Ισραήλ: «Η πόλη της Γάζας είναι το σύμβολο εξουσίας της Χαμάς – Αν την καταλάβουμε, η Χαμάς θα πέσει»

Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ξεκαθάρισε τους στόχους της ισραηλινής χερσαίας επίθεσης με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας, απευθυνόμενος στην Χαμάς και σε όσους την υποστηρίζουν.

Ο Ίσραελ Κάτζ δήλωσε σήμερα (16.09.2025) ότι εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους και δεν αφοπλιστεί, η Λωρίδα της Γάζας θα καταστραφεί, με φόντο την μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ για να «ρίξει» το τελευταίο προπύργιο της ισλαμιστικής εξτρεμιστικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας τόνισε: «Από τη Χαμάς χρειαζόμαστε μόνο δύο πράγματα, και δεν θα πρόκειται να μας τα δώσει οικειοθελώς, αφενός να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και αφετέρου να καταθέσει τα όπλα».

After arming remote-controlled APCs with explosives, Israel is driving them into Gaza City terror sites without endangering troops, @manniefabian reports.



Hamas—free the hostages now.pic.twitter.com/7ZxvVFuXUl — Israel War Room (@IsraelWarRoom) September 16, 2025

Ο ίδιος πρόσθεσε στην συνέχεια ότι μια στρατιωτική νίκη του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας θα χρησιμοποιηθεί ως ένας μεγαλύτερος μοχλός πίεσης για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Θέλουμε να πάρουμε τον έλεγχο της πόλης της Γάζας επειδή πλέον αυτό το κύριο σύμβολο της εξουσίας της Χαμάς. Σήμερα, αν πέσει η Γάζα, θα πέσει και η Χαμάς», πρόσθεσε σε έντονο ύφος.

Ο Ίσραελ Κατζ αναφέρθηκε έπειτα στα αδέλφια Σινουάρ που ηγήθηκαν της Χαμάς αλλά σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, κατηγορώντας τους πως «κατέστρεψαν τη Γάζα» ενώ υπογράμμισε: «Αν ο Ιζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ – ο νέος στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς – συνεχίσει έτσι, θα καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει. Θα πληρώσουν το τίμημα και η Λωρίδα της Γάζας θα καταστραφεί».

Υπενθυμίζεται ότι τα ισραηλινά στρατεύματα ξεκίνησαν το «κύριο» μέρος της χερσαίας επιχείρησής του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, όπως αποκάλυψε σήμερα (16.09.2025) αξιωματικός των IDF.

IDF troops have begun expanding ground operations in Gaza City as part of Operation Gideon’s Chariots II



In the past day, IDF activity in Gaza City has began according to the operational plan, and is expected to expand in line with the current situational assessment.



Its aim… pic.twitter.com/dJBpd7wq1x — Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2025

Η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών ΙΙ»

«Η κύρια επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας ξεκίνησε την προηγούμενη νύκτα (…) γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς» εκεί, δήλωσε ο αξιωματικός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ διεισδύουν πιο βαθιά στην πόλη της Γάζας, προχωρώντας προς το κέντρο της, ενώ τόνισε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα είναι έτοιμα να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη για όσο καιρό χρειαστεί προκειμένου να νικήσουν τη Χαμάς.

Ο αξιωματικός αυτός επεσήμανε ότι ο στρατός σκοπεύει να διεξαγάγει τις αποστολές του στην πόλη της Γάζας με γοργούς ρυθμούς, αλλά με ασφάλεια, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των ομήρων και των αμάχων, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών ΙΙ».

Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτιμούν ότι «2.000 με 3.000» μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, την οποία έχει ήδη εγκαταλείψει το 40% των κατοίκων της.

Οι ισραηλινές ένοπλές δυνάμεις (IDF) δεν ανακοίνωσαν άλλες λεπτομέρειες για την επιχείρηση, όμως επεσήμαναν ότι τα στρατεύματά τους έχουν αρχίσει «να εξαρθρώνουν τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας».