Noelia Castillo: Η 25χρονη Ισπανή που πάλεψε για το δικαίωμά της να πεθάνει

Η ζωή της δεν υπήρξε ποτέ εύκολη. Παρά τον συνεχή πόνο και τις δυσκολίες, η Noelia πάλεψε για το δικαίωμά της μέχρι τέλους και φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα ηθικής, νομικής και κοινωνικής διάστασης γύρω από την ευθανασία.

Η υπόθεση πυροδότησε έντονες αντιδράσεις: από το κοινοβούλιο, όπου η Πρόεδρος Φρανθίνα Αρμενγκόλ υπερασπίστηκε το δικαίωμα της Noelia, μέχρι την Καθολική Εκκλησία, που μίλησε για «θεσμική αποτυχία» και κοινωνική ανησυχία. Τα social media γέμισαν μηνύματα στήριξης αλλά και επικρίσεων, ενώ κυκλοφόρησαν fake news σχετικά με τη ζωή και τις εμπειρίες της.

Μια συγκλονιστική συνέντευξη

«Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία και παύλα» είπε η Noelia στην τελευταία της συνέντευξη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν θέλει να αποτελέσει παράδειγμα για κανέναν – απλώς είναι η ζωή της.

Στην τελευταία της αυτή συνέντευξη, επανέλαβε ότι υπέφερε για χρόνια και επιθυμούσε να δώσει τέλος στη ζωή της.

«Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Και τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω υποστεί όλα αυτά τα χρόνια; Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα: να βγαίνω έξω, να τρώω. Ο ύπνος είναι πολύ δύσκολος για μένα και έχω πόνους στην πλάτη και τα πόδια» εξήγησε για την κατάσταση που βιώνει από το 2002.

La última entrevista de Noelia Castillo Ramos, una española de 25 años que recibirá la eutanasia dentro de 48 horas debido a sus problemas de TLP, depresión y una paraplejía causada por un intento fallido de suicidio. pic.twitter.com/J74qG5MfDA — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) March 24, 2026

«Δεν θέλω να είμαι παράδειγμα για κανέναν, είναι απλώς η ζωή μου, και αυτό είναι όλο» είπε, επίσης.

Η Καστίγιο μεγάλωσε υπό δύσκολες οικογενειακές συνθήκες και πέρασε χρόνο υπό κρατική φροντίδα σε κέντρο κράτησης ανηλίκων. Το 2022 επιχείρησε ανεπιτυχώς να αυτοκτονήσει και έκτοτε ήταν παραπληγική και καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι. Το 2024, ζήτησε για πρώτη φορά ευθανασία από τις αρμόδιες αρχές.

«Δεν αντέχω πλέον όλα αυτά που με βασανίζουν, όλα όσα έχω ζήσει», δήλωσε η Καστίγιο σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό κανάλι Antena 3 την Τετάρτη (25.03.2026). «Θέλω να φύγω από αυτόν τον κόσμο εν ειρήνη και να σταματήσω να υποφέρω», δήλωσε, με ήρεμη αλλά σταθερή και αποφασιστική φωνή, ενώ η μητέρα της, καθισμένη δίπλα της, είπε ότι περίμενε «σε περίπτωση που, την τελευταία στιγμή, πει "το μετανιώνω"».

Αναφέρθηκε επίσης στον πατέρα της: «Δεν με παίρνει ποτέ τηλέφωνο, δεν μου στέλνει ποτέ μηνύματα... Δηλαδή, γιατί θέλει να ζήσω;». «Τους έχω πει πώς θέλω να είναι. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα βαφτώ. Θα είναι κάτι απλό», είπε η 25χρονη αποκαλύπτοντας ότι έχει καλέσει την οικογένειά της να την αποχαιρετήσει, αλλά τη στιγμή του θανάτου της, θέλει να είναι μόνη.

Η Νοέλια αφηγήθηκε ότι η μητέρα της ζήτησε να είναι μαζί της όταν θα γίνει η θανατήφόρα ένεση αλλά η ίδια της το αρνήθηκε: «Μου είπε ότι όπως με είδε να γεννιέμαι έτσι ήθελε να με δει να κλείνω τα μάτια μου και η απάντηση είναι όχι. Δεν θέλω να με δει να κλείνω τα μάτια μου. Θα προτιμούσα να πούμε αντίο και μετά, αν θέλει να έρθει, μπορεί στην κηδεία».

Τελικά πέρασε τις τελευταίες της ώρες με τη μητέρα της και άλλα μέλη της οικογένειας.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή υπήρχαν αντιδράσεις από θρησκευτικές οργανώσεις, που καλούσαν τον κόσμο να προσευχηθεί και να αποτρέψει την ευθανασία. Έξω από τη δομή όπου βρισκόταν, συγκεντρώθηκαν άτομα που προσεύχονταν, ενώ πολιτικοί και δημόσια πρόσωπα εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις για την απόφασή της.

Την παραμονή του θανάτου της, οι «Χριστιανοί Δικηγόροι» κάλεσαν σε «αγρυπνία προσευχής». Την ίδια ημέρα του θανάτου της, κάλεσαν επίσης τον κόσμο να προσευχηθεί και να αφήσει λουλούδια έξω από τη Γενική Διεύθυνση Πρόληψης και Προστασίας Παιδιών και Εφήβων της Καταλονίας, που κάποτε είχε αναλάβει την επιμέλειά της όταν ήταν παιδί. Τις τελευταίες ώρες πριν πεθάνει, υπήρξαν πολλές δημόσιες παρεμβάσεις για την υπόθεσή της.

Η Ισπανική Επισκοπική Διάσκεψη παραδέχτηκε ότι ο πόνος της κοπέλας «συγκλονίζει», αλλά πρόσθεσε πως «η πραγματική ανακούφιση δεν είναι η αυτοκτονία». Ο πιανίστας Τζέιμς Ρόουντς της πρόσφερε βοήθεια και οικονομική στήριξη, ώστε να πάρει την απόφασή της «με περισσότερη ηρεμία», ενώ ο τραγουδιστής Pitingo την παρακάλεσε να μην πάρει μια τόσο οριστική απόφαση «σε μια τόσο σκοτεινή στιγμή». Στα social media κυκλοφορούσαν συνεχώς μηνύματα όπως «μην το κάνεις», «ο Θεός σε αγαπά» και «προσευχηθείτε για τη Νοέλια».

Λίγες δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το Νοσοκομείο-Κατοικία Σαν Καμίλ, την ώρα που είχε προγραμματιστεί να γίνει η διαδικασία. Η συγκέντρωση, που οργανώθηκε από τους «Χριστιανούς Δικηγόρους», κράτησε περίπου μία ώρα και οι παρευρισκόμενοι προσεύχονταν κρατώντας κομποσκοίνια.

Ο δικηγόρος του πατέρα της, Χοσέ Μαρία Φερνάντεθ, δήλωσε ότι «η οικογένεια παρέμεινε ενωμένη υπέρ της ζωής της Νοέλια», παρότι η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν επικριτικά για την εγκατάλειψη από τον πατέρα της.

Στη συγκέντρωση βρέθηκε και η βουλευτής του Vox, Μαρία Γκαρθία Φούστερ, που πήγε με λουλούδια για να εκφράσει, όπως είπε, τη λύπη της αλλά και την αντίθεσή της στην ευθανασία της νεαρής γυναίκας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «θεσμική αποτυχία της κοινωνίας».

Η φίλη της από τα παιδικά της χρόνια, Κάρλα Ροντρίγκεζ, έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να την μεταπείσει έστω και την τελευταία στιγμή. Η Ροντρίγκεζ εμφανίστηκε στο εξειδικευμένο κέντρο μια ώρα πριν να γίνει η ένεση στην Νοέλια και ουρλιάζοντας παρακαλούσε την ασφάλεια να της επιτρέψει να δει την φίλη της σε μια τελευταία προσπάθεια να της αλλάξει γνώμη.

El hospital impide a la mejor amiga de Noelia verla antes de morir: «Quería intentar que cambiara de opinión».



«Ήθελα να προσπαθήσω να την πείσω να αλλάξει γνώμη», φώναζε η Ροντρίγκεζ, η οποία ήταν με την 6χρονη κόρη της. Η ασφάλεια, όμως, δεν της επέτρεψε να μπει στο κέντρο για να αποχαιρετήσει την Νοέλια και να προσπαθήσει να την αποτρέψει.

Παρεμβάσεις πολιτικών και αντιδράσεις της Εκκλησίας

Η υπόθεση έφτασε μέχρι το ισπανικό κοινοβούλιο, όπου η πρόεδρος του Κογκρέσου, Φρανσίνα Αρμενγκόλ, διέταξε να αφαιρεθούν από τα πρακτικά δηλώσεις βουλευτή του Vox, ο οποίος χαρακτήρισε την ευθανασία «εκτέλεση».

Ο πρόεδρος της Ισπανικής Επισκοπικής Διάσκεψης, Λουίς Αργουέγιο, ανέφερε ότι ο πόνος της νεαρής γυναίκας «συγκλονίζει», αλλά υποστήριξε ότι «η πραγματική ανακούφιση δεν είναι η αυτοκτονία».

Η υποεπιτροπή για την οικογένεια και την υπεράσπιση της ζωής της Εκκλησίας έκανε λόγο για «ρήξη του δεσμού φροντίδας» και χαρακτήρισε την ευθανασία «κοινωνική ήττα όταν παρουσιάζεται ως απάντηση στον ανθρώπινο πόνο».

Η Ισπανίδα πολιτικός του δεξιού κόμματος Vox, γνωστή για παρεμβάσεις σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα στην Ισπανία Isabel Pérez Moñino τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση της ευθανασίας της Νοέλια Καστίγιο.

Los videos inéditos del padre de Noelia, la joven que recibirá hoy la eutanasia, animándola a vivir: «Eres una máquina».



La eutanasia de Noelia se llevará a cabo hoy, jueves 26 de marzo de 2026, a las 17:00 horas (hora peninsular española).



«Ως γυναίκα, ως μητέρα και ως Ισπανίδα, θέλω να καταγγείλω ένα κράτος που γύρισε την πλάτη σε ένα θύμα», τόνισε. Το κόμμα Vox έχει εκφράσει επανειλημμένα αντίθεση στη νομιμοποίηση της ευθανασίας, θεωρώντας ότι το κράτος πρέπει να προστατεύει τη ζωή ακόμη και σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας

Σάλος με τα fake news

Η τηλεοπτική συνέντευξη της νεαρής κοπέλας από τη Βαρκελώνη πυροδότησε ένα κύμα μηνυμάτων που αμφισβητούσαν την εγκυρότητα της ευθανασίας της, κατηγορούσαν το κράτος και την πίεζαν να αλλάξει γνώμη.

Άλλα όμως, που προέρχονται από ακροδεξιές ομάδες και λογαριασμούς, βασίζονται σε παρερμηνείες των λόγων της και, επίσης, σε απροκάλυπτα ψέματα. Ορισμένα από αυτά τα ψεύδη καταρρίπτονται με βάση τα ιατρικά και διοικητικά αρχεία της υπόθεσης, τα οποία έχει στην κατοχή της η εφημερίδα El Pais.

Ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα μηνύματα στο X, με ποικίλες ερμηνείες, ισχυρίζεται ότι όταν η Noέλια απομακρύνθηκε προσωρινά από τους γονείς της και τέθηκε υπό τη φροντίδα των κοινωνικών υπηρεσιών της καταλανικής κυβέρνησης, έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από μια ομάδα ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων ή παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνοι για όλα όσα της συνέβησαν στη συνέχεια: την απόπειρα αυτοκτονίας που την άφησε παράλυτη και την επιθυμία της για ευθανασία.

Αυτό έχει επαναληφθεί, μεταξύ άλλων, από τον ηγέτη του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, γράφει η El Pais: «Είμαι βαθιά συγκινημένος από αυτή την είδηση. Το Κράτος παίρνει μια κόρη μακριά από τους γονείς της. Βιάζεται από αλλοδαπούς ανήλικους. Και η λύση του κράτους είναι να την αναγκάσει να αυτοκτονήσει. Η Ισπανία του Σάντσες είναι μια ταινία τρόμου».

Στη συνέντευξη, η Nοέλια δεν τοποθέτησε καμία σεξουαλική επίθεση σε αυτό το πλαίσιο. Η νεαρή γυναίκα αφηγήθηκε τρία περιστατικά. Το πρώτο, λέει, αφορούσε έναν άνδρα που ήταν σύντροφός της για τέσσερα χρόνια και ο οποίος την κακοποίησε σεξουαλικά ένα βράδυ αφού είχε πάρει υπνωτικά χάπια. Το δεύτερο, σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, όταν «δύο άνδρες προσπάθησαν να την κακοποιήσουν σεξουαλικά».

Και το τρίτο, επίσης σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, όταν εξηγεί ότι δέχτηκε επίθεση από «τρεις άνδρες ταυτόχρονα», προσθέτει ότι αυτό συνέβη «τρεις ή τέσσερις ημέρες πριν» πηδήξει από το μπαλκόνι πέμπτου ορόφου: στις 4 Οκτωβρίου του 2022, όταν ήταν 21 ετών. Αυτή η απόπειρα αυτοκτονίας είχε ως αποτέλεσμα να γίνει «εντελώς παραπληγική».

Πηγές από τη Γενική Διεύθυνση Πρόληψης και Προστασίας Παιδιών και Εφήβων (DGPPIA) επιβεβαίωσαν ότι «δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης» στα δύο κέντρα φιλοξενίας όπου διέμεινε η Νοέλια μεταξύ Ιουλίου 2015 και Φεβρουαρίου 2019, όταν και εγκατέλειψε το σύστημα, ήδη σε ηλικία νόμιμης ηλικίας, «οικειοθελώς».

Ένα άλλο επιχείρημα που κυκλοφόρησε στα social media μετά τη δημοσίευση της συνέντευξής της είναι ότι δεν ήταν σε τόσο κακή σωματική κατάσταση.

Πολλά μηνύματα υποβάθμιζαν τον πόνο της επειδή δεν φαινόταν εντελώς ακίνητη ή ακόμα και επειδή μπορεί να τη δει κανείς να ανεβαίνει σκάλες με μεγάλη προσπάθεια και βοήθεια.

«Δεν είμαι κλινήρης. Κάνω ντους και βάφομαι μόνη μου», εξηγούσε στη συνέντευξη. Όπως ξεκαθάριζε και η ίδια: «Ο ύπνος είναι πολύ δύσκολος για μένα και έχω επίσης πόνους στην πλάτη και τα πόδια».

Η δικαστική διαμάχη με τον πατέρα της

Η Νοέλια Καστίγιο είχε υποβάλει αίτημα ευθανασίας τον Απρίλιο του 2024 στην Επιτροπή Εγγυήσεων και Αξιολόγησης της Καταλονίας, η οποία το ενέκρινε ομόφωνα τρεις μήνες αργότερα.

Ωστόσο, ο πατέρας της προσέφυγε στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του αντιμετώπιζε διαταραχή προσωπικότητας που επηρέαζε την κρίση της και ότι το κράτος οφείλει να προστατεύει τους πιο ευάλωτους πολίτες.

Η υπόθεση εξετάστηκε από σειρά δικαστηρίων, από το Διοικητικό Δικαστήριο της Βαρκελώνης έως το Ανώτατο και το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας, τα οποία επικύρωσαν το δικαίωμα της νεαρής στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απέρριψε επίσης την προσφυγή του πατέρα της, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή της απόφασης. Συνολικά, η διαδικασία διήρκεσε 601 ημέρες.