Νότια Κορέα: 21χρονη ζήτησε πληροφορίες από το ChatGpt για να δηλητηριάσει και να σκοτώσει δύο άνδρες

Απίστευτες αποκαλύψεις έρχονται στο φως από μία διπλή δολοφονία στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, όπου μια 21χρονη γυναίκα κρατείται με την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας. Αυτή φέρεται να χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να υπολογίσει θανατηφόρες δόσεις φαρμάκων, προτού δηλητηριάσει δύο άνδρες.

Η υπόθεση στη Νότια Κορέα άρχισε να ξετυλίγεται μετά από δύο ύποπτους θανάτους σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων. Η κατηγορούμενη, η οποία ταυτοποιείται μόνο με το επώνυμο Κιμ, ακολουθούσε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις ανίχνευσαν στον οργανισμό και των δύο θυμάτων έναν εκρηκτικό συνδυασμό φαρμακευτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο θάνατοι σημειώθηκαν σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων στην πρωτεύουσα Σεούλ.

Η πρώτη υπόθεση καταγράφηκε στις 28 Ιανουαρίου, όταν η Κιμ έκανε check-in σε ξενοδοχείο μαζί με έναν άνδρα περίπου 20 ετών. Η ίδια έφυγε από εκεί μετά από δύο ώρες, ενώ το θύμα βρέθηκε νεκρό την επόμενη ημέρα στο δωμάτιο.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου, με παρόμοιο τρόπο, αλλά σε διαφορετικό μοτέλ, όπου και πάλι ο άνδρας που τη συνόδευε πέθανε λίγες ώρες αργότερα.

Πώς την βοήθησε η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η 21χρονη ισχυρίστηκε αρχικά πως ήθελε απλώς να ναρκώσει τους άνδρες με βενζοδιαζεπίνες χωρίς δολοφονική πρόθεση, αλλά τα ευρήματα στο κινητό της τηλέφωνο δείχνουν ότι η Κιμ ρωτούσε το ChatGPT διάφορα περίεργα πράγματα όπως: «ποια ποσότητα υπνωτικών μαζί με αλκοόλ είναι επικίνδυνη;» και «υπάρχει περίπτωση να προκληθεί θάνατος από αυτόν τον συνδυασμό;»

Εκπρόσωπος των αρχών δήλωσε πως η δράστιδα είχε πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεών της, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να επιβεβαιώσει το μοιραίο αποτέλεσμα.

Η έρευνα μάλιστα αποκαλύπτει ότι η Κιμ φέρεται να είχε επιχειρήσει να δολοφονήσει με τον ίδιο τρόπο και τον πρώην σύντροφό της τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο άνδρας είχε χάσει τις αισθήσεις του για δύο ολόκληρες ημέρες, αλλά κατάφερε να επιζήσει.

Οι αρχές στη Σεούλ εξετάζουν πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο η 21χρονη να εμπλέκεται και σε άλλες ανεπίλυτες υποθέσεις, ενώ η ίδια υποβάλλεται σε ενδελεχή ψυχιατρική αξιολόγηση.