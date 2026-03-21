Νετανιάχου για τα χτυπήματα του Ιράν σε Ντιμόνα και Αράντ: Θα απαντήσουμε σκληρά

«Θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αποφασιστικότητα τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (22.03.2026) μετά τις χθεσινές σκληρές πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στις ισραηλινές πόλεις Ντιμόνα και Αράντ.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγνώρισε πως αυτή είναι μία «πολύ δύσκολη νύχτα στον αγώνα για το μέλλον μας», αφού οι πύραυλοι που εκτόξευσε το Ιράν έπληξαν τις δύο ισραηλινές πόλεις, τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

Γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον δήμαρχο του Αράντ, καθώς επίσης και με τον δήμαρχο της Ντιμόνα νωρίτερα, ενώ κάλεσε τις κρατικές υπηρεσίες να παράσχουν κάθε αναγκαία βοήθεια.