα το βράδυ της Τρίτης (17.03.2026). «Η πηγή ήταν αισιόδοξη ότι η επίθεση ήταν επιτυχής, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί οριστικά» επιβεβαίωσε πηγή στην Jerusalem Post την Τετάρτη.

Η δολοφονία του Χατίμπ έρχεται με τον πόλεμο στο Ιράν να διανύει την 19η μέρα του και με τις ισραηλινές δυνάμεις να στοχοποιούν επιλεγμένους αξιωματούχους με σκοπό να πλήξουν τις δομές στρατιωτικής και πληροφοριακής επιρροής της Τεχεράνης. Η εξόντωσή του, αν τελικά αυτή επιβεβαιωθεί, έρχεται μία μέρα μετά την δολοφονία του de facto ηγέτη του Ιράν Αλί Λαριτζανί.

Σοκαριστικό βίντεο από την δολοφονία του κυκλοφορεί στα social media:

Esmail Khatib, Ministre des Renseignements iranien, aurait été éliminé hier soir dans une frappe israélienne. Très proche de la famille Khamenei, il avait admis en juillet 2025 “une profonde crise d’infiltration au sein du régime”. En parallèle, le nouveau commandant de l’unité… pic.twitter.com/czPAFjLujx — Matthias Inbar (@MatthiasInbar) March 18, 2026

Ισμαήλ Χατίμπ, ο άνθρωπος που «εξαφανίζει» τους εχθρούς του καθεστώτος

Ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, θεωρείται εδώ και δεκαετίες ο «αόρατος εκετελεστής» κάθε απειλής απέναντι στον δολοφονημένο πλέον Αλί Χαμενεΐ. Δεν παρακολουθείται, αλλά παρακολουθεί τους πάντες.

Από τις εκκαθαρίσεις των πρώτων χρόνων της Ισλαμικής Επανάστασης μέχρι τις πιο πρόσφατες υποθέσεις μυστηριωδών θανάτων και «σιωπηλών» εξαφανίσεων, η πορεία του είναι συνυφασμένη με τις πιο σκοτεινές πτυχές της εξουσίας στην Τεχεράνη.

Δεν είναι απλώς ένας υπουργός. Είναι ο άνθρωπος που εδώ και δεκαετίες αναλάμβανε να εντοπίσει, να παρακολουθήσει και τελικά να εξαλείψει κάθε ίχνος αμφισβήτησης. Αντικατοπτρίζει πλήρως τον μηχανισμό τρόμου και καταστολής του καθεστώτος.

Ο Χατίμπ αναδύθηκε από τις σκιές. Σχεδόν άγνωστος εκτός Ιράν, το όνομά του προκαλούσε ανατριχίλα στους κύκλους της εξουσίας. Η πορεία του είναι άρρηκτα δεμένη με εκκαθαρίσεις και εξοντώσεις κληρικών, πρακτόρων και στελεχών των Φρουρών της Επανάστασης που τόλμησαν να απειλήσουν την κυριαρχία του Αλί Χαμενεΐ.

Για χρόνια συνεργάστηκε στενά με τον Χοσεΐν Ταέμπ και τον αδελφό του Μεχντί Ταέμπ. Γεννημένος το 1961 στην επαρχία Νότιου Χορασάν, ήταν μόλις 19 ετών όταν η Ισλαμική Επανάσταση ανέτρεψε τη δυναστεία των Παχλαβί και έφερε τους κληρικούς στην εξουσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μαθητεύσει στην ισλαμική νομολογία υπό τον ίδιο τον Χαμενεΐ.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ιδρύθηκε το 1980 από τον Ρουχολάχ Χομεϊνί για να προστατεύει το καθεστώς από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. Παρά την ύπαρξη του τακτικού στρατού, η πραγματική μάχη για την επιβίωση του καθεστώτος δινόταν στο εσωτερικό – απέναντι σε κάθε μορφή διαφωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρώτος διοικητής των Φρουρών, Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατολόγησε τον Χατίμπ, τοποθετώντας τον στη μονάδα πληροφοριών του σώματος, όπου υπηρέτησε από το 1985 έως το 1991. Μαρτυρίες τον θέλουν να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην καταστολή και τις δολοφονίες Κούρδων αντιφρονούντων στις αρχές της δεκαετίας του ’80.

Το 1991, η καριέρα του πήρε μια ακόμη πιο σκοτεινή τροπή: ανέλαβε ειδικό τμήμα του Υπουργείου Πληροφοριών στην ιερή πόλη Κομ, με αποστολή την παρακολούθηση και εξουδετέρωση κληρικών και αντιφρονούντων.

Σκιές, μυστικοί θάνατοι και η υπόθεση Ιράν-Κόντρα

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις που συνδέονται με το όνομά του ήταν εκείνη του Μεχντί Χασεμί, στενού συνεργάτη του Αγιατολάχ Χοσεΐν Αλί Μονταζερί, ο οποίος θεωρούνταν διάδοχος της ηγεσίας. Ο Χασεμί κατηγορήθηκε ότι διέρρευσε πληροφορίες για μυστική συμφωνία όπλων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον – το σκάνδαλο που έμεινε στην ιστορία ως Irangate (Υπόθεση Ιράν-Κόντρα). Είτε ήταν πράγματι ο πληροφοριοδότης είτε όχι, το καθεστώς αποφάσισε την εξόντωσή του. Συνελήφθη και εκτελέστηκε ως προδότης.

Σκιές καλύπτουν και άλλες υποθέσεις. Ο θάνατος του Αχμάντ Χομεϊνί – δεύτερου γιου του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979 στο Ιράν – αποδόθηκε επισήμως σε καρδιακή προσβολή. Ωστόσο, μαρτυρίες από το περιβάλλον του έκαναν λόγο για δηλητηρίαση από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών.

Λίγο αργότερα, μία γυναίκα, που φέρεται να γνώριζε λεπτομέρειες για την υπόθεση, δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο το 1996. Η υπόθεση έκλεισε χωρίς απαντήσεις και η οικογένειά της οδηγήθηκε στη σιωπή.

Το 2010, ο Χατίμπ ανέλαβε την ασφάλεια της κατοικίας του Αλί Χαμενεΐ. Όταν ο Σαντέγκ Αμολί Λαριτζανί ανέλαβε επικεφαλής του δικαστικού σώματος, ήθελε ο Χατίμπ να ηγηθεί της υπηρεσίας πληροφοριών του δικαστικού σώματος.

Η άνοδός του ολοκληρώθηκε με την προεδρία του Ραϊσί. Παρά τις αντιδράσεις εντός του κοινοβουλίου, η υποψηφιότητά του εγκρίθηκε με σαφή παρέμβαση ου Αλί Χαμενεΐ.