Μαρκ Κάρνεϊ, ο Καναδός «ροκ σταρ της πολιτικής» που πήρε τη δόξα του Τραμπ στο Νταβός

Ο πρωθυπουργός του Καναδά έκανε για αρκετά λεπτά όσους τον άκουγαν από το παγωμένο Νταβός να αισθανθούν ότι βλέπουν τον κόσμο από ένα άλλο πρίσμα πιο διαυγές, πιο ξεκάθαρο. Ταυτόχρονα, έθεσε ένα μεγάλο δίλημμα στους ηγέτες του πλανήτη οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των χωρών τους.

Η ομιλία του Κάρνεϊ, την οποία έγραψε ο ίδιος, δεν αποτελεί ρητορικό πυροτέχνημα. Όπως θυμίζουν οι New York Times, η στάση του καναδού ηγέτη έχει την εξήγησή της στην κρίση που ξέσπασε τον περασμένο χρόνο ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Οτάβα, με την επάνοδο του Τραμπ στον Λευκό Οίκο:

«Ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του λέγοντας πως θα κάνει τον Καναδά την 51η πολιτεία των ΗΠΑ, συνέχισε απειλώντας με το τέλος της εμπορικής συμφωνίας USMCA, ακολούθησαν δασμοί κατά κομβικών οικονομικών τομέων του Καναδά. Όλα αυτά ενώ σύμβουλοι του αμερικανού προέδρου, όπως ο Στιβ Μπάνον, εκθείαζαν τα οφέλη από την προσάρτηση του Καναδά».

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Καναδός πρωθυπουργός ανέφερε:

«Οι μεγάλες δυνάμεις έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν την οικονομική ολοκλήρωση ως όπλο, τους δασμούς ως μοχλό πίεσης, τις χρηματοοικονομικές υποδομές ως μέσο εξαναγκασμού και τις αλυσίδες εφοδιασμού ως ευπάθειες που πρέπει να εκμεταλλευτούν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προέτρεψε τους ομολόγους του να «ζήσουν την αλήθεια» και να «σταματήσουν να επικαλούνται την τάξη βασισμένη σε κανόνες σαν να λειτουργεί ακόμη όπως διαφημίζεται». Χαρακτήρισε πολλές από τις «προσευχές» της Δύσης για τη μεταπολεμική τάξη ως βολική «φαντασίωση», χρήσιμη μόνο επειδή οι ισχυροί συχνά εξαιρούνταν όταν τους συνέφερε – αναφορά, ενδεχομένως, στην εισβολή στο Ιράκ το 2003.

Ο Κάρνεϊ κάλεσε τους ηγέτες να διαφοροποιήσουν τα συμφέροντά τους και να δημιουργήσουν νέες συμμαχίες. «Οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να δράσουν μαζί, γιατί αν δεν είμαστε στο τραπέζι, είμαστε στο μενού», τόνισε. «Σε έναν κόσμο έντονης αντιπαράθεσης των μεγάλων δυνάμεων, οι χώρες στη μέση έχουν επιλογή: να ανταγωνίζονται μεταξύ τους ή να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν έναν τρίτο δρόμο με πραγματική επιρροή».

Το μήνυμα του Καρνέι έλαβε θερμή υποδοχή στη Νταβός για το περιεχόμενο και την καθαρότητα του λόγου του. «Αντανακλά μια αλλαγή στην παγκόσμια τάξη που όλοι σχεδόν είχαμε δει να έρχεται, αλλά κανένας ηγέτης δεν ήταν έτοιμος να το πει», δήλωσε ο πολιτικός επιστήμονας Ian Bremmer, πρόεδρος της Eurasia Group. Ο Wolfgang Ischinger, πρώην Γερμανός διπλωμάτης, χαρακτήρισε τα σχόλια του Κάρνεϊ «αξιοθαύμαστα», προσθέτοντας ότι κάποιοι αναρωτιούνται γιατί η Καναδάς δεν μπορεί να προσκληθεί ως μέλος της ΕΕ.

Ο Κάρνεϊ, με το στιλ και τη σοφία του έμπειρου τραπεζίτη, «ήταν φτιαγμένος για να ξεχωρίσει στο Νταβός», σχολίασε ο Anthony Scaramucci, πρώην διευθυντής επικοινωνίας του Τραμπ.

«Έδωσε μια λαμπρή ομιλία, μια αξέχαστη ομιλία, και πιστεύω ότι είναι μια ομιλία που ακόμη και ο Τραμπ σέβεται».

Ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ φάνηκε να αντιλαμβάνεται την απήχηση της ομιλίας του Κάρνεϊ, σχολιάζοντας σκοτεινά από το βήμα: «Ο Καναδάς ζει χάρη στις ΗΠΑ - θυμήσου αυτό, Μαρκ, την επόμενη φορά που θα κάνεις δηλώσεις».

Αργότερα, σε ανάρτηση στα social media, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανακαλεί την πρόσκληση του Καναδά στο Συμβούλιο Ειρήνης.