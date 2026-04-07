Ντόναλντ Τραμπ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την υγεία του μετά τις ακραίες δηλώσεις για το Ιράν – «Έχει άνοια;»

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν στην Ουάσιγκτον οι τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, με Δημοκρατικούς αλλά και πρόσωπα από τον ευρύτερο υπερσυντηρητικό χώρο να θέτουν ανοιχτά ζήτημα καταλληλότητας του προέδρου των ΗΠΑ, στον απόηχο της κλιμάκωσης της ρητορικής του για τον πόλεμο.

Αφορμή αποτέλεσαν οι τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, στις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ εναλλάσσει απειλές για συντριπτικά πλήγματα κατά του Ιράν με αναφορές σε πιθανό συμβιβασμό, καταλήγοντας ακόμη και σε μηνύματα στήριξης προς τον ιρανικό λαό. Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρεμβάσεις του, διεμήνυσε ότι «ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί με το αμερικανικό τελεσίγραφο για τα Στενά του Ορμούζ.

Στο κλίμα αυτό, Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές ανεβάζουν τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του προέδρου των ΗΠΑ εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την άσκηση των καθηκόντων του. Παράλληλα, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, έχουν διατυπωθεί ακόμη και εκκλήσεις για ενεργοποίηση της 25ης Τροπολογίας, που προβλέπει τη διαδικασία απομάκρυνσης προέδρου ο οποίος κρίνεται ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι κριτική δεν ασκείται μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και από φωνές της σκληρής Δεξιάς που μέχρι πρότινος στήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Η δημόσια αποστασιοποίηση μορφών του τραμπικού χώρου καταγράφει τη διεύρυνση της ανησυχίας στο εσωτερικό της αμερικανικής Δεξιάς, καθώς η κρίση με το Ιράν βαθαίνει και οι στόχοι της Ουάσιγκτον εμφανίζονται ασαφείς ή μεταβαλλόμενοι.

Η κριτική εστιάζει και στις αντιφάσεις των αμερικανικών μηνυμάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατά καιρούς εμφανιστεί να υποβαθμίζει τη σημασία του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ, ενώ πλέον το παρουσιάζει ως άμεση απαίτηση, απειλώντας με μαζική κλιμάκωση εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση από την Τεχεράνη. Αντίστοιχα, οι διακηρύξεις του για τον σκοπό της στρατιωτικής επιχείρησης έχουν μεταβληθεί επανειλημμένως, από την «αλλαγή καθεστώτος» έως την αναζήτηση συμφωνίας υπό πίεση.