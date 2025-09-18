Κόσμος

Κέιτ Μίντλετον και Μελάνια Τραμπ με casual εμφανίσεις και παρέα με μικρούς προσκόπους στους κήπους του Γουίνδσορ

Κέιτ Μίντλετον και Μελάνια Τραμπ στους κήπους του Γουίνδσορ / Yui Mok / Pool via REUTERS

Μετά τη λάμψη του χθεσινού επίσημου δείπνου προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια, σήμερα (18.09.2025) η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έβγαλαν τα καλά αλλά φάνηκαν εξίσου άνετες και με casual εμφανίσεις στους βασιλικούς κήπους του Γουίνδσορ.

Η 43χρονη Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον άφησε πίσω της τη λαμπερή βραδινή εμφάνιση στο δείπνο και επέλεξε μια πιο καθημερινή αλλά άκρως κομψή ενδυμασία σε φθινοπωρινούς τόνους.

Στη συνάντηση με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια και μια ομάδα μικρών προσκόπων, γνωστών ως Squirrels (ηλικίας 4-5 ετών), η Κέιτ εμφανίστηκε με φούστα Ralph Lauren και λαδί σακάκι. 

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία είναι συν-πρόεδρος των Προσκόπων από το 2020 μαζί με τον Δούκα του Κεντ, και η Μελάνια Τραμπ – που προκάλεσε αίσθηση με το κίτρινο φόρεμά της και τους ώμους έξω στο επίσημο δείπνο προς τιμήν των Τραμπ – έγιναν δεκτές από τον επικεφαλής των Προσκόπων, Dwayne Fields, και παρακολούθησαν τις δραστηριότητες των παιδιών.

Η Μελάνια φόρεσε για την περίσταση μπεζ παντελόνι κι ένα σακάκι σε ανοιχτό καφέ με ζώνη στη μέση. 

Κέιτ Μίντλετον και Μελάνια παρέα με παιδιά – προσκόπους / REUTERS / Nathan Howard / Pool
Η Κέιτ Μίντλετον χαλαρή και ευδιάθετη / Yui Mok / Pool via REUTERS
Η Μελάνια Τραμπ στους κήπους του Γουίνδσορ / REUTERS / Nathan Howard / Pool
Με casual look Μελάνια και Κέιτ / Yui Mok / Pool via REUTERS

Η Κέιτ Μίντλετον έδωσε στα παιδιά σάντουιτς με μέλι από τις κυψέλες στο σπίτι της στο Άνμερ Χολ στο Νόρφολκ, ενώ η Μελάνια Τραμπ χάρισε σε κάθε παιδί ένα βαζάκι με μέλι από τον Λευκό Οίκο.

Αμφότερες ήταν πολύ ζεστές και διαχυτικές με τους μικρά παιδιά.

Χαμογελαστές Κέιτ Μίντλετον και Μελάνια Τραμπ / Yui Mok / Pool via REUTERS
Βόλτα στους βασιλικούς κήπους για Κέιτ και Μελάνια / Yui Mok / Pool via REUTERS
Yui Mok/Pool via REUTERS

Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ πιο χαλαρή και ανεπίσημη από το χθεσινό επίσημο κρατικό δείπνο, καθώς κάθονταν σε μικρά καρεκλάκια.

Νωρίτερα η Μελάνια ξεναγήθηκε στη βασιλική βιβλιοθήκη στο κάστρο του Γουίνδσορ από την βασίλισσα Καμίλα.

Η Μελάνια Τραμπ χαμογελαστή με μικρά παιδιά / Aaron Chown / Pool via REUTERS
Η Μελάνια Τραμπ με την βασίλισσα Καμίλα στην βιβλιοθήη του Γουίνδσορ / REUTERS / Nathan Howard / Pool
Η Μελάνια Τραμπ με την Καμίλα / Aaron Chown / Pool via REUTERS

Η Μελάνια Τραμπ επέλεξε να φορέσει ένα δερμάτινο σύνολο σε ταμπά χρώμα με ψηλοτάκουνες γόβες στην ίδια απόχρωση ενώ η βασίλισσα Καμίλα προτίμησε ένα λευκό φόρεμα με μαύρες λεπτομέρειες και γκρι γόβες.

