Το κόλπο του Ισραήλ για να εξοντώσει τον Αλί Λαριτζανί: Μυστική επιχείρηση 1.600 χιλιομέτρων

Σε μια επιχείρηση που θυμίζει κατασκοπευτικό θρίλερ, το Ισραήλ φέρεται να έστησε ένα πολυεπίπεδο σχέδιο αποπροσανατολισμού και αιφνιδιασμού, με στόχο την εξόντωση ενός από τους πιο έμπειρους και δύσκολους παίκτες του καθεστώτος του Ιράν, του Αλί Λαριτζανί.

Το Ιράν κηδεύει τον Αλί Λαριτζανί – τον de facto ηγέτη του Ιράν και επικεφαλή Εθνικής Ασφαλείας – και ορκίζεται εκδίκηση. Δεν είναι μία απλή απώλεια για τους Ιρανούς. Ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί ενδέχεται να αποτελέσει ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα για το Ιράν από την απώλεια του ίδιου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής του, Αλί Λαριτζανί. Η κηδεία του προβλέπεται να γίνει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim. Οι πρώτες φωτογραφίες από τα φέρετρα του ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί και του γιου του, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου σήμερα Τετάρτη (18.3.26).

Μαζί τους θα κηδευτεί και ο ηγέτης της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, Σουλεϊμάνι, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης χθες (17.03.2026), και των 80 και πλέον ανδρών του πολεμικού ναυτικού που επέβαιναν στη φρεγάτα που βύθισε υποβρύχιο των ΗΠΑ ανοικτά από τη Σρι Λάνκα.

Ο Αλί Λαριτζανί ήταν, σύμφωνα με τη «Jerusalem Post», ο υπ’ αριθμόν ένα στόχος του Ισραήλ μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Τεράστιοι πόροι σε επίπεδο πληροφοριών και επιχειρήσεων επιστρατεύτηκαν για τον εντοπισμό του, όπως αποκαλύπτουν ανώτεροι αξιωματούχοι.

Ωστόσο, ο Λαριτζανί δεν αποτελούσε εύκολη λεία. Με πολυετή εμπειρία στην αποφυγή παρακολούθησης, είχε υιοθετήσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Μετακινούνταν διαρκώς, αλλάζοντας κρησφύγετα και καταλύματα, σε μια προσπάθεια να παραμείνει «αόρατος».

Τη νύχτα της δολοφονίας του, βρισκόταν μαζί με τον γιο του σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Τεχεράνη – μια από τις πολλές προσωρινές του βάσεις.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν καταφέρει να εντοπίσουν έναν από τους πιθανούς χώρους διαμονής του και εξαπέλυσαν στρατιωτική επιχείρηση. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένα πλήγματα σε διαφορετικά σημεία του Ιράν, με στόχο και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο ηγέτης της Μπασίζ.

Κεντρικός στόχος των IDF ήταν να αποκρύψουν ποιος αποτελούσε τον βασικό στόχο της επιχείρησης, δημιουργώντας σύγχυση και διασπώντας την προσοχή.

Η επιτυχία της επιχείρησης αποδίδεται στον συνδυασμό ακριβούς παρακολούθησης, ταχείας λήψης αποφάσεων από τον αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και του πολιτικού κλιμακίου, καθώς και στην άμεση κινητοποίηση της αεροπορίας.

Η διασύνδεση κρίσιμων πληροφοριών με την ηγεσία, που έδωσε εντολή για αποστολή μαχητικών αεροσκαφών σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων, αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση της αποστολής, σύμφωνα με πηγές της ισραηλινής άμυνας.

Ο Λαριτζανί και άλλα κορυφαία στελέχη της Μπασίζ εξοντώθηκαν σε διαφορετικές τοποθεσίες, στο πλαίσιο μιας σύνθετης και καλά συντονισμένης επιχείρησης, που αποκεφάλισε κρίσιμους πυλώνες της ιρανικής ηγεσίας. Την ίδια στιγμή, ο διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ, ο γιος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει άφαντος, με την τύχη του άγνωστη και σοβαρά ερωτήματα να πλανώνται για το κατά πόσο είναι σε θέση να ασκήσει εξουσία.

Όσο για τον ποιον θα διαδεχθεί τον Αλί Λαριτζανί υπάρχουν έντονες φήμες ότι ο ισχυρός παράγοντας του καθεστώτος Σαΐντ Τζαλιλί μπορεί να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο.