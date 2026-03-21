Νετανιάχου για τα χτυπήματα του Ιράν σε Ντιμόνα και Αράντ: Θα απαντήσουμε σκληρά

Υπενθυμίζεται ότι από τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στις δύο ισραηλινές πόλεις, τραυματίστηκαν δεκάδες πολίτες
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Benjamin Netanyahu / REUTERS / Φωτοηραφία (αρχείου) Ronen Zvulun

«Θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αποφασιστικότητα τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (22.03.2026) μετά τις χθεσινές σκληρές πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στις ισραηλινές πόλεις Ντιμόνα και Αράντ.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγνώρισε πως αυτή είναι μία «πολύ δύσκολη νύχτα στον αγώνα για το μέλλον μας», αφού οι πύραυλοι που εκτόξευσε το Ιράν έπληξαν τις δύο ισραηλινές πόλεις, τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

«Θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αποφασιστικότητα τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα»

Γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον δήμαρχο του Αράντ, καθώς επίσης και με τον δήμαρχο της Ντιμόνα νωρίτερα, ενώ κάλεσε τις κρατικές υπηρεσίες να παράσχουν κάθε αναγκαία βοήθεια.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
74
70
67
58
Η επίθεση στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία αποτελεί επίδειξη ισχύος από το Ιράν, δεν έχει στρατιωτική αξία
Ειδικοί θεωρούσαν μέχρι σήμερα ότι το Ιράν δεν είχε την ικανότητα να εκτοξεύσει πυραύλους σε τέτοια απόσταση, ωστόσο το ενδιαφέρον βρίσκεται στο μήνυμα της Τεχεράνης στον στρατηγικό της διάλογο με ΗΠΑ και Ισραήλ
Αυτή η φωτογραφία, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στις 11 Φεβρουαρίου 2023, απεικονίζει ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επί του USS Paul Hamilton (DDG 60) κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης επίσκεψης στο λιμάνι του Ντιέγκο Γκαρσία
Axios: Η κυβέρνηση Τραμπ κάνει παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για διπλωματική «διέξοδο» από τον πόλεμο με το Ιράν
Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ, οι αντιδράσεις του Ιράν, τα σενάρια ενός συμβιβασμού Ουάσινγκτον - Τεχεράνης και οι χώρες που θεωρούνται ως επικρατέστερες για να αναλάβουν τη διαμεσολάβηση
Ντόναλντ Τραμπ
IDF: «Ο ιρανικοί πύραυλοι δεν προορίζονταν να χτυπήσουν το Ισραήλ» – «Εντός της ζώνης άμεσης απειλής Βερολίνο, Παρίσι και Ρώμη»
Σε περίπου μία εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του Πάσχα, της γιορτής της ελευθερίας, θα συνεχίσουμε να πολεμάμε για την ελευθερία και το μέλλον μας» λέει ο Αρχηγός του IDF, Εγιάλ Ζαμίρ
IDF
