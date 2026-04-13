Τραμπ: «Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ θα εξουδετερωθεί άμεσα» – Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός – Αντιδρά η Τεχεράνη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, από τις 5 το απόγευμα έχει τεθεί σε ισχύ ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ. Η απόφαση έρχεται μετά την κατάρρευση των πολύωρων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, που διήρκεσαν 21 ώρες χωρίς αποτέλεσμα. Η Ουάσινγκτον εμφανίζεται αποφασισμένη να κλιμακώσει την πίεση, ενώ η Τεχεράνη απορρίπτει τις απειλές ως «γελοίες». Την ίδια ώρα, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση και κατά του Πάπα, εντείνοντας το ήδη τεταμένο κλίμα. Οι εξελίξεις παραμένουν ραγδαίες και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία. Δείτε όλα όσα συνέβησαν μέχρι τώρα εδώ.
Ο πρόεδρος του Ιράν, Πεζεσκιάν, καταδίκασε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα, με τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να παρουσίασε εσφαλμένα τον επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ως υποστηρικτή ενός Ιράν με πυρηνικά όπλα.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις δηλώσεις προσβλητικές, εκφράζοντας την καταδίκη του «εκ μέρους του μεγάλου έθνους του Ιράν». Παράλληλα, τόνισε ότι η βεβήλωση του Ιησού, τον οποίο περιέγραψε ως προφήτη της ειρήνης και της αδελφοσύνης, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από κανέναν ελεύθερο άνθρωπο.
Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, τόνισε ότι οι εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ αναδεικνύουν την ανάγκη για μια ισχυρή διεθνή συμμαχία που θα διασφαλίζει τη ναυτική ασφάλεια.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά αντίθετη σε οποιαδήποτε ρύθμιση που περιορίζει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση από το Στενό, επισημαίνοντας πως αυτή πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός εκφράζει έντονη ανησυχία για την κατάσταση των ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι κοντά στο Στενό του Ορμούζ, προειδοποιώντας για τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν.
Ο γενικός γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκες, τόνισε ότι χιλιάδες ναυτικοί βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο πάνω σε πλοία, εκτεθειμένοι σε αυξημένους κινδύνους αλλά και έντονη ψυχολογική πίεση. Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο συνεδρίασης της νομικής επιτροπής του οργανισμού, σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά.
Αν και δεν αναφέρθηκε άμεσα στον επικείμενο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις ΗΠΑ, επανέλαβε τη σταθερή θέση του οργανισμού ότι οι ναυτικοί δεν πρέπει να μετατρέπονται σε παράπλευρα θύματα γεωπολιτικών συγκρούσεων, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.
Σύμφωνα με προηγούμενη εκτίμηση του IMO, περίπου 20.000 ναυτικοί είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο τον περασμένο μήνα, ως συνέπεια της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.
Η Ρωσία προχωρά στην τελική φάση αποχώρησης του προσωπικού της από τον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ στο Ιράν, διατηρώντας πλέον μόνο έναν περιορισμένο αριθμό εργαζομένων για βασικές λειτουργίες.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ, 108 άτομα αποχώρησαν το πρωί της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να παραμείνουν μόλις 20 εργαζόμενοι στην εγκατάσταση. Όπως ανέφερε, πρόκειται κυρίως για μηχανικούς και τεχνικούς που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Η απόφαση αυτή ελήφθη παρά την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα από τον πρόεδρο Τραμπ.
Η Μόσχα είχε ξεκινήσει τη σταδιακή απομάκρυνση του προσωπικού της αμέσως μετά την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Πριν από τη σύγκρουση, περίπου 700 Ρώσοι ειδικοί εργάζονταν στον πυρηνικό σταθμό στο νότιο Ιράν, ο οποίος έχει κατασκευαστεί με ρωσική τεχνογνωσία.
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι θα καταστρέψει τα ιρανικά πλοία που θα προσπαθήσουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, λίγα λεπτά αφού τέθηκε σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ.
Ο Αμερικανος πρόεδρος, με ανάρτηση στο Truth Social, υποστηρίζει ότι το πολεμικό ναυτικό του Ιράν έχει «εξοντωθεί» ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν χτυπήσει τα ταχέα περιπολικά σκάφη του Ιράν επειδή «δεν τα θεώρησαν απειλή».
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, εντελώς εξολοθρευμένο. 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε χτυπήσει είναι ο μικρός αριθμός των αποκαλούμενων "πλοίων ταχείας επίθεσης", επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή.
Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει οπουδήποτε στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΧΤΥΠΗΘΕΙ αμέσως, με το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε κατά των ναρκόπλοιων. Είναι γρήγορο και βάναυσο.
Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας επί του θέματος».
Από την πλευρά του, το Ιράν αντέδρασε με έντονο τρόπο, με εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων να χαρακτηρίζει τους αμερικανικούς περιορισμούς σε διεθνή ύδατα ως «παράνομους» και «σαν πράξη πειρατείας».
Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα ενεργοποιήσει έναν «μόνιμο μηχανισμό» ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας πως αν απειληθούν τα ιρανικά λιμάνια, τότε κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο ή στον Κόλπο του Ομάν δεν θα μπορεί να θεωρείται ασφαλές.
Σε ισχύ βρίσκετα πλέον - βάσει προγραμματισμού - ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα λιμάνια του Ιράν, όπως είχε ανακοινώσει τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και η διοίκηση αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή (CENTCOM).
Νωρίτερα, η CENTCOM τόνισε με σχετική ενημέρωση ότι θα αναχαιτιστεί και θα κατασχεθεί οποιοδήποτε πλοίο - ανεξαρτήτως σημαίας - που θα προσπαθήσει να «σπάσει» τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.
Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή «παράνομη» που ισοδυναμεί με «πειρατεία» ενώ προειδοποίησαν ότι οποιοδήποτε πολεμικά πλοίο πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ θα παραβιάσει την υφιστάμενη κατάπαυση του πυρός.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε σήμερα τη στήριξή του στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως βρίσκεται σε στενό συντονισμό για το θέμα με τις ΗΠΑ.
«Το Ιράν παραβίασε τους κανόνες (των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν), ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να επιβάλει έναν ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.
«Στηρίζουμε βεβαίως αυτήν τη σθεναρή θέση και βρισκόμαστε σε συνεχή συντονισμό με τις ΗΠΑ».
Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δηλώνει ότι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ είναι «υψίστης» σημασίας.
«Το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είναι εξαιρετικά καταστροφικό. Η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι ύψιστης σημασίας για εμάς», είπε.
Ακόμα, πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στη Μέση Ανατολή όσο ο Λίβανος συνεχίζει να βομβαρδίζεται από το Ισραήλ.
