O Τραμπ πάτησε το κουμπί του πολέμου: «Οι βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν εξαλείφθηκαν» – «Θεμιτός στόχος κάθε Αμερικανός πολίτης ή στρατιώτης» απαντάει η Τεχεράνη

Ένα νέο -δραματικό- κεφάλαιο στη Μέση Ανατολή άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, με το Ισραήλ να χαιρετίζει την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος πάτησε τελικά το κουμπί του πολέμου.

Η επιβεβαίωση της εμπλοκής των ΗΠΑ στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν έγινε από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω της πλατφόρμας Truth Social ανέφερε ότι αμερικανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν.

Μίλησε μία την ολοκλήρωση μίας «εξαιρετικά επιτυχημένης επίθεσης», σημειώνοντας ότι «όλα τα αμερικανικά αεροσκάφη αποχώρησαν με ασφάλεια». Ακολούθησε νεότερη ανάρτηση με την οποία σημείωνε ότι «το Φορντό δεν υπάρχει πια».

Δείτε live εικόνα

Λίγη ώρα αργότερα σε διάγγελμα που απεύθυνε έστειλε μηνύματα κατά του Ιράν, το οποίο κάλεσε να προχωρήσει σε συμβιβασμό, ώστε να επέλθει άμεσα ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Απόψε, μπορώ να αναφέρω στον κόσμο ότι τα πλήγματα ήταν μια θεαματική στρατιωτική επιτυχία. Οι βασικές εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν έχουν εξαλειφθεί πλήρως και ολοκληρωτικά» δήλωσε ο Τραμπ στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά την πραγματοποίηση των χτυπημάτων.

Τον πλαισίωναν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν σε πρόσθετους στόχους εάν το Ιράν δεν προχωρήσει άμεσα σε ειρήνη, τάσσομενος υπέρ μιας διπλωματικής λύσης, μετά την απόφασή του να πλήξει τις τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις το Σάββατο. «Το Ιράν, ο νταής της Μέσης Ανατολής, πρέπει τώρα να κάνει ειρήνη. Αν δεν το κάνει, οι μελλοντικές επιθέσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες και πολύ πιο εύκολες. Για 40 χρόνια λένε θάνατος στο Ισραήλ και θάνατος στις ΗΠΑ. Χάσαμε χιλιάδες ανθρώπους στη Μέση Ανατολή λόγω επιθέσεων μίσους. Αποφάσισα πριν καιρό πως αυτό δεν θα συνεχιστεί. Ευχαριστώ τον Μπίμπι Νετανιάχου, δουλέψαμε σαν ομάδα. Ευχαριστω τον στρατό το Ισραήλ».

Και συνέχισε: «Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είτε θα υπάρξει ειρήνη είτε θα υπάρξει τραγωδία για το Ιράν, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είδαμε τις τελευταίες οκτώ ημέρες. Να θυμάστε, υπάρχουν πολλοί στόχοι που έχουν απομείνει».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν τη βόμβα GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), γνωστή ως «bunker buster», κατά τη διάρκεια επιθέσεων σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της επιχείρησης.

Η MOP, μια βόμβα βάρους 30.000 λιβρών με 6.000 λίβρες εκρηκτικών, έχει σχεδιαστεί για «να φτάνει και να καταστρέφει τα όπλα μαζικής καταστροφής των αντιπάλων μας που βρίσκονται σε καλά προστατευμένες εγκαταστάσεις», σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Οι 12 βόμβες που ερρίφθησαν το Σάββατο καταγράφεται ως η πρώτη γνωστή περίπτωση επιχειρησιακής χρήσης της συγκεκριμένης βόμβας.

Πριν από τις επιθέσεις του Σαββάτου, ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφραζαν αμφιβολίες για το κατά πόσον η MOP θα μπορούσε να καταστρέψει πλήρως την πυρηνική υποδομή του Ιράν, ιδίως τα υπόγεια εργοστάσια εμπλουτισμού.

Likely footage of US Navy-launched Tomahawk cruise missiles hitting Iran’s Isfahan nuclear facility, as seen from nearby: pic.twitter.com/570NvdkPPH

Στον απόηχο των αμερικανικών βομβαρδισμών σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, η ιρανική κρατική τηλεόραση (IRIB) προαναγγέλλει ανταποδοτικά πλήγματα, υπογραμμίζοντας πως κάθε πολίτης ή στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι πλέον «θεμιτός στόχος».

Μεταδόθηκε χάρτης με τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει: «Εσείς το ξεκινήσατε, εμείς θα το τελειώσουμε», σύμφωνα με τη μετάφραση των Times of Israel.

