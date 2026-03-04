Κάθριν Σορτ: Η αυτοκτονία με όπλο, το τελευταίο σημείωμα και η αποτέφρωση της σορού της

Νέα στοιχεία για την αυτοκτονία της Κάθριν Σορτ, της 42χρονης κόρης του Μάρτιν Σορτ, έρχονται στο φως. Η κόρη του ηθοποιού, Κάθριν, εντοπίστηκε πίσω από κλειδωμένη πόρτα, ενώ κοντά της βρέθηκε και ένα σημείωμα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το TMZ. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που εξέδωσε το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Κομητείας του Λος Άντζελες, η 42χρονη πέθανε από αυτοτραυματισμό με πυροβολισμό στο κεφάλι. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι η σορός της αποτεφρώθηκε.

Η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ εντοπίστηκε νεκρή στις 23 Φεβρουαρίου 2026, με το γραφείο ιατροδικαστή του Λος Άντζελες να μιλάει από την πρώτη στιγμή για αυτοκτονία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, στο σημείο βρέθηκε σημείωμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για το περιεχόμενό του.

Το ίδιο δημοσίευμα, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, αναφέρει ότι η Κάθριν Σορτ εντοπίστηκε «πίσω από κλειδωμένη πόρτα», αφού φίλη της κάλεσε τις Αρχές δηλώνοντας ότι δεν είχε επικοινωνία μαζί της για «πάνω από 24 ώρες».

Σε ρεπορτάζ της εκπομπής «CBS Mornings» μεταδόθηκε ηχητικό από την κλήση στο 911, στο οποίο ακούγεται ένας άντρας να αναφέρει ότι οι διασώστες «δεν μπορούν να εισέλθουν στο υπνοδωμάτιο».

Η είδηση για τον θάνατο της κόρης του 75χρονου ηθοποιού επιβεβαιώθηκε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου από εκπροσώπους του ίδιου, αναφέροντας: «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα τη θυμούνται για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».

Μετά την αυτοκτονία της κόρης του, ο Μάρτιν Σορτ ανέβαλε τις κωμικές παραστάσεις του.

Η Κάθριν ήταν το μεγαλύτερο παιδί του Μάρτιν Σορτ και της εκλιπούσας συζύγου του, της ηθοποιού Nancy Dolman. Το ζευγάρι είχε υιοθετήσει την Κάθριν καθώς και τους δύο γιους τους, Όλιβερ, 39 ετών, και Χένρι, 36. Η Νάνσι Ντόλμαν πέθανε το 2010 σε ηλικία 58 ετών, έπειτα από μάχη με καρκίνο των ωοθηκών.