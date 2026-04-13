Τραμπ: «Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ θα εξουδετερωθεί άμεσα» – Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός – Αντιδρά η Τεχεράνη

Η Ρωσία απομακρύνει όλο το προσωπικό από τον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ στο Ιράν

Η Ρωσία προχωρά στην τελική φάση αποχώρησης του προσωπικού της από τον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ στο Ιράν, διατηρώντας πλέον μόνο έναν περιορισμένο αριθμό εργαζομένων για βασικές λειτουργίες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ, 108 άτομα αποχώρησαν το πρωί της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να παραμείνουν μόλις 20 εργαζόμενοι στην εγκατάσταση. Όπως ανέφερε, πρόκειται κυρίως για μηχανικούς και τεχνικούς που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η απόφαση αυτή ελήφθη παρά την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα από τον πρόεδρο Τραμπ.

Η Μόσχα είχε ξεκινήσει τη σταδιακή απομάκρυνση του προσωπικού της αμέσως μετά την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Πριν από τη σύγκρουση, περίπου 700 Ρώσοι ειδικοί εργάζονταν στον πυρηνικό σταθμό στο νότιο Ιράν, ο οποίος έχει κατασκευαστεί με ρωσική τεχνογνωσία.