Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Live οι εξελίξεις – Ο Φρανσουά Μπαϊρού αποχωρεί από την πρωθυπουργία, αφήνοντας τον Εμανουέλ Μακρόν να αναζητά άμεσα διάδοχο

Ο Μακρόν αναζητά διάδοχο του Μπαϊρού σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο

Η παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού, μετά την καταψήφιση της κυβέρνησής του (364 κατά, 194 υπέρ), βυθίζει τον Εμανουέλ Μακρόν σε νέα κρίση, καθώς πρέπει να ορίσει έκτο πρωθυπουργό μέσα στη θητεία του, σε μια Εθνοσυνέλευση χωρίς σαφή πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τα σενάρια που κυκλοφορούν στο Παρίσι, φαβορί θεωρούνται οι υπουργοί Ζεράλ Νταρμανέν (Δικαιοσύνης) και Σεμπαστιέν Λεκονύ (Άμυνας), ενώ στη λίστα βρίσκονται επίσης η Κατρίν Βωτρέν (Υγείας) και ο Μπρουνό Λε Μερ (Οικονομικών). Παράλληλα, εξετάζονται και επιλογές εκτός κυβέρνησης, όπως ο Ραφαέλ Γκλουκσμάν, επικεφαλής του Place Publique, και ο πρώην σοσιαλιστής πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει ποιος θα καταφέρει να κυβερνήσει χωρίς να ανατραπεί, σε ένα πολιτικό σκηνικό κατακερματισμένο και όλο και πιο ασταθές.