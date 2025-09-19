Το ελληνικό όνειρο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στην Αθήνα τον Οκτώβριο η πρώτη γυναίκα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Βαλίτσες για Αθήνα ετοιμάζει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η πρώτη γυναίκα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και αναμένεται στη χώρα μας μέσα στον Οκτώβριο. Η Γερουσία ενέκρινε την υποψηφιότητά της το βράδυ της Πέμπτης (18.09.2025), με 51 ψήφους υπέρ και 47 κατά, στο πλαίσιο ενός πακέτου που περιλάμβανε την επικύρωση 48 συνολικά υποψηφιοτήτων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι άλλαξαν τους κανόνες για να περιορίσουν τη συζήτηση και να επιταχύνουν τη διαδικασία.

Μετά την ορκωμοσία της, που αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα, η πρώην παρουσιάστρια του Fox News και πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα αναλάβει και επισήμως καθήκοντα στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, μετακομίζοντας στην Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Διαδέχεται τον Τζορτζ Τσούνη, που υπηρέτησε από το 2022, και ο οποίος έχει μιλήσει με θερμά λόγια για την ίδια.

«Έχει πολλά χαρίσματα, έχει θάρρος και πιστεύει στο κράτος δικαίου και νομίζω πως τα 3,5 χρόνια που θα είναι στην Ελλάδα, θα είναι από τα καλύτερα χρόνια στις σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας. Είναι καλές τώρα όμως νομίζω ότι αυτή μπορεί να τις κάνει πολύ καλύτερες», είπε ο Τζορτζ Τσούνης.

«Μεγάλη τιμή να είμαι η πρώτη Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα»

«Είμαι βαθύτατα ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπιστοσύνη τους. Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετώ ως η πρώτη γυναίκα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία», δήλωσε η Γκιλφόιλ.

Και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου – αξίες που ενέπνευσαν τους Αμερικανούς ιδρυτές και συνεχίζουν να κάνουν την Αμερική το σπουδαιότερο έθνος στη Γη».

I am profoundly grateful to President Trump and the U.S. Senate for their trust and confidence in me. It is the honor of my life to serve as the first female Ambassador of the United States to Greece. https://t.co/2iJtWmI3uC — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) September 18, 2025

Το παρασκήνιο της έγκρισης της υποψηφιότητάς της από τη Γερουσία

Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ την είχε προτείνει για την θέση αυτή από τον Δεκέμβριο του 2024, περίπου έναν μήνα μετά την επανεκλογή του στην Προεδρία των ΗΠΑ.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας («Senate Foreign Relations Committee») ψήφισε υπέρ της υποψηφιότητάς της τελικά στις 9 Ιουλίου 2025. Ωστόσο, παρά την έγκριση στην επιτροπή, δεν είχε προγραμματιστεί άμεσα η ψηφοφορία από όλο το σώμα της Γερουσίας.

Η καθυστέρηση οφειλόταν σε πολιτικές διαφωνίες μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων όσον αφορά στις διαδικασίες επιβεβαίωσης υποψηφιοτήτων.

Για να υπερβούν την καθυστέρηση, οι Ρεπουμπλικανοί χρησιμοποίησαν τη λεγόμενη «nuclear option», μια διαδικασία που επιτρέπει την αλλαγή των κανόνων ψηφοφορίας στη Γερουσία ώστε να δίδεται η δυνατότητα επιβεβαίωσης υποψηφιοτήτων ομαδικά, με απλή πλειοψηφία, παρακάμπτοντας κάποιες διαδικαστικές αποκλειστικότητες που έδιναν στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να μπλοκάρουν τη διαδικασία.

Η Γερουσία επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά της ως πρέσβειρα στην Ελλάδα στις 18 Σεπτεμβρίου, ως τμήμα ενός πακέτου 48 υποψηφιοτήτων.

Στην αίθουσα βρέθηκαν για να την υποστηρίξουν ο γιος της, Ρόναν Βιλάνσι, ο αδελφός της Άντονι «Τόνι» Γκιλφόιλ, καθώς και ο 16χρονος γιος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, Ντόνι, ο οποίος κάθισε στην πρώτη σειρά και φωτογραφήθηκε μαζί της μετά το τέλος της ακρόασης.

Κατά την ακρόασή της στη Γερουσία, δέχθηκε ερωτήσεις για τις σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ, το ζήτημα της Κύπρου, την άνοδο της έντασης με την Τουρκία αλλά και τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ.

Η δικηγορία, το Fox News και η πολιτική

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου το 1969 στο Σαν Φρανσίσκο. Έχασε τη μητέρα της όταν ήταν μόλις 10 ετών. Σπούδασε ενώ παράλληλα εργαζόταν ως μοντέλο, για ένα φεγγάρι και της Victoria’s Secret.

Με πρώτο πτυχίο από τη Σχολή Καλών Τεχνών του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια και δεύτερο πτυχίο από τη Νομική Σχολή του πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο, η Γκιλφόιλ συναντήθηκε επαγγελματικά και με την Κάμαλα Χάρις όταν και οι δύο βρέθηκαν στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο. Οι «κακές γλώσσες», ωστόσο, λένε ότι οι δυο τους δεν τα πήγαιναν και τόσο καλά.

Η Γκιλφόιλ στα τέσσερα χρόνια που εργάστηκε στο γραφείο του εισαγγελέα, έλαβε αρκετές διακρίσεις ανάμεσα στις οποίες και αυτή της «Εισαγγελέως του Μήνα». Τότε ήταν που γνώρισε τον πρώτο σύζυγό της, τον Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος το 2003 εξελέγη δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο. Οι δύο τους, μάλιστα, έκαναν μια εντυπωσιακή φωτογράφιση για το περιοδικό Harper’s Bazaar, το οποίο τους είχε χαρακτηρίσει ως «οι νέοι Κένεντι».

Το 2006 μαζί με το διαζύγιο που πήρε τότε από τον Νιούσομ, η Γκιλφόιλ μεταπήδησε επαγγελματικά από τον χώρο της δικαιοσύνης σε αυτό της δημοσιογραφίας.

Βρέθηκε στο FOX News, αρχικά για την εκπομπή The Lineup, πριν να βρεθεί στη θέση της συμπαρουσιάστριας και τελικά της παρουσιάστριας στην εκπομπή «The Five».

Υπήρξε για δώδεκα χρόνια στέλεχος και παρουσιάστρια του Fox News. Το 2018 αποχώρησε ξαφνικά από το δίκτυο και ανέλαβε ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, ενώ αργότερα εργάστηκε στην υπερ-επιτροπή «America First».

Ένα από τα πιο ηχηρά σκάνδαλα που αφορούν την Κίμπερλι Γκιλφόιλ σχετίζεται με τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση στο Fox News. Η πιο γνωστή καταγγελία προήλθε από μία πρώην βοηθό της, η οποία υποστήριξε ότι υπήρξαν περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και δημιουργίας ενός τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η πρώην βοηθός ισχυρίστηκε ότι η Γκιλφόιλ την πίεζε να παρακολουθήσει προσωπικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες της, που δεν είχαν σχέση με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Οι καταγγελίες αυτές, οι οποίες δημοσιεύθηκαν από μέσα ενημέρωσης, οδήγησαν σε μια εσωτερική έρευνα από το Fox News και η εταιρεία κατέβαλε πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση.

Η Γκιλφόιλ, αν και αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, αποχώρησε από το κανάλι (το 2018). Παρά την αποχώρησή της, το σκάνδαλο αυτό έβλαψε τη φήμη της και είχε επιπτώσεις στην επαγγελματική της πορεία.

Η ώρα της πολιτικής…

Η πρώτη φορά που το όνομα της Γκιλφόιλ ακούστηκε στο χώρο της πολιτικής ήταν το 2016 όταν δημοσιεύματα την ήθελαν να είναι μια από τις πιθανές επιλογές για να γίνει η πρώτη εκπρόσωπος τύπου της πρώτης προεδρικής θητείας Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Τελικά επελέγη ο Σον Σπάισερ, με το όνομα της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα να επανέρχεται στο προσκήνιο με την απομάκρυνσή του.

Το επόμενο βήμα στην πολιτική σκηνή για την Γκιλφόιλ ήταν η συμμετοχή της στην καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για την υποψηφιότητα Τραμπ στις εκλογές του 2020 ενώ αργότερα, το 2022, κλήθηκε να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας για την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 καθώς φέρεται να είχε βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων των οργανωτών της επεισοδιακής πορείας των υποστηρικτών του Τραμπ.

Τον Αύγουστο του 2020 είχε, μάλιστα, εκφωνήσει έναν πύρινο λόγο διάρκειας 6 λεπτών στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος κατηγορώντας το Δημοκρατικό Κόμμα ως «σοσιαλιστές» και υποστηρίζοντας ότι τυχόν εκλογή Μπάιντεν θα οδηγούσε σε καταστροφή των ΗΠΑ.



Στο διάστημα αυτό ήρθε πολύ κοντά με τον πρωτότοκο γιο του Τραμπ, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με τον οποίο είχαν τις πρώτες κοινές εμφανίσεις σε ομιλίες σε αμερικανικά πανεπιστήμια και η σχέση τους δεν άργησε να ανθίσει.

Ωστόσο, το ρομάντζο και η επαγγελματική τους σύνδεση έθεσε ερωτήματα για το πόσο αυτή η σχέση επηρέασε την πολιτική στρατηγική της Γκιλφόιλ και τη θέση της στον πολιτικό στίβο. Πολλοί θεωρούν ότι εκμεταλλεύτηκε τη σύνδεσή της με την οικογένεια Τραμπ για να προωθήσει τη δική της πολιτική καριέρα και επιρροή και να ενισχύσει την πολιτική της θέση.

Το 2022 η ίδια ανακοίνωσε ότι είχαν αρραβωνιαστεί. Δύο χρόνια μετά, κι ενώ την είδαμε στο πλευρό του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Τραμπ, το βράδυ της εκλογικής του νίκης τον Νοέμβριο του 2024, η Γκιλφόιλ και ο γιος του Τραμπ είχαν χωρίσει.

Μάλιστα, οι New York Times επισήμαναν, ότι η ανακοίνωση της τοποθέτησης της Γκιλφόιλ έγινε λίγα 24ωρα μετά από δημοσιεύματα που θέλουν τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ να είναι σε σχέση με την influencer, Μπετίνα Άντερσον.

«Κανείς δεν αξίζει αυτή τη θέση περισσότερο από εκείνη», έσπευσε να πει ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε μια προσπάθεια να προλάβει τις κακές γλώσσες.

Πέρα από την επαγγελματική της πορεία, η Γκιλφόιλ είναι γνωστή και για τον πολυτελή τρόπο ζωής της.

Το γεγονός ότι ζει σε ακριβά σπίτια και απολαμβάνει πολυτελή ταξίδια έχει προκαλέσει συζητήσεις γύρω από τη συνέπεια του πολιτικού της λόγου και τον τρόπο που προβάλλει την εικόνα της.