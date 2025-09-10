Σεμπαστιάν Λεκορνού: Ποιος είναι νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας – Παραλύει σήμερα η χώρα από τις διαδηλώσεις

Ο κάποτε συντηρητικός Σεμπαστιάν Λεκορνού που ήταν υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας το 2017, αψηφώντας τις προσδοκίες ότι θα μπορούσε να στραφεί προς την αριστερά, είναι πλέον επίσημα ο νέος πρωθυπουργός της χώρας.

Το έργο του Σεμπαστιάν Λεκορνού δύσκολο καθώς καλείται να οργανώσει τον προϋπολογισμό της Γαλλίας ο οποίος «έριξε» την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού καθώς δεν πήρε ποτέ την ψήφο εμπιστοσύνης.

Η απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν να διορίσει ως τον επόμενο πρωθυπουργό της Γαλλίας, τον 39χρονο υπουργό των Ενόπλων Δυνάμεων, δείχνει την απόφαση του Γάλλου προέδρου να συνεχίσει με μία κυβέρνηση μειοψηφίας που δεν θα ακυρώσει την φιλοεπιχειρηματική ατζέντα μεταρρυθμίσεων, στη βάση της οποίας είναι η μείωση φόρων στις επιχειρήσεις και τους πλούσιους και η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος ζήτησε από τον Εμανουέλ Λεκόρνου να έρθει σε συνομιλία με όλες τις πολιτικές δυνάμεις στο Κοινοβούλιο για να βρεθούν συμβιβασμοί στον προϋπολογισμό πριν από τον διορισμό του υπουργικού συμβουλίου.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μου ανέθεσε το έργο της οικοδόμησης μιας κυβέρνησης με σαφή κατεύθυνση: την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της εξουσίας μας, την υπηρεσία του γαλλικού λαού και την πολιτική και θεσμική σταθερότητα», έγραψε ο Λεκόρνου στο X.

«Θέλω να τον ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε διορίζοντάς με πρωθυπουργό», συνέχισε.

Le Président de la République m’a confié la tâche de construire un Gouvernement avec une direction claire : la défense de notre indépendance et de notre puissance, le service des Français et la stabilité politique et institutionnelle pour l’unité du pays.



Je tiens à le… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 9, 2025

Ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου θα γίνει ο 5ος πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, αφού το βαθιά διχασμένο Κοινοβούλιο, δεν έδωσε την ψήφο εμπιστοσύνης στον Φρανσουά Μπαϊρού.

Η επιλογή του Εμανουέλ Μακρόν να διορίσει έναν πιστό του πολιτικό, κινδυνεύει να φανεί άστοχη και να πυροδοτήσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε μια εποχή που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι χάνουν την πίστη τους στην δυσλειτουργική πολιτική της Γαλλίας.

Η είδηση ​​του διορισμού του έγινε δεκτή με χλευασμό από τα αριστερά κόμματα, τα οποία κάλεσαν τους ψηφοφόρους να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους στις μεγάλες διαμαρτυρίες που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από το κίνημα «Αποκλείστε τα πάντα».

Περισσότεροι από 80.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σήμερα στη Γαλλία ώστε να αντιμετωπιστούν οι κινητοποιήσεις.

Το ακροαριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» δήλωσε ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής κατά του Σεμπαστιάν Λεκόρνου, αλλά φαίνεται απίθανο να πετύχει, αφού ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN) Τζόρνταν Μπαρντέλλα έδειξε την πρόθεση να συνεργαστεί με τον νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας για τον προϋπολογισμό.

Αυτό θα άφηνε τον Λεκόρνου και την κυβέρνησή του εξαρτημένους από τις ιδιοτροπίες του RN, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πτώση τόσο του Φρανσουά Μπαϊρού όσο και του προκατόχου του Μισέλ Μπαρνιέ.

«Θα κρίνουμε -χωρίς ψευδαισθήσεις- τον νέο πρωθυπουργό με βάση τα προσόντα του, τις πράξεις του, τις πολιτικές του για την παροχή ενός προϋπολογισμού στη Γαλλία, και αυτό υπό το πρίσμα των κόκκινων γραμμών μας», έγραψε ο Μπαρντέλλα στο X.

Το RN έχει δηλώσει ότι δεν θα ανεχθεί αυξήσεις φόρων σε εργατικούς ανθρώπους. Θέλει επίσης να περιορίσει το κόστος μετανάστευσης, τις υψηλές δαπάνες των δημοσίων υπαλλήλων και τη συνεισφορά της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άμεση προτεραιότητα του Σεμπαστιάν Λεκόρνου θα είναι η επίτευξη συναίνεσης για τον προϋπολογισμό του 2026, ένα έργο που απέδειξε την αποτυχία του Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος είχε πιέσει για επιθετικές περικοπές δαπανών για να περιορίσει ένα έλλειμμα που βρίσκεται σχεδόν στο διπλάσιο του ανώτατου ορίου της ΕΕ, που είναι το 3% του ΑΕΠ.

Η πολιτική αναταραχή αυτής της εβδομάδας αποκαλύπτει και την γενικότερη αναστάτωση στη Γαλλία, η οποία αποδυναμώνει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Ποιος είναι ο Σεμπαστιάν Λεκορνού

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας διετέλεσε πρόσφατα υπουργός Άμυνας, επιβλέποντας την αύξηση των αμυντικών δαπανών και βοηθώντας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής σκέψης σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Μπήκε στην πολιτική κάνοντας προεκλογική εκστρατεία για τον πρώην πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί όταν ήταν 16 χρόνων. Έγινε δήμαρχος μιας μικρής πόλης στη Νορμανδία στα 18 του χρόνια και στη συνέχεια έγινε ο νεότερος κυβερνητικός σύμβουλος του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί σε ηλικία μόλις 22 χρόνων.

Έφυγε από το συντηρητικό κόμμα Les Republicains για να ενταχθεί στο κεντρώο πολιτικό κίνημα του Μακρόν όταν ο πρόεδρος εξελέγη για πρώτη φορά το 2017. Πέντε χρόνια αργότερα, διηύθυνε την εκστρατεία επανεκλογής του Μακρόν.

Το Politico χαρακτηρίζει τον Σεμπαστιάν Λεκορνού «πολιτικό survivor» καθώς είναι ο μόνος πολιτικός που έχει παραμείνει στην κυβέρνηση από τότε που εξελέγη για πρώτη φορά ο Εμανουέλ Μακρόν.

Διορίζοντας έναν υπουργό από το δικό του στρατόπεδο με συντηρητικό υπόβαθρο, ο Μακρόν φαίνεται να αποφάσισε να διατηρήσει την οικονομική του κληρονομιά πάση θυσία.

Οι Σοσιαλιστές είχαν δεσμευτεί να ανατρέψουν ορισμένες από τις εμβληματικές πολιτικές του υπέρ των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης του φόρου περιουσίας και της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, μέτρα που ο πρόεδρος θεωρεί απαραίτητα για να καταστήσει τη Γαλλία ελκυστική για τους επενδυτές.

Πληροφορίες από Reuters