Οι πολέμιοι του Τσάρλι Κερκ βρίσκονται στο στόχαστρο μετά τη δολοφονία του: Οι αναρτήσεις που οδήγησαν σε απόλυση

Η δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ την περασμένη Τετάρτη 10.09.2025, σηματοδότησε έναν νέο «εμφύλιο» στις ΗΠΑ, με τους δεξιούς να τον θεωρούν «μάρτυρα» αλλά και πολλούς να τον επικρίνουν για όσα διέδιδε ενώ βρισκόταν στη ζωή.

Με τις ΗΠΑ, να ζουν σε ένα κλίμα απόλυτης πολωσης, οι επικριτές του Τσάρλι Κερκ, τιμωρούνται μετά τη δολοφονία του κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποιες φορές, η τιμωρία είναι ακόμη και η απόλυση για όσους έχουν κάνει ακόμη και μία απλή ανάρτηση στα social media.

Αυτό συνέβη με τη Λόρα Σος- Λάιτσι, εργαζόμενη στο κρατικό πανεπιστήμιο του Τενεσί, στις ΗΠΑ. Την Τετάρτη, λίγο μετά τη δολοφονία του υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, έγραψε στο Facebook: «Το μίσος γεννά μίσος. ΚΑΜΙΑ συμπόνια».

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιάστρια Μάρσα Μπλάκμπερν άμεσα επέκρινε την ανάρτηση: «Αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να ντρέπεται (…) Πρέπει να απολυθεί», έγραψε με το πανεπιστήμιο να ανακοινώνει την απόλυση της Λάιτσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κυνήγι» για τους επικριτές του Κερκ εν μέσω πόλωσης

Με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα πολωμένο και να υπάρχει διάχυτος ο φόβος για έκρηξη της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναζητούν στο ίντερνετ τους επικριτές του Τσάρλι Κερκ.

Μην ξεχνάμε, ότι ο 31χρονος υπήρξε η φωνή της τραμπικής νεολαίας, με τις απόψεις του υπέρ των όπλων, κατά των αμβλώσεων, των μεταναστών και των μειονοτήτων και μετρούσε πολλούς ένθερμους οπαδούς.

Οι υποστηρικτές του Κερκ, έχουν εξαπολύσει όπως φαίνεται ένα κυνήγι όσων επικρίνουν τον δολοφονημένο ακτιβιστή online. «Κατεβάστε τη φωτογραφία προφίλ τους, συγκρίνετέ τη με αυτή στο προφίλ τους στο LinkedIn, βρείτε πού δουλεύουν, πάρτε τηλέφωνο του εργοδότες τους και γράψτε κριτική στο Google», προτείνει ο συντηρητικός ινφλουένσερ Τζόι Μαναρίνο.

Από την ημέρα της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, εργαζόμενοι σε δημόσια σχολεία, πυροσβέστες, ή ακόμη και στρατιωτικοί έχουν γίνει στόχος τέτοιων καταγγελιών και βρίσκονται ξαφνικά να χάνουν τη δουλειά τους.

Η πολιτική στάση για τη δολαφονία

Τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ καταδίκασε ομόφωνα η αμερικανική πολιτική τάξη με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά το περιστατικό, να κατηγορεί για τη δολοφονία τη «ριζοσπαστική αριστερά».

Λίγο αργότερα, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ζήτησε από τις υπηρεσίες του να βρουν τα μέλη του στρατού που κορόιδεψαν ή εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ακόμη ο αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, Κρίστοφερ Λάνταου, δήλωσε από την πλευρά του ότι «οι αλλοδαποί που εξυμνούν τη βία και το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας. Αηδίασα βλέποντας ορισμένους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εξαίρουν (…) ή να υποβαθμίζουν αυτό το γεγονός και έχω δώσει εντολή στους αξιωματούχους μας να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα» και πρόσθεσε «παρακαλώ μη διστάσετε να μοιραστείτε μαζί μου τέτοια σχόλια από αλλοδαπούς».

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ που συνελήφθη την το βράδυ της Πέμπτης 12.09.2025, φαίνεται ότι είχε χαραγμένα αντιφασιστικά μηνύματα στα φυσίγγια του κυνηγετικού του όπλου του. Γι’ αυτόν τον λόγο μεγάλο μέρος της αμερικανικής δεξιάς τον έχει χαρακτηρίσει «ακροαριστερό» δολοφόνο.

Ακόμη ένα περιστατικό ήταν με έναν εκπαιδευτικό από την Οκλαχόμα, στις νότιες ΗΠΑ, έγραψε: «Ο Τσάρλι Κερκ πέθανε με τον ίδιο τρόπο που έζησε: αναδεικνύοντας τον χειρότερο εαυτό των ανθρώπων». Ο εκπαιδευτικός έχει γίνει στόχος έρευνας από το υπουργείο Παιδείας της πολιτείας, το οποίο χαρακτήρισε τα σχόλιά του «αποτρόπαια».

Η ακροδεξιά ινφλουένσερ Λόρα Λούμερ, η οποία φέρεται να ασκεί επιρροή στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, έχει αναχθεί σε βασική ηγέτιδα των προσπαθειών να φιμωθούν οι επικριτές του Κερκ.

Η Λούμερ, χρησιμοποιεί screenshots ως αποδεικτικά στοιχεία και κατήγγειλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν εργαζόμενο της υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών των ΗΠΑ (FEMA), ο οποίος έγραψε στο Instagram ότι «θρηνεί για τον ρατσιστή, ομοφοβικό και μισογύνη» Τσάρλι Κερκ.

«Αυτοί οι άνθρωποι μας μισούν. Δεν έχουν καμία δουλειά να εργάζονται για την κυβέρνηση», απάντησε άμεσα η Λούμερ, ενώ ο εργαζόμενος έχει τεθεί σε αναγκαστική άδεια για τα «αηδιαστικά και απαράδεκτα» σχόλιά του, ανακοίνωσε η FEMA.

Το Σάββατο 13.09.2025, η Turning Point, η ακροδεξιά οργάνωση νέων που ίδρυσε ο Κερκ, ανακοίνωσε ότι στις 21 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση – φόρος τιμής στον ιδρυτή της στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα σε ένα στάδιο πάνω από 63.000 θέσεις.