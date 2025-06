Πίνακας 300 ετών στην Φλωρεντία υπέστη ζημιές όταν επισκέπτης σε πινακοθήκη πόζαρε για selfie

Πίνακας 300 ετών στην Πινακοθήκη Ουφίτσι της Φλωρεντίας φέρεται να υπέστη ζημιές, όταν ένας επισκέπτης σκόνταψε ενώ πόζαρε για μια φωτογραφία με το έργο τέχνης.

Σε ανακοίνωση της Πινακοθήκης Ουφίτσι αναφέρεται ότι ο πίνακας, ένα πορτρέτο του πρίγκιπα της Τοσκάνης Φερδινάνδου των Μεδίκων, ζωγραφισμένο από τον Άντον Ντομένικο Γκαμπιάνι το 1712, υπέστη ζημιές όταν ένας επισκέπτης έπεσε προς τα πίσω ενώ προσπαθούσε να «δημιουργήσει ένα meme» μπροστά του μιμούμενος τη στάση του πρίγκιπα.

Στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας που κυκλοφόρησε από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης δείχνει τον επισκέπτη να γέρνει προς τα πίσω και να πέφτει πάνω στον πίνακα, με ένα κοντινό πλάνο να αποκαλύπτει ένα σκίσιμο στον καμβά.

Η διεύθυνση της Πινακοθήκης δήλωσε στο BBC ότι το άτομο έχει ταυτοποιηθεί από την αστυνομία και έχει γίνει καταγγελία στις δικαστικές αρχές.

Ο πίνακας έχει αφαιρεθεί για επισκευή και η έκθεση στην οποία παρουσιάζεται, η οποία περιλαμβάνει περίπου 150 αριστουργήματα του 18ου αιώνα από καλλιτέχνες όπως οι Γκόγια, Τιέπολο και Καναλέτο θα παραμείνει κλειστή μέχρι τις 2 Ιουλίου, οπότε αναμένεται να έχει αποκατασταθεί η ζημιά στο έργο τέχνης.

Ο διευθυντής του Μουσείου, Σιμόνε Βέρντε, δήλωσε: «Το πρόβλημα των επισκεπτών που έρχονται στα Μουσεία για να δημιουργήσουν memes ή να βγάλουν selfies για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ανεξέλεγκτο».

A tourist visiting the Uffizi Galleries this morning in Florence tripped and damaged a XVII century painting after falling over while taking a selfie.



