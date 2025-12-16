Ρομπ Ράινερ: «Φοβόμασταν για τον Νικ» – Η ψυχική κατάρρευση και όσα έγιναν νύχτα πριν το διπλό φονικό

Συγκλονισμένο παραμένει το Χόλιγουντ με την οικογενειακή τραγωδία με θύμα τον σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και τη γυναίκα του που μαχαιρώθηκαν από τον γιο τους Νικ, μέσα στο σπίτι τους.

Λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία τους, ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ είχαν εκμυστηρευτεί σε φίλους ότι φοβούνταν για την ψυχική κατάσταση του γιου τους, Νικ. Όπως αποκαλύπτεται, η συμπεριφορά του 32χρονου σε χριστουγεννιάτικο πάρτι στο Λος Άντζελες ήταν τόσο ασταθής, που «τρόμαξε τους πάντες», ενώ ακολούθησε έντονος καβγάς με τους γονείς του, λίγο πριν από την τραγική κατάληξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ ήταν έντονα ανήσυχοι και «φοβισμένοι» από την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του γιου τους, λίγες μόλις ώρες πριν εκείνος τους δολοφονήσει στο πολυτελές σπίτι της οικογένειας, στην περιοχή Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Νικ Ράινερ εμφανίστηκε «εκτός ελέγχου» στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’Μπράιαν το βράδυ του Σαββάτου, τρέχοντας ανάμεσα στους καλεσμένους και ρωτώντας επανειλημμένα αν ήταν διάσημοι. Πηγές ανέφεραν ότι «φρίκαρε τους πάντες», ενώ κατέληξε σε έναν ιδιαίτερα έντονο καβγά με τους γονείς του μπροστά σε τρίτους, με αφορμή – όπως λέγεται – την άρνησή του να επιστρέψει σε κέντρο αποκατάστασης.

Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, ο Νικ έσφαξε τους γονείς του, κόβοντάς τους τον λαιμό και μαχαιρώνοντάς τους επανειλημμένα μέσα στο οικογενειακό τους σπίτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνελήφθη την Κυριακή (14.12.2025) το βράδυ, αφού είχε προηγουμένως κάνει check-in σε μοτέλ κοντά στη διάσημη προβλήτα της Σάντα Μόνικα.

Όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο δωμάτιο, βρήκε το ντους «γεμάτο αίμα», αίμα πάνω στο κρεβάτι, καθώς και τα παράθυρα καλυμμένα με σεντόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάνει check-in στις 4 τα ξημερώματα χρησιμοποιώντας τη δική του πιστωτική κάρτα, λίγες ώρες μετά τον καβγά στο πάρτι του Ο’Μπράιαν. Μάρτυρες ανέφεραν ότι έδειχνε «αποδιοργανωμένος» και δεν έκανε ποτέ check-out.

Φίλοι και γείτονες αποκάλυψαν ότι ο Ρομπ και η Μισέλ είχαν πρόσφατα εξομολογηθεί πως η ψυχική κατάσταση του Νικ «επιδεινωνόταν» και ότι είχαν «δοκιμάσει τα πάντα» για να τον βοηθήσουν.

Παρά το γεγονός ότι υποτίθεται πως είχε απομακρυνθεί από τα ναρκωτικά, άτομα από το περιβάλλον της οικογένειας δήλωσαν ότι εκείνο το βράδυ δεν έμοιαζε «καθόλου καθαρός», με μακρά ιστορία βαριάς εξάρτησης από οπιούχα και ηρωίνη, καθώς και περιόδους όπου ζούσε άστεγος.

Άλλοι φίλοι ανέφεραν πως ο Νικ ήθελε βοήθεια, αλλά μόνο υπό τους δικούς του όρους, αρνούμενος τη νοσηλεία σε κλειστή δομή. Μήνες νωρίτερα, κάποιοι τον είχαν δει να ουρλιάζει στον πατέρα του κατά τη διάρκεια δείπνου σε γνωστό εστιατόριο της Σάντα Μόνικα.

Οι Ράινερ βρέθηκαν νεκροί από την κόρη τους, Ρόμι, η οποία ειδοποίησε την αστυνομία και στενούς φίλους της οικογένειας.

Ο Νικ Ράινερ, που αντιμετώπιζε επί χρόνια σοβαρά προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας, κρατείται χωρίς εγγύηση και αντιμετωπίζει κατηγορίες για διπλή ανθρωποκτονία.