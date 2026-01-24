Μαρκ Κάρνεϊ, ο Καναδός «ροκ σταρ της πολιτικής» που πήρε τη δόξα του Τραμπ στο Νταβός

Το φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αναμενόταν να έχει έναν σαφή πρωταγωνιστή: τον Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, η παρουσία του Καναδού πρωθυπουργού, Μαρκ Κάρνεϊ, κατάφερε τον επισκιάσει, αποδεικνύοντας ότι η πολιτική του σοφία μπορεί να ξεθωριάσει ακόμα και το χάρισμα του απρόβλεπτου πολυσυζητημένου Αμερικανού προέδρου που αφήνει πάντα τον κόσμο να αναρωτιέται ποια θα είναι η επόμενη ιδέα που θα του περάσει από το μυαλό.
Η ομιλία του Μαρκ Κάρνεϊ στο Νταβός της Ελβετίας την Τρίτη (20.01.2026) προκάλεσε αίσθηση. Ακόμα και στον ίδιο τον Τραμπ. Και να σκεφτεί κανείς ότι κάποιοι αμφισβητούσαν το επικοινωνιακό του ταλέντο. Χειροκροτήθηκε θερμά από τους παρευρισκόμενους και απέσπασε παγκόσμια προσοχή μετά την εκτεταμένη προβολή της.
Ο Κάρνεϊ δεν δίστασε να θέσει προκλητικά ερωτήματα για την παγκόσμια πολιτική πραγματικότητα, επισημαίνοντας την επιστροφή σε καθεστώς ωμής επιβολής από τις μεγάλες δυνάμεις («δεν υπόκειται πλέον σε κανέναν περιορισμό»), προειδοποιώντας ότι η παλιά τάξη δεν πρόκειται να αποκατασταθεί («η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική») και υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των μεσαίων χωρών («να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν μια τρίτη οδό με αντίκτυπο»).
Με λίγα λόγια, ο Κάρνεϊ έστειλε μήνυμα: η νέα παγκόσμια τάξη απαιτεί σοφία, συνεννόηση και δράση – και για μια στιγμή, έδειξε ότι ακόμη και στη σκιά του Τραμπ, η ουσία μπορεί να κερδίσει την προσοχή όλων.
Ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε στο Νταβός σίγουρος ότι πάλι θα κλέψει την παράσταση.
Για μεγάλο μέρος της εβδομάδας στο Νταβός της Ελβετίας, η συζήτηση στις αίθουσες αλλά και πίσω από τις κλειστές πόρτες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ περιστρεφόταν γύρω από το τι θα έκανε ή δεν θα έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος.