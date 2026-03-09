Κόσμος

Τεχεράνη: «Πλημμύρισε» από χιλιάδες υποστηρικτές του νέου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

«Η εκλογή του προκάλεσε απελπισία στις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν
Κόσμος διαδηλώνει στην Τεχεράνη υπέρ του νέου θρησκευτικού ηγέτη της χώρας
Κόσμος διαδηλώνει στην Τεχεράνη υπέρ του νέου θρησκευτικού ηγέτη της χώρας / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σήμερα (09.03.2026) σε κεντρική πλατείαστην Τεχεράνη για να εκφράσει την υποστήριξή του στον νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο κόσμος συγκεντρώθηκε στην πλατεία Ενγκελάμπ στην Τεχεράνη κρατώντας ιρανικές σημαίες και πορτρέτα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κατείχε προηγουμένως τη θέση αυτή και σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Η εκλογή του Μοζτάμπα Χαμενεΐ για να διαδεχθεί τον πατέρα του στη θέση του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας προκάλεσε “απελπισία” στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε εξάλλου σήμερα ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Αλί Λαριτζανί.

 

Ο διορισμός του από την Συνέλευση Ειδικών προκάλεσε «απελπισία στους εχθρούς και τους πολεμοχαρείς», σημείωσε ο Λαριτζανί σε ανάρτησή του στο X.

Κόσμος διαδηλώνει στην Τεχεράνη υπέρ του νέου θρησκευτικού ηγέτη της χώραςMajid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο δεύτερος γιος του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, πήρε τη θέση που κατείχε ο πατέρας του για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μέχρι τον θάνατό του σε αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

Βρίσκεται πλέον στην κορυφή ενός συστήματος που έχει αποδυναμωθεί σοβαρά, αφού η 88μελής Συνέλευση των Ειδικών έκανε αυτό που πολλοί Ιρανοί ήλπιζαν ότι δεν θα έκανε ποτέ, μετατρέποντας την Ισλαμική Δημοκρατία σε δυναστεία σύμφωνα με το CNN.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο διορισμός του Χαμενεΐ ως διαδόχου του πατέρα του θα ήταν «απαράδεκτος» για τον ίδιο.

Κόσμος διαδηλώνει στην Τεχεράνη υπέρ του νέου θρησκευτικού ηγέτη της χώραςMajid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του προκάλεσε επίσης τον θάνατο πολλών συγγενών του.

Αστυνομικές δυνάμεις σε διαδήλωση υποστήριξης του Μοτζτάμπα ΧαμενεΐΑστυνομικές δυνάμεις σε διαδήλωση υποστήριξης του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Η κόρη του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ένα εγγόνι του, η νύφη του και ο γαμπρός του σκοτώθηκαν στην επίθεση, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ιρανή κρατάει φωτογραφία του Μοτζταμπά ΧαμενεΐΙρανή κρατάει φωτογραφία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Λίγες ημέρες αργότερα, η σύζυγος του Αλί Χαμενεΐ, μητέρα του Μοτζτάμπα, πέθανε επίσης από τα τραύματά της, σύμφωνα πάντα με τα κρατικά μέσα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
110
93
71
68
47
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo