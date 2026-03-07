Μέση Ανατολή: Ανοίγει η «βεντάλια» του πολέμου με κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα: Αλλεπάλληλες επιθέσεις σε Ισραήλ, Ιράν και Λίβανο

Ο πόλεμος στο Ιράν έκλεισε και επίσημα την πρώτη εβδομάδα, χωρίς να υπάρχει νικητής. Ο μόνος χαμένος σίγουρα είναι οι άμαχοι στις περιοχές της Μέσης Ανατολής που πλήττονται και από τις δύο πλευρές, με τις επιθέσεις να σπέρνουν τον τρόμο.

Το Ιράν εξαπέλυσε το Σάββατο (7/3/26) νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα υποσχέθηκε να συνεχίσει να απαντά στα πλήγματα που δέχεται εδώ και μία εβδομάδα από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένας νεκρός καταγράφηκε στο Ντουμπάι, όταν θραύσματα από πύραυλο που αναχαιτίστηκε από τα Εμιράτα και προερχόταν από το Ιράν, έπεσε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, αλλά και σε ουρανοξύστη.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις το βράδυ του Σαββάτου 07.03.2026, με εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ αλλά και από το Ιράν να χτυπούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Την αρχή έκανε το Ισραήλ που εξαπέλυσε επίθεση στην σε διυλιστήριο στην Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απάντησαν στα χτυπήματα, την ίδια ώρα που η Χεζμπολάχ πραγματοποιεί επιθέσεις με στόχο πόλεις στο βόρειο Ισραήλ το Σάββατο.

Documentation of Israeli army attacks in Tehran. pic.twitter.com/QZWc8Aw2Y6 — Juan Carlos (@JuanCarlos23431) March 7, 2026

Look at the skyline tonight. A 360-degree view of Tehran, and everywhere you turn, the horizon is bleeding fire.



The Army refinery, Nobonyad, Shahr Rey, the Shahran oil depot

all of them burning in the dark.



But understand this: when we see their infrastructure going up in… pic.twitter.com/YhagbgihL9 — (@ItsDecado) March 7, 2026

Στη δίνη του πολέμου έχει μπει και το Ιράκ, με επιθέσεις να πραγματοποιούνται στην αμερικανική πρεσβεία των ΗΠΑ αλλά και σε στρατιωτική εγκατάσταση των Αμερικανών στο βόρειο τμήμα της χώρας.

The Counter Rocket, Artillery, and Mortar (C-RAM) System was reportedly activated tonight at the US Embassy in Baghdad, amid a coordinated drone and rocket attack on the Embassy and the US Consulate in Erbil by Iranian-backed proxy forces in Iraq.



Λαριτζανί: «Αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί»

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, υποστήριξε αργά το βράδυ του Σαββάτου (7/3/26) ότι αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί.

«Μου έχει αναφερθεί ότι αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί. Αλλά οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος. Παρά τις μάταιες προσπάθειές τους, η αλήθεια δεν είναι κάτι που μπορούν να κρύψουν για πολύ καιρό», ανέφερε ο Λαριτζανί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, περίπου 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, το 30% των οποίων είναι παιδιά, αν και το AFP σημειώνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα αυτούς τους αριθμούς.

Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν το Σάββατο (7/3/26) μέσα από το live που έκανε το newsit.gr

Πεζεσκιάν: Το Ιράν δε θα παραδοθεί

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, που συμμετέχει στην προσωρινή τριμελή ηγεσία μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ σε αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα παραδοθεί, απαντώντας στην απαίτηση του Τραμπ για «άνευ όρων παράδοση». «Οι εχθροί μπορούν να πάρουν στον τάφο τους την επιθυμία τους να δουν τον ιρανικό λαό να παραδίδεται», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, οι χώρες του Κόλπου συνεχίζουν να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το πιο πολυσύχναστο στον κόσμο, αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν. Επιθέσεις αναφέρθηκαν επίσης στο Κουβέιτ και στη Σαουδική Αραβία. Το Ριάντ δήλωσε ότι κατέστρεψε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, καθώς και 17 drones που στόχευαν το πετρελαϊκό κοίτασμα Σεϊμπάχ.

Οι ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ακόμη ότι στοχοθέτησαν δύο πετρελαιοφόρα στον Περσικό Κόλπο, μεταξύ των οποίων το Prima που επιχειρούσε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Η σύγκρουση επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές. Οι ΗΠΑ άρχισαν να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για αμυντικές επιχειρήσεις, ενώ βομβαρδιστικά B-1 προσγειώθηκαν στη βάση της RAF στο Φέρφορντ. Παράλληλα, επίθεση ιρανικών drones στο Αζερμπαϊτζάν, σύμμαχο του Ισραήλ, ενίσχυσε τους φόβους για επέκταση της σύγκρουσης στον Καύκασο. Επιθέσεις σημειώνονται επίσης στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι στοχεύουν κουρδικές αυτονομιστικές οργανώσεις.

Στον Λίβανο, η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς η Χεζμπολάχ μπήκε στον πόλεμο επιτιθέμενη στο Ισραήλ μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ. Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ προειδοποίησε για «ανθρωπιστική καταστροφή», καθώς ισραηλινοί βομβαρδισμοί πλήττουν πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και τα νότια προάστια της Βηρυτού. Από τη Δευτέρα έχουν καταγραφεί σχεδόν 300 νεκροί στον Λίβανο και περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

Νέα «πυρά» κατά του Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε ο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν σε ανάρτησή του, στην οποία αναφέρει πως «Θα εκδικηθούμε αδυσώπητα το αίμα του Ηγέτη μας και του λαού μας. Ο Τραμπ πρέπει να πληρώσει και θα πληρώσει».

We will relentlessly avenge the blood of our of our Leader and our people. Trump must pay and will pay. #Trumpmustpay — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 7, 2026

Ο Τραμπ κατηγορεί την Τεχεράνη για την επίθεση στο σχολείο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε αργά το βράδυ του Σαββάτου (7/3/26) το καθεστώς της Τεχεράνης για την επίθεση σε δημοτικό σχολείο στο νότιο Ιράν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 168 παιδιά και 14 δασκάλους.

Νωρίτερα, το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία των 168 παιδιών που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του σχολείου τους.

Το διάγγελμα Νετανιάχου στον λαό του Ιράν

Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί «αδιάκοπα και χωρίς συμβιβασμούς», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Όπως είπε, το Ισραήλ διαθέτει «ένα οργανωμένο σχέδιο με πολλές εκπλήξεις» για την επόμενη φάση της σύγκρουσης με το Ιράν, με στόχο «να αποσταθεροποιηθεί το καθεστώς και να καταστεί δυνατή η αλλαγή».

Απευθυνόμενος στα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), τόνισε: «Είστε κι εσείς στο στόχαστρό μας. Όποιος καταθέσει τα όπλα του δεν θα πάθει τίποτα. Όποιος δεν το κάνει, θα φέρει ο ίδιος την ευθύνη».

Στρέφοντας το μήνυμά του προς τον ιρανικό λαό, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι «η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει». Υποστήριξε ότι το Ισραήλ «δεν προσπαθεί να διχάσει το Ιράν», αλλά «να το απελευθερώσει», προσθέτοντας ωστόσο ότι «τελικά εξαρτάται από εσάς» να γίνει αυτό. Εκτίμησε επίσης ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.