Εν αναμονή της επίσημης αποτίμησης των ζημιών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό, της Νατάνζ και του Ισφαχάν, ιρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν νωρίτερα τα αμερικανικά πλήγματα στις τρεις τοποθεσίες.

Σύμφωνα με το CNNi, το πυρηνικό συγκρότημα Νατάνζ, περίπου 250 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, θεωρείται η μεγαλύτερη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν. Αναλυτές αναφέρουν ότι χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και συναρμολόγηση φυγοκεντρητών για τον εμπλουτισμό ουρανίου, μια βασική τεχνολογία που μετατρέπει το ουράνιο σε πυρηνικό καύσιμο.

Η Νατάνζ διαθέτει έξι υπέργεια κτήρια και τρεις υπόγειες κατασκευές, δύο εκ των οποίων μπορούν να χωρέσουν 50.000 φυγοκεντρητές, σύμφωνα με την μη κερδοσκοπική Πρωτοβουλία για την Πυρηνική Απειλή (NTI).

Το Ιράν εμπλουτίζει ουράνιο έως και 60% στο υπέργειο πιλοτικό εργοστάσιο εμπλουτισμού καυσίμων, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, για να καταστεί εφικτή η κατασκευή πυρηνικών όπλων το ουράνιο εμπλουτίζεται κατά 90%.

Φορντό: Η καρδιά των πυρηνικών του Ιράν

Πολλά είναι ακόμη άγνωστα σχετικά με το πλήρες μέγεθος και τα αναλυτικά χαρακτηριστικά της πυρηνικής εγκατάστασης του Φορντό, η οποία βρίσκεται κοντά στην ιερή πόλη Κομ και είναι θαμμένη βαθιά σε μια οροσειρά. Ένα μεγάλο μέρος αυτών που γνωρίζουμε προέρχεται από έναν «θησαυρό» ιρανικών εγγράφων που κλάπηκαν πριν από χρόνια από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Οι κύριες αίθουσες βρίσκονται περίπου 80 έως 90 μέτρα κάτω από το έδαφος. Οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα που διαθέτει το είδος της βόμβας που απαιτείται για να χτυπήσει σε αυτό το βάθος, όπως έχουν αναφέρει προηγουμένως Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ανεξάρτητες εκθέσεις.

Πρόσφατες εκθέσεις της ΔΟΑΕ υποδηλώνουν ότι το Ιράν είχε αυξήσει την παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου σε επίπεδο 60% στο Φορντό. Η εγκατάσταση περιέχει πλέον 2.700 φυγοκεντρητές, σύμφωνα με ειδικούς και την ΔΟΑΕ.

Ισφαχάν: Το μεγαλύτερο πυρηνικό ερευνητικό συγκρότημα

Το Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, φιλοξενεί το μεγαλύτερο πυρηνικό ερευνητικό συγκρότημα της χώρας.

Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε με την υποστήριξη της Κίνας και άνοιξε το 1984, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών (NTI). Σύμφωνα με το NTI, 3.000 επιστήμονες απασχολούνται στο Ισφαχάν και η τοποθεσία «εκτιμάται ότι αποτελεί το κέντρο» του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

«Λειτουργεί τρεις μικρούς ερευνητικούς αντιδραστήρες που παρέχονται από την Κίνα», καθώς και μια «εγκατάσταση μετατροπής, μια μονάδα παραγωγής καυσίμων, μια μονάδα επένδυσης ζιρκονίου και άλλες εγκαταστάσεις και εργαστήρια», αναφέρει το NTI.

Το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου είχε μεταφερθεί από το Φορντό πριν την αμερικανική επίθεση, ανέφεραν ανώτερες ιρανικές πηγές στο Reuters.

Πηγές αναφέρουν επίσης ότι ο αριθμός του προσωπικού στην υπόγεια εγκατάσταση του Φορντό είχε επίσης μειωθεί στο ελάχιστο.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν το πρωί της Κυριακής (22.6.25) πως πραγματοποίησαν νέα σειρά πληγμάτων στο δυτικό Ιράν, λίγο μετά την πυραυλική επίθεση της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον του Ισραήλ με τουλάχιστον 86 τραυματίες.

Είχαν προηγηθεί τα αμερικανικά νυχτερινά πλήγματα εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Εκτός Μέσης Ανατολής προσπαθούν να μείνουν οι αεροπορικές εταιρίες, μετά τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Μετά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, η εμπορική κίνηση στην περιοχή λειτουργεί όπως και από την εφαρμογή των νέων περιορισμών στον εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα», ανέφερε το FlightRadar24 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Following US attacks on Iranian nuclear facilities, commercial traffic in the region is operating as it has since new airspace restrictions were put into place last week.



Image from 01:45 UTC 22 June. pic.twitter.com/IeJBa9kvF4