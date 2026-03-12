Το Ιράν με τις απειλές στα Στενά του Ορμούζ μετατρέπει τη γεωγραφία σε παγκόσμιο οικονομικό όπλο και το θαλάσσιο δρόμο σε ναρκοπέδιο

Μετά τις επιδομές που εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν, η Τεχεράνη απείλησε να επιτεθεί σε οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ. Παρόλο που δεν υπάρχει επίσημος αποκλεισμός, η προειδοποίηση έχει ουσιαστικά «κλείσει» μία από τις βασικές θαλάσσιες οδούς διακίνησης πετρελαίου και ενέργειας σε όλο κόσμο.

Αυτή η παγκόσμια αναστάτωση, που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, ενισχύει τις υπάρχουσες πιέσεις ασφαλείας σε βασικούς θαλάσσιους διαδρόμους της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευματικών διαδρομών μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ, όπου οι επιθέσεις των Χούθι έχουν αναγκάσει πολλούς φορείς εκμετάλλευσης φυσικών πόρων να αλλάξουν δρομολόγια, αυξάνοντας έτσι το