Κουβέιτ: Καπνοί πάνω από την αμερικανική πρεσβεία – «Μην πλησιάζετε» προειδοποιούν οι ΗΠΑ

Με το Κουβέιτ να αποτελεί μία από τις χώρες που απειλούνται από το Ιράν, αναστάτωση προκάλεσε λίγο νωρίτερα το γεγονός ότι πυκνός καπνός εμφανίστηκε κοντά στην αμερικανική πρεσβεία. Οι ΗΠΑ ενημερώνουν τους Αμερικάνους στο Κουβέιτ να «μην πλησιάσουν την πρεσβεία».

Στην περιοχή κοντά στην αμερικανική πρεσβεία όπου διαφαίνεται ο καπνός, έσπευσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, με την κατάσταση ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν να κλιμακώνεται.

Η αμερικανική διπλωματική αποστολή στο Κουβέιτ τόνισε: «Μην προσέρχεστε στην πρεσβεία», προτρέποντας το προσωπικό της και τους Αμερικανούς στη χώρα να «καλυφθούν», να βρουν ασφαλές καταφύγιο «στις κατοικίες σας στον χαμηλότερο δυνατό όροφο» και να μείνουν «μακριά από τα παράθυρα», εξαιτίας της απειλής επιθέσεων με «πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα».

Παράλληλα, η εταιρεία KIPIC του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως drone έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι. Νωρίτερα ήχησαν σειρήνες και οι αρχές ανέφεραν ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε, απροσδιόριστο, αριθμό drones.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή πολιτικής προστασίας στο υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ, τον Μοχάμεντ Αλ Μανσούρι, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «ορισμένο αριθμό αεροπορικών στόχων τα ξημερώματα».

The U.S. Embassy in Kuwait advises people “not to come to the embassy.”



…Because Iran bombed it. pic.twitter.com/iMGD6n5YLS — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 2, 2026

Νωρίτερα μάλιστα ένα αμερικανικό μαχητικό F-15 που συμμετέχει στην σύγκρουση με το Ιράν συνετρίβη στο Κουβέιτ.

Σε βίντεο που έρχεται στο φως από το Κουβέιτ διακρίνεται το αμερικανικό μαχητικό F-15 να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και στη συνέχεια να πέφτει στο έδαφος με τους καπνούς να είναι ορατοί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πιλότος πρόλαβε να εκτιναχθεί και να σωθεί. Οι πληροφορίες παραμένουν ακόμα συγκεχυμένες, αν δηλαδή καταρρίφθηκε από ιρανικά πλήγματα ή από φίλια πυρά.

From the crash site : the American pilot https://t.co/fz0cuNDsja pic.twitter.com/L3cGwpGKsL — Middle East Observer (@ME_Observer_) March 2, 2026

Σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ από το Σάββατο στους οποίους σκοτώθηκαν κορυφαίοι ηγέτες του κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη της Αλί Χαμενεΐ, η Τεχεράνη εξαπολύει πλήγματα προς κάθε κατεύθυνση εναντίον αραβικών κρατών της περιοχής, βάζοντας στο στόχαστρο πάνω απ’ όλα αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από τις ΗΠΑ.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και άλλοι 32 έχουν τραυματιστεί στο Κουβέιτ, όλοι αλλοδαποί, εξαιτίας των ιρανικών αντιποίνων, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες Κυριακή.