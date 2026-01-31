«Νόμιζα ότι είπες να μην μπλέξουμε τον Ντόναλντ» – Οι αναφορές στα έγγραφα Επστάιν σε Τραμπ, Μασκ και Άντριου

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή 30.01.2025, την πολυαναμενόμενη δημοσιοποίηση ενός τεράστιου όγκου αρχείων που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Πρόκειται για περισσότερες από 3 εκατομμύρια σελίδες, τις οποίες το υπουργείο των ΗΠΑ δήλωσε ότι έδωσε στη δημοσιότητα για να καλύψει τις υποχρεώσεις του βάσει νόμου περί διαφάνειας που ψηφίστηκε πέρσι από το Κογκρέσο και έτσι ξετυλίγεται λεπτομερώς το κουβάρι των όσων κατηγορείται ο Τζέφρι Επστάιν και άλλα ονόματα της διεθνούς σκηνής.

Ο όγκος των εγγράφων είναι τόσο μεγάλος που θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να εξεταστούν όλα. Ωστόσο, ήδη έχουν προκύψει κάποια πρώτα βασικά συμπεράσματα όπως αναφέρει το CNN.

Οι αναφορές στον Τραμπ

Το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πολλές φορές στα νέα αρχεία. Τα έγγραφα περιλαμβάνουν ερευνητικό υλικό, emails και αποκόμματα ειδήσεων. Ορισμένες αναφορές ξεχωρίζουν.

Μία από αυτές είναι μια αλυσίδα emails από τον Αύγουστο του 2025, στην οποία κάποιος που φαίνεται να είναι υπάλληλος του FBI παρουσιάζει μια λίστα με ανεπιβεβαίωτες καταγγελίες που συνδέουν τον Τραμπ με τον Έπσταϊν, πολλές από τις οποίες χαρακτηρίζονται ως «σκανδαλώδεις».

«Η κίτρινη επισήμανση είναι για το σκανδαλώδες περιεχόμενο», γράφει ένας αξιωματούχος, εξηγώντας πώς ταξινομήθηκαν οι καταγγελίες.

Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ από τις αρχές για αδικήματα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Οι καταγγελίες αυτές φαίνεται να μην έχουν επαληθευτεί και, σύμφωνα με τα έγγραφα, πολλές βασίζονται σε πληροφορίες από τρίτους. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν έγινε επικοινωνία με όσους υπέβαλαν τις καταγγελίες ή δεν υπήρχαν στοιχεία επικοινωνίας.

Κάποιες καταγγελίες ερευνήθηκαν: μία στάλθηκε στο γραφείο του FBI στην Ουάσινγκτον για συνέντευξη, ενώ μια άλλη κρίθηκε μη αξιόπιστη.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρονται επίσης καταγγελίες κατά του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον, ο οποίος έχει επίσης αρνηθεί κάθε αδίκημα που σχετίζεται με τον Έπσταϊν.

Δύο αρχεία που περιείχαν αυτό το email αφαιρέθηκαν προσωρινά από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στη συνέχεια επανήλθαν. Αξιωματούχος του υπουργείου ανέφερε ότι η αφαίρεση οφειλόταν σε «υπερφόρτωση».

Δεν είναι σαφές γιατί οι αξιωματούχοι δημιούργησαν αυτή τη λίστα καταγγελιών πέρσι. Ωστόσο, η πολιτική ευαισθησία γύρω από τη σχέση Τραμπ – Έπσταϊν ήταν έντονη, ειδικά όταν ο Τραμπ είχε λανθασμένα δηλώσει ότι δεν του είχε ειπωθεί πως το όνομά του υπήρχε στα αρχεία.

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε σε ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία τονίζεται ότι τα αρχεία «ενδέχεται να περιλαμβάνουν ψεύτικο ή ψευδώς υποβληθέν υλικό», το οποίο το υπουργείο ήταν υποχρεωμένο να δημοσιεύσει βάσει του νόμου.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι ορισμένα έγγραφα περιέχουν «αναληθείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς» κατά του Τραμπ που κατατέθηκαν λίγο πριν τις εκλογές του 2020.

Emails Μάξγουελ – Έπσταϊν και αναφορά στο Mar-a-Lago

Σε άλλη αλληλογραφία, ένα άτομο που φαίνεται να είναι η Γκισλέιν Μάξγουελ συζητά με τον Έπσταϊν το 2011 για μια γυναίκα που τον κατηγορούσε και η οποία εργαζόταν στο θέρετρο Mar-a-Lago του Τραμπ. Στα emails συζητούν ακόμη και το ενδεχόμενο να εμπλέξουν τον Τραμπ.

Ο Έπσταϊν επικοινώνησε με συνεργάτη του Τραμπ για να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την εργασία της γυναίκας, προσπαθώντας να αμφισβητήσει την κατάθεσή της. «Νόμιζα ότι είπες να μην μπλέξουμε τον Ντόναλντ», απαντά λογαριασμός με την ένδειξη «GMAX».

Οι λεπτομέρειες ταιριάζουν με την κατάθεση της Βιρτζίνια Τζιούφρε, μιας από τις πιο γνωστές κατήγορους του Έπσταϊν, η οποία έχει πει ότι στρατολογήθηκε από τη Μάξγουελ στο Mar-a-Lago το 2000.

Σχέδιο κατηγορητηρίου με πιθανούς συνεργούς

Ένας από τους βασικούς λόγους που αναμένονταν αυτά τα αρχεία ήταν η πιθανότητα να αποκαλυφθούν και άλλα άτομα που συμμετείχαν στα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Την Παρασκευή αποκαλύφθηκε ότι, τουλάχιστον σε κάποια φάση, οι εισαγγελείς εξέταζαν την απαγγελία κατηγοριών και σε άλλους.

Ένα προσχέδιο κατηγορητηρίου από τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, από τη δεκαετία του 2000, θα κατηγορούσε τον Έπσταϊν μαζί με τρία ακόμη άτομα, τα ονόματα των οποίων είναι καλυμμένα. Περιγράφονται ως άτομα που εργάζονταν για εκείνον και κανόνιζαν συναντήσεις με ανήλικα κορίτσια.

Το έγγραφο αναφέρει ότι όλοι συνωμότησαν για να «πείσουν, δελεάσουν και παρασύρουν άτομα κάτω των 18 ετών σε πορνεία».

Δεν πρόκειται για τη φημολογούμενη «λίστα πελατών», την ύπαρξη της οποίας το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αρνηθεί. Ωστόσο, αναμένεται να προκαλέσει ερωτήματα για το ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι και γιατί δεν διώχθηκαν ποτέ.

Νέες ερωτήσεις για γνωστά πρόσωπα

Τα νέα αρχεία ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα και για άλλα ισχυρά πρόσωπα. Έγγραφα δείχνουν ότι ο Χάουαρντ Λάτνικ, σημερινός υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, το 2012 σχεδίαζε ταξίδι στο νησί του Έπσταϊν, παρότι είχε δηλώσει ότι είχε διακόψει κάθε σχέση μαζί του από το 2005.

Σε άλλο email φαίνεται να προσκαλεί τον Έπσταϊν σε εκδήλωση για τη Χίλαρι Κλίντον το 2015. Δεν είναι γνωστό αν ο Έπσταϊν παρευρέθηκε.

Αντίστοιχα, emails δείχνουν ότι ο Έλον Μασκ προσπαθούσε να κανονίσει ταξίδια στο νησί του Έπσταϊν το 2012 και το 2013, παρά τους ισχυρισμούς του ότι είχε απορρίψει τις προσκλήσεις. Δεν είναι σαφές αν τελικά επισκέφθηκε το νησί.

Τα αρχεία συνεχίζουν να περιλαμβάνουν πολλές αναφορές και στον Μπιλ Κλίντον, ο οποίος έχει αρνηθεί ότι επισκέφθηκε ποτέ το νησί του Έπσταϊν.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για εκτεταμένη σχέση του Έπσταϊν με τον Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλο του Τραμπ. Κανένα από αυτά τα άτομα δεν έχει κατηγορηθεί από τις αρχές για εγκλήματα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Προβλήματα στη δημοσίευση των αρχείων

Η δημοσιοποίηση συνοδεύτηκε και από σοβαρά προβλήματα. Υπήρξαν καταγγελίες ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν προστάτευσε επαρκώς τα στοιχεία των θυμάτων.

Ο δικηγόρος Μπράντλεϊ Έντουαρντς δήλωσε ότι το υπουργείο «παραβίασε την εμπιστοσύνη και τα δικαιώματα περισσότερων θυμάτων από ποτέ». Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης παραδέχθηκε ότι, λόγω του όγκου, τα λάθη ήταν «αναπόφευκτα».

Τα αρχεία περιλαμβάνουν ιδιαίτερα σοκαριστικές περιγραφές σεξουαλικής κακοποίησης. Αποτελούν μια σκληρή υπενθύμιση των εκατοντάδων θυμάτων του Έπσταϊν, πολλά από τα οποία δεν θα δουν ποτέ δικαιοσύνη, καθώς εκείνος πέθανε το 2019 πριν δικαστεί.

Σε ένα έγγραφο του FBI, μια γυναίκα κατέθεσε ότι όταν ήταν περίπου 14 ετών, είχε μιλήσει στον Έπσταϊν για προηγούμενη κακοποίηση και εκείνος στη συνέχεια την κακοποίησε σεξουαλικά. Η γυναίκα δήλωσε ότι ένιωθε πως την εκμεταλλεύτηκαν, αλλά ταυτόχρονα ένιωθε «χαρούμενη» επειδή έπαιρνε χρήματα για τα μασάζ που της ζητούσαν.