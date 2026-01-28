Κρίστι Νόεμ: Μετά τον διοικητή της ICE Γκρεγκ Μποβίνο, στο στόχαστρο η «Homeland Barbie»

Ξεχειλίζει η οργή στη Μινεάπολη μετά τις εν ψυχρώ εκτελέσεις δύο νέων ανθρώπων, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της ICE – και μάλιστα σε διάστημα λίγων ημερών. Μετά την απομάκρυνση του Γκρεγκ Μποβίνο – του ανθρώπου που ενσαρκώνει το δόγμα Τραμπ για τους μετανάστες και ντύνεται σαν αξιωματικός των SS – έρχεται άραγε η σειρά της ισχυρής υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ;

Από τους Δημοκρατικούς και τις οργανώσεις πολιτών, μέχρι τους πιο μετριοπαθείς Ρεπουμπλικανούς, αυξάνονται οι πιέσεις προς την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ να παραιτηθεί. Ο αμερικανός πρόεδρος καταφεύγει στη λύση του κατευνασμού για να αποφύγει τη σοβαρότερη πολιτική ζημιά, προς ώρας.

Η οργή του πολιτικού κόσμου έχει στραφεί στην υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), Κρίστι Νόεμ που ζητούν το «κεφάλι της».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, παρότι αρχικά στήριξε τη Νόεμ αλλά και τις ενέργειες των πρακτόρων της ICE, επιχειρεί τις τελευταίες ώρες μια εκστρατεία κατευνασμού της κοινής γνώμης, με μια σαφή στροφή στην επιθετική ρητορική υπό τον φόβο μεγαλύτερης πολιτικής ζημιάς, οκτώ μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

«Θα αποκλιμακώσουμε λίγο την κατάσταση», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News χθες, Τρίτη (27.01.2026). Νωρίτερα, είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους πως Αλεξ Πρέτι, τον οποίο γάζωσαν πράκτορες της ICE, δεν ήταν «δολοφόνος», όπως τον είχε χαρακτηρίσει ο ακραίος σύμβουλός του, Στίβεν Μίλερ, το Σάββατο.

Ο Τραμπ την θέλει στο team του

Δημοσίως, η κυβέρνηση Τραμπ στηρίζει την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, παρουσιάζοντάς την ως μια αποτελεσματική υπουργό με ένα σημαντικό έργο.

Ωστόσο, η δίωρη συνάντηση του Τραμπ με τη Νοέμ στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα το βράδυ (26.01.2026) ήταν μια διακριτική πράξη μετατόπισης της ευθύνης. Η απόφασή του, δε, να αντικαταστήσει τον αμφιλεγόμενο Γκρεγκ Μποβίνο με τον «τσάρο» των συνόρων Τομ Χόμαν στη Μινεάπολη, ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Νόεμ για την προβληματική διαχείριση της επιχείρησης.

Η οργή εναντίον της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας περίσσευε και στα δύο σώματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ιδίως μεταξύ των γερουσιαστών εκείνων που ψήφισαν υπέρ της επικύρωσης της υποψηφιότητάς της στο υπουργείο.

Κορυφαία στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων ζήτησαν χθες από τον Ντόναλντ Τραμπ την αποπομπή της, απειλώντας να εκκινήσουν τις διαδικασίες μομφής εναντίον της. Εντονη δυσαρέσκεια επικρατεί και στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών, με δύο γερουσιαστές να ζητούν ανοιχτά την παραίτησή της.

Οι Δημοκρατικοί αρνούνται να επιτρέψουν την έγκριση χρηματοδότησης για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, που αναμένεται να εκπνεύσει το Σάββατο. Απειλούν, δε, να κινήσουν διαδικασία καθαίρεσης της Νόεμ από το αξίωμα – διαδικασία μέχρι πρότινος ταμπού ακόμη και για τους πιο σκληροπυρηνικούς «αντιτραμπικούς» Δημοκρατικούς.

«Η βία που ασκείται εναντίον του αμερικανικού λαού από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας πρέπει να σταματήσει αμέσως. Η Κρίστι Νοέμ πρέπει να αποπεμφθεί αμέσως, διαφορετικά θα ξεκινήσουμε διαδικασία μομφής στη Βουλή των Αντιπροσώπων», δήλωσαν ο Χακίμ Τζέφρις, ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή, και οι δύο αναπληρωτές του, Κάθριν Κλαρκ και Πιτ Αγκιλάρ, σε κοινή δήλωση.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, ενδεχόμενη προσπάθεια καθαίρεσης της Νόεμ δεν αναμένεται να έχει τύχη, καθώς με την τρέχουσα σύνθεσή του το Κογκρέσο ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς (218-213 στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 53-47 στη Γερουσία).

Επιπλέον, πολλοί Δημοκρατικοί εκτιμούν πως η διαδικασία αποπομπής της Νόεμ από το αξίωμα δεν θα έχει απήχηση στην εκλογική βάση τους, καθώς οι πολίτες ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για τον πληθωρισμό και την οικονομία απ’ ό,τι το μεταναστευτικό.

Ο Τραμπ, αν και με αστερίσκους, επιμένει στην τακτική της στήριξης της Νόεμ, διαμηνύοντας χθες πως δεν θα την αποπέμψει, καθώς «κάνει πολύ καλή δουλειά».

«Ήταν εκεί στα σύνορα. Ποιος έκλεισε τα σύνορα; Αυτή το έκανε με τον Τομ Χόμαν, με όλη την ομάδα», είπε ο Τραμπ.

Ωστόσο, ένα πρόσωπο στον στενό κύκλο της κυβέρνησης που ζήτησε να μην κατονομαστεί υπογράμμισε ότι η απόφαση του Τραμπ να τοποθετήσει τον Χόμαν επικεφαλής των επιχειρήσεων στη Μινεσότα είναι πιο εύγλωττη από τη δημόσια υπεράσπιση της Νόεμ.

«Είναι αξιοσημείωτη. Σε μια κατάσταση κρίσης, οι ηγέτες δεν θέλουν να απομακρύνουν ανθρώπους ή να αλλάζουν πράγματα –ιδιαίτερα ο Τραμπ– επειδή φαίνεται ως δείγμα υποχώρησης ή απώλειας της εμπιστοσύνης», ανέφερε στο Politico η ίδια πηγή.

Οπως, πάντως, επισημαίνει το CNN, η Νόεμ (όπως, άλλωστε, και ο Μποβίνο) λειτουργούσε στο πλαίσιο της σκληροπυρηνικής πολιτικής, της συγκρουσιακής ατμόσφαιρας και των υψηλών προσδοκιών για εντυπωσιακή αστυνομική παρουσία που είχε δημιουργήσει ο ίδιος πρόεδρος – ο οποίος επανειλημμένως και δημοσίως είχε εξάρει την Νόεμ.

Η απομάκρυνση του Γκρεγκ Μποβίνο, επικεφαλής της Συνοριοφυλακής

Ο Τραμπ υποσχέθηκε «μεγάλη έρευνα» για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι και έστειλε τον Τόμ Χόμαν να αναλάβει τις επιχειρήσεις απέλασης στη Μινεσότα – αντικαθιστώντας τον επικεφαλή της Συνοριοφυλακής Γκρεγκ Μποβίνο – και να αναφέρεται απευθείας σε αυτόν, κάτι που πιθανώς περιθωριοποιεί τη Νοεμ. Πρόκειται για μια ουσιαστική πολιτική υποχώρηση, εν μέρει λόγω άσχημων δημοσκοπήσεων και ανησυχίας στο Κογκρέσο, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι η αναδιάταξη αξιωματούχων θα βοηθήσει πολιτικά.

Η Νόεμ παραμένει σημαντική για τον Τραμπ. Υποστηρικτής της MAGA από νωρίς και δημοφιλής στους οπαδούς του, θεωρείται δύσκολη αντικατάσταση. Αν παραμείνει πολιτικό «βαρίδι», μπορεί να διατηρήσει τη θέση της αλλά να εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή, όπως συνέβη με τη διευθύντρια Εθνικής Πληροφόρησης Τούλσι Γκάμπαρντ.

Όπως ανέφερε ο Δημοκρατικός εκπρόσωπος Τζέισον Κροου: «Ο Τραμπ έχει δημιουργήσει ένα σύστημα που εκμεταλλεύεται ανθρώπους και τρομοκρατεί κοινότητες. Ας μην κάνουμε το λάθος να πιστεύουμε ότι αυτά συμβαίνουν τυχαία – πρόκειται για το σύστημα που ο ίδιος σχεδίασε».

Ο Μποβίνο, κατά πολλούς το πρόσωπο που «ενσαρκώνει» τις τακτικές της ICE και την αντιμεταναστευτική πολιτική Τραμπ, κυκλοφορώντας με παλτά που θυμίζουν SS, θα επιστρέψει στην προηγούμενη θέση του, στην Καλιφόρνια.

Η Νόεμ και άλλοι αξιωματούχοι του Τραμπ έδωσαν στον Μποβίνο τον τίτλο του «διοικητή» και τον έστειλαν μαζί με τους μασκοφόρους συνοριοφύλακές του στο Σικάγο, τη Σάρλοτ, τη Νέα Ορλεάνη και στη συνέχεια στο Μινεάπολη.

Η «καρατόμηση» Μποβίνο δεν θα είναι η μόνη. Σύμφωνα με το Atlantic, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ και ο στενός της σύμβουλος Κόρι Λεβαντόφσκι, που ήταν οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Μποβίνο, κινδυνεύουν.

Ποια είναι η Κρίστι Νόεμ

Η Κρουέλα των Συντηρητικών Νόεμ έχει παραδεχτεί ότι σκότωσε ένα κουτάβι και μια «κατσίκα που βρωμούσε». Μάλιστα οι παρουσιαστές του τοκ σόου «The View» είχαν σχολιάσει καυστικά:

«Η μοναδική γυναίκα που γνωρίζω ότι σκότωνε σκυλιά ήταν η Κρουέλα ντε Βιλ», είπε ο ένας αναφερόμενος στην «κακιά» της ταινίας του Ντίσνεϊ «Τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας».

Επίσης έχει ζητήσει ταξιδιωτική απαγόρευση σε χώρες που «γεμίζουν τις ΗΠΑ με δολοφόνους και βδέλλες»

Αναλυτικά, στην ανάρτησή της έγραφε:

«Μόλις συναντήθηκα με τον Πρόεδρο. Προτείνω πλήρη απαγόρευση ταξιδιών από κάθε καταραμένη χώρα που έχει πλημμυρίσει το έθνος μας με δολοφόνους, βδέλλες και εθισμένους στα δικαιώματα.

Οι πρόγονοί μας έχτισαν αυτό το έθνος με αίμα, ιδρώτα και την ακλόνητη αγάπη για την ελευθερία — όχι για να σφάζουν οι ξένοι εισβολείς τους ήρωες μας, να ρουφούν τα χρήματα των φόρων μας που κερδίσαμε με κόπο ή να αρπάζουν τα οφέλη που προορίζονται για τους ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ. ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ».