Ο Νετανιάχου έκανε δώρο στον Τραμπ μια «μινιατούρα» ενός stealth βομβαρδιστικού B-2 από θραύσματα ιρανικού πυραύλου

Δεν έχουν τέλος τα δώρα που κάνει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον από προχθές Δευτέρα (07.07.2025).

Αρχικά ο Νετανιάχου πρότεινε τον Τραμπ ως υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης, μετά την αποφασιστική δράση των ΗΠΑ στον πόλεμο ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, όταν αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές υποδομές.

Αυτή την φορά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έγινε viral στα social media, αφού χάρισε σήμερα (09.07.2025) στον Αμερικανό πρόεδρο μια μεζουζά, ένα εβραϊκό αντικείμενο τεράστιας συμβολικής και θρησκευτικής αξίας, η οποία έχει το σχήμα ενός αμερικανικού stealth βομβαρδιστικού αεροσκάφους 5ης γενιάς τύπου B-2 Spirit, ακριβώς σαν κι αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην αμερικανική επιχείρηση «Midnight Hammer».

Before meeting President Trump, PM Netanyahu gifted him a B-2 bomber-shaped mezuzah made from Iranian missile parts, symbolizing the recent U.S. strike on Fordow. pic.twitter.com/onhm9hzJCI