Τεχεράνη: «Πλημμύρισε» από χιλιάδες υποστηρικτές του νέου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σήμερα (09.03.2026) σε κεντρική πλατείαστην Τεχεράνη για να εκφράσει την υποστήριξή του στον νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο κόσμος συγκεντρώθηκε στην πλατεία Ενγκελάμπ στην Τεχεράνη κρατώντας ιρανικές σημαίες και πορτρέτα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κατείχε προηγουμένως τη θέση αυτή και σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

#BREAKING Large crowds have begun converging on central Tehran for the official oath-taking ceremony of Mojtaba Khamenei, who has been named the new Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran following the death of his father, Ayatollah Ali Khamenei, earlier in the conflict. pic.twitter.com/79HlFHgzIf — The Strategic Affairs (@TheAffairs51513) March 9, 2026

Η εκλογή του Μοζτάμπα Χαμενεΐ για να διαδεχθεί τον πατέρα του στη θέση του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας προκάλεσε “απελπισία” στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε εξάλλου σήμερα ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Αλί Λαριτζανί.

Crowds gather in Tehran to pledge allegiance to Iran’s new Supreme Leader, Mojtaba Khamenei. pic.twitter.com/7FvgG8yem8 — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Ο διορισμός του από την Συνέλευση Ειδικών προκάλεσε «απελπισία στους εχθρούς και τους πολεμοχαρείς», σημείωσε ο Λαριτζανί σε ανάρτησή του στο X.

Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο δεύτερος γιος του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, πήρε τη θέση που κατείχε ο πατέρας του για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μέχρι τον θάνατό του σε αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

Βρίσκεται πλέον στην κορυφή ενός συστήματος που έχει αποδυναμωθεί σοβαρά, αφού η 88μελής Συνέλευση των Ειδικών έκανε αυτό που πολλοί Ιρανοί ήλπιζαν ότι δεν θα έκανε ποτέ, μετατρέποντας την Ισλαμική Δημοκρατία σε δυναστεία σύμφωνα με το CNN.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο διορισμός του Χαμενεΐ ως διαδόχου του πατέρα του θα ήταν «απαράδεκτος» για τον ίδιο.

Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του προκάλεσε επίσης τον θάνατο πολλών συγγενών του.

Αστυνομικές δυνάμεις σε διαδήλωση υποστήριξης του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Η κόρη του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ένα εγγόνι του, η νύφη του και ο γαμπρός του σκοτώθηκαν στην επίθεση, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ιρανή κρατάει φωτογραφία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Λίγες ημέρες αργότερα, η σύζυγος του Αλί Χαμενεΐ, μητέρα του Μοτζτάμπα, πέθανε επίσης από τα τραύματά της, σύμφωνα πάντα με τα κρατικά μέσα.