Ο Βασιλιάς Κάρολος έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να κάνει ο Τραμπ στροφή 180 μοιρών για την Ουκρανία, λέει η Telegraph

Λένε πως «μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις» και ο φωτογραφικός φακός δεν «έπιασε» μόνο ένα αλλά πολλά από τα σημαντικά τετ α τετ που είχε ο Βασιλιάς Κάρολος με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Και οι εικόνες αυτές έχουν πλέον μεγαλύτερη σημασία, καθώς όπως αποκαλύπτει σήμερα (27.09.2025) η βρετανική εφημερίδα «Telegraph» ο Βασιλιάς Κάρολος έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να αλλάξει ριζικά η στάση του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στην «Telegraph» πως οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ιδιαίτερα σημαντικές και είχαν μεταξύ άλλων ως αντικείμενο την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος υπογράμμισε την προσπάθεια τόσο του Βασιλιά Καρόλου όσο και του Κιρ Στάρμερ να μεταπείσουν τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Θα ήθελα να αναφερθώ στην πολύ σπουδαία επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γνωρίζω τη θέση της Αυτού Μεγαλειότητας, του πρωθυπουργού Στάρμερ και των ανθρώπων που συνάντησε ο Πρόεδρος Τραμπ… ήταν πολύ σημαντική η επίσκεψη», είπε χαρακτηριστικά ο Αντρίι Γέρμακ.

Είναι ενδεικτικό πως ο Βασιλιάς Κάρολος, στην ομιλία του στο επίσημο δείπνο, έκανα ιδιαίτερη αναφορά σε έντονο πολιτικό ύφος για τον πόλεμο στην Ουκρανία αναφέρθηκε στην Ουκρανία, μια παρέμβαση που σχολιάστηκε για τον πολιτικό της τόνο.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Βασιλιάς Κάρολος είπε: «Οι χώρες μας έχουν τη στενότερη σχέση άμυνας, ασφάλειας και πληροφοριών που έχει υπάρξει ποτέ. Σε δύο παγκόσμιους πολέμους πολεμήσαμε μαζί για να νικήσουμε τις δυνάμεις της τυραννίας. Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί ξανά την Ευρώπη, εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη».

Το δημοσίευμα της «Telegraph» αναφέρει: «Διπλωματικές πηγές υπέδειξαν ότι δεν είναι τυχαίο πως η αλλαγή στάσης του κ. Τραμπ ήρθε τόσο σύντομα μετά τις συνομιλίες του με τον Βασιλιά. Πιστεύεται ότι ο μονάρχης συζήτησε κατ’ ιδίαν το ζήτημα της Ουκρανίας με τον Αμερικανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσημης επίσκεψης».

Η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία φάνηκε στις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά ότι «η Ουκρανία, με τη στήριξη της ΕΕ, μπορεί να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω όλα τα χαμένη εδάφη της».

Έπειτα πρόσθεσε πως: «Η Ρωσία πολεμάει άσκοπα εδώ και τριάμισι χρόνια έναν πόλεμο που μια πραγματική στρατιωτική δύναμη θα είχε κερδίσει σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Αυτό δεν τιμά τη Ρωσία· στην πραγματικότητα, την κάνει να φαίνεται σαν χάρτινο τίγρη».

Σημειώνεται ότι η βρετανική εφημερίδα ανέφερε χθες (26.09.2025) ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ την προμήθεια πανίσχυρων αμερικανικών πυραύλων cruise τύπου Tomahawk, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για καταστροφικά πλήγματα στο ρωσικό έδαφος.

Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε στον Αμερικανό ομόλογό του πως οι συγκεκριμένοι πύραυλοι θα μπορούσαν να αναγκάσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.