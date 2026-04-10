Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με όλα τα βλέμματα να συγκεντρώνονται στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν οι διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη, φαίνεται διατεθειμένη να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, όμως συνεχίζει να απειλεί και να τονίζει ότι ΗΠΑ και Ισραήλ θα πρέπει να πληρώσουν. Το Τελ Αβίβ συνεχίζει να χτυπά περιοχές στον Λίβανο με τη Χεζμπολάχ να απαντά με ρουκέτες. Δείτε όλα όσα συνέβησαν μέχρι αυτή την ώρα εδώ.
Ο Βανς αναχώρησε για το Πακιστάν και προειδοποιεί το Ιράν να «μην παίξει μαζί μας» – Η Χεζμπολάχ απειλεί με αντίποινα
Λίγο μετά την αναχώρηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέα ανάρτηση στο Truth Social, προκαλώντας πολλά ερωτήματα και έντονο ενδιαφέρον.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε χαρακτηριστικά: «Η πιο ισχυρή επανεκκίνηση στον κόσμο!», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει σε ποιον απευθύνεται το μήνυμά του ή τι ακριβώς εννοεί με τη συγκεκριμένη αναφορά περί «επανεκκίνησης».
Λίγο αργότερα έκανε άλλη ανάρτηση στην οποία ανέφερε: «Η Palantir Technologies (PLTR) έχει αποδείξει ότι διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες και τεχνολογία στον πολεμικό τομέα. Αρκεί να ρωτήσετε τους εχθρούς μας!!!»
Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.400 μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 2 Μαρτίου 2026.
Σύμφωνα με τους IDF, σε αυτούς περιλαμβάνονται εκατοντάδες μέλη της επίλεκτης Δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ.
Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει πάνω από 1.800 ανθρώπους από την έναρξη του πολέμου, ενώ την Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026) σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι.
Οι IDF αναφέρουν ότι έχουν επίσης καταστρέψει περίπου 4.300 «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ και έχουν κατασχέσει περισσότερα από 1.000 όπλα κατά τη διάρκεια χερσαίων επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο.
Την Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026), η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε 120 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο «για να εξαλείψει τις απειλές για τις δυνάμεις».
Οι χώρες που «διεξάγουν διπλωματικό πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ θα πληρώσουν «βαρύ τίμημα», είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγες ώρες αφού το Ισραήλ έδιωξε την Ισπανία από το Κέντρο Πολιτικο-Στρατιωτικού Συντονισμού για την Λωρίδα της Γάζας (CMCC).
Πρόκειται για το όργανο που επιβλέπει την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας. Η Ισπανία είχε μόνιμη παρουσία στα κεντρικά γραφεία του Κέντρου, όμως η στάση της Μαδρίτης για το Μεσανατολικό προκάλεσε διπλωματική ρήξη στις σχέσεις των δύο χωρών.
«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό μπροστά σε όσους μας επιτίθενται», είπε ο Νετανιάχου και πρόσθεσε πως: «Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των IDF - τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο».
Η κίνηση είναι σίγουρο ότι θα έχει θετική απήχηση στον Λευκό Οίκο. Η Ισπανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της σε αμερικανικά αεροσκάφη που εμπλέκονταν σε επιθέσεις στο Ιράν, ενώ αρνήθηκε τη χρήση των στρατιωτικών της βάσεων.
Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αρχίσουν αν δεν ικανοποιηθούν πρώτα δύο βασικές προϋποθέσεις: η εφαρμογή εκεχειρίας στον Λίβανο και η αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
«Δύο από τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί αμοιβαία μεταξύ των πλευρών δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί: η εκεχειρία στον Λίβανο και η αποδέσμευση των μπλοκαρισμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
«Αυτά τα δύο ζητήματα πρέπει να υλοποιηθούν πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις».
Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) αναφέρει ότι σφοδρές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ έπληξαν μεγάλα τμήματα της πόλης Ναμπατίγια, στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένου ενός κτιρίου της κρατικής ασφάλειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του NNA από τις ισραηλινές επιθέσεις σκοτώθηκαν =τουλάχιστον οκτώ μέλη της κρατικής ασφάλειας, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «φρικιαστική σφαγή».
Η πλειονότητα των πλοίων που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο φαίνεται να είχε σύνδεση με το Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης ναυτιλίας της Παρασκευής. Την ίδια στιγμή, αρκετά εμπορικά πλοία συνεχίζουν να αποφεύγουν τα συγκεκριμένα δρομολόγια, παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, όπως προκύπτει από δεδομένα και πηγές της ναυτιλιακής αγοράς.
Ειδικότερα, τρία τάνκερ αναχώρησαν από ιρανικά ύδατα το τελευταίο 24ωρο: ένα υπερδεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου χωρητικότητας έως 2 εκατομμυρίων βαρελιών, ένα πλοίο ανεφοδιασμού καυσίμων και ένα μικρότερο πετρελαιοφόρο, σύμφωνα με ξεχωριστές αναλύσεις των πλατφορμών Kpler και Lloyd’s List Intelligence.
Ισραηλινά πλήγματα καταγράφηκαν σε δύο διαφορετικές περιοχές του Λιβάνου, σύμφωνα με ανταποκριτές του Al Jazeera Arabic. Το πρώτο έπληξε την πόλη αλ-Τάιρι στον νότιο Λίβανο, ενώ το δεύτερο σημειώθηκε στη Σάχμαρ, στη δυτική κοιλάδα Μπεκάα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες σχετικά με πιθανά θύματα ή το μέγεθος των ζημιών.
Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι το ναυτικό του διέσωσε και βοήθησε στην εκκένωση 18 μελών πληρώματος ενός εμπορικού πλοίου στα ανοιχτά της Βόρειας Αραβικής Θάλασσας, μετά από μία κλίση έκτακτης ανάγκης.
Τα μέλη του πληρώματος του πλοίου GOLD AUTUMN που διασώθηκαν είναι ναυτικοί από την Κίνα, το Μπαγκλαντές, τη Μιανμάρ, το Βιετνάμ και την Ινδονησία, ενώ έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο Καράτσι για την παροχή ιατρικής φροντίδας και τον επαναπατρισμό τους, σύμφωνα με μία ανακοίνωση των ένοπλων δυνάμεων του Πακιστάν.
Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν πρόθεση να ζητήσουν την απελευθέρωση Αμερικανών που κρατούνται στο Ιράν, στο πλαίσιο των επικείμενων συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα the Washington Post επικαλούμενη πηγές που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια των διαπραγματεύσεων.
