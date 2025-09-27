Κόσμος

Ο Βασιλιάς Κάρολος έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να κάνει ο Τραμπ στροφή 180 μοιρών για την Ουκρανία, λέει η Telegraph

Η ριζική αλλαγή της στάσης του Αμερικανού προέδρου φάνηκε και στις δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βασιλιά Κάρολο
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βασιλιά Κάρολο / Yui Mok / Pool via REUTERS

Λένε πως «μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις» και ο φωτογραφικός φακός δεν «έπιασε» μόνο ένα αλλά πολλά από τα σημαντικά τετ α τετ που είχε ο Βασιλιάς Κάρολος με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Και οι εικόνες αυτές έχουν πλέον μεγαλύτερη σημασία, καθώς όπως αποκαλύπτει σήμερα (27.09.2025) η βρετανική εφημερίδα «Telegraph» ο Βασιλιάς Κάρολος έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να αλλάξει ριζικά η στάση του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στην «Telegraph» πως οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ιδιαίτερα σημαντικές και είχαν μεταξύ άλλων ως αντικείμενο την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βασιλιά ΚάρολοAaron Chown / Pool via REUTERS

Ο υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος υπογράμμισε την προσπάθεια τόσο του Βασιλιά Καρόλου όσο και του Κιρ Στάρμερ να μεταπείσουν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Jordan PettittJordan Pettitt / Pool via REUTERS

«Θα ήθελα να αναφερθώ στην πολύ σπουδαία επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γνωρίζω τη θέση της Αυτού Μεγαλειότητας, του πρωθυπουργού Στάρμερ και των ανθρώπων που συνάντησε ο Πρόεδρος Τραμπ… ήταν πολύ σημαντική η επίσκεψη», είπε χαρακτηριστικά ο Αντρίι Γέρμακ.

Είναι ενδεικτικό πως ο Βασιλιάς Κάρολος, στην ομιλία του στο επίσημο δείπνο, έκανα ιδιαίτερη αναφορά σε έντονο πολιτικό ύφος για τον πόλεμο στην Ουκρανία αναφέρθηκε στην Ουκρανία, μια παρέμβαση που σχολιάστηκε για τον πολιτικό της τόνο.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Βασιλιάς Κάρολος είπε: «Οι χώρες μας έχουν τη στενότερη σχέση άμυνας, ασφάλειας και πληροφοριών που έχει υπάρξει ποτέ. Σε δύο παγκόσμιους πολέμους πολεμήσαμε μαζί για να νικήσουμε τις δυνάμεις της τυραννίας. Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί ξανά την Ευρώπη, εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βασιλιά ΚάρολοJordan Pettitt / Pool via REUTERS

Το δημοσίευμα της «Telegraph» αναφέρει: «Διπλωματικές πηγές υπέδειξαν ότι δεν είναι τυχαίο πως η αλλαγή στάσης του κ. Τραμπ ήρθε τόσο σύντομα μετά τις συνομιλίες του με τον Βασιλιά. Πιστεύεται ότι ο μονάρχης συζήτησε κατ’ ιδίαν το ζήτημα της Ουκρανίας με τον Αμερικανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσημης επίσκεψης».

Η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία φάνηκε στις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά ότι «η Ουκρανία, με τη στήριξη της ΕΕ, μπορεί να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω όλα τα χαμένη εδάφη της».

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βασιλιά ΚάρολοREUTERS / Kevin Lamarque

Έπειτα πρόσθεσε πως: «Η Ρωσία πολεμάει άσκοπα εδώ και τριάμισι χρόνια έναν πόλεμο που μια πραγματική στρατιωτική δύναμη θα είχε κερδίσει σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Αυτό δεν τιμά τη Ρωσία· στην πραγματικότητα, την κάνει να φαίνεται σαν χάρτινο τίγρη».

Σημειώνεται ότι η βρετανική εφημερίδα ανέφερε χθες (26.09.2025) ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ την προμήθεια πανίσχυρων αμερικανικών πυραύλων cruise τύπου Tomahawk, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για καταστροφικά πλήγματα στο ρωσικό έδαφος.

Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε στον Αμερικανό ομόλογό του πως οι συγκεκριμένοι πύραυλοι θα μπορούσαν να αναγκάσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανησυχίες για ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια - Καμία εξωτερική παροχή ρεύματος εδώ και 3 μέρες μετά από ουκρανικούς βομβαρδισμούς
Οι δοκιμές αντοχής μετά την καταστροφή του αντιδραστήρα στη Φουκουσίμα έδειξαν ότι ένας πυρηνικός σταθμός λειτουργεί χωρίς εξωτερική τροφοδοσία για 72 ώρες, υπέρβαση αυτού του χρονικού ορίου δεν έχει δοκιμαστεί
Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια από την όχθη της τεχνητής λίμνης Καχόβκα στη Νικόπολη
Το νυφικό της βασίλισσας Ελισάβετ Β’: Το σύμβολο αναγέννησης της μεταπολεμικής Βρετανίας που κόστισε πάνω από 1 εκατ. δολάρια
Με 10.000 μικροσκοπικά μαργαριτάρια και ουρά πέπλου άνω των 4 μέτρων, το συγκεκριμένο νυφικό υπήρξε το σύμβολο για τη νέα εποχή που θα έφερνε η βασιλεία της τότε πριγκίπισσας
Queen Elizabeth II, Princess Elizabeth marries Prince Philip 20th November - 1947. The happy couple leave Westminster Abbey. (Photo by Topix Thomson/NCJ Archive/Mirrorpix via Getty Images)
Newsit logo
Newsit logo