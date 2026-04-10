Ο Βανς αναχώρησε για το Πακιστάν και προειδοποιεί το Ιράν να «μην παίξει μαζί μας» – Η Χεζμπολάχ απειλεί με αντίποινα

Ισραήλ: Έχουμε σκοτώσει πάνω από 1.400 μαχητές της Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.400 μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 2 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τους IDF, σε αυτούς περιλαμβάνονται εκατοντάδες μέλη της επίλεκτης Δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει πάνω από 1.800 ανθρώπους από την έναρξη του πολέμου, ενώ την Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026) σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι.

Οι IDF αναφέρουν ότι έχουν επίσης καταστρέψει περίπου 4.300 «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ και έχουν κατασχέσει περισσότερα από 1.000 όπλα κατά τη διάρκεια χερσαίων επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο.

Την Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026), η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε 120 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο «για να εξαλείψει τις απειλές για τις δυνάμεις».