Κέιτ Μίντλετον και Μελάνια Τραμπ με casual εμφανίσεις και παρέα με μικρούς προσκόπους στους κήπους του Γουίνδσορ

Μετά τη λάμψη του χθεσινού επίσημου δείπνου προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια, σήμερα (18.09.2025) η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έβγαλαν τα καλά αλλά φάνηκαν εξίσου άνετες και με casual εμφανίσεις στους βασιλικούς κήπους του Γουίνδσορ.

Η 43χρονη Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον άφησε πίσω της τη λαμπερή βραδινή εμφάνιση στο δείπνο και επέλεξε μια πιο καθημερινή αλλά άκρως κομψή ενδυμασία σε φθινοπωρινούς τόνους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνάντηση με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια και μια ομάδα μικρών προσκόπων, γνωστών ως Squirrels (ηλικίας 4-5 ετών), η Κέιτ εμφανίστηκε με φούστα Ralph Lauren και λαδί σακάκι.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία είναι συν-πρόεδρος των Προσκόπων από το 2020 μαζί με τον Δούκα του Κεντ, και η Μελάνια Τραμπ – που προκάλεσε αίσθηση με το κίτρινο φόρεμά της και τους ώμους έξω στο επίσημο δείπνο προς τιμήν των Τραμπ – έγιναν δεκτές από τον επικεφαλής των Προσκόπων, Dwayne Fields, και παρακολούθησαν τις δραστηριότητες των παιδιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μελάνια φόρεσε για την περίσταση μπεζ παντελόνι κι ένα σακάκι σε ανοιχτό καφέ με ζώνη στη μέση.

Η Κέιτ Μίντλετον έδωσε στα παιδιά σάντουιτς με μέλι από τις κυψέλες στο σπίτι της στο Άνμερ Χολ στο Νόρφολκ, ενώ η Μελάνια Τραμπ χάρισε σε κάθε παιδί ένα βαζάκι με μέλι από τον Λευκό Οίκο.

Αμφότερες ήταν πολύ ζεστές και διαχυτικές με τους μικρά παιδιά.

Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ πιο χαλαρή και ανεπίσημη από το χθεσινό επίσημο κρατικό δείπνο, καθώς κάθονταν σε μικρά καρεκλάκια.

Νωρίτερα η Μελάνια ξεναγήθηκε στη βασιλική βιβλιοθήκη στο κάστρο του Γουίνδσορ από την βασίλισσα Καμίλα.

Η Μελάνια Τραμπ επέλεξε να φορέσει ένα δερμάτινο σύνολο σε ταμπά χρώμα με ψηλοτάκουνες γόβες στην ίδια απόχρωση ενώ η βασίλισσα Καμίλα προτίμησε ένα λευκό φόρεμα με μαύρες λεπτομέρειες και γκρι γόβες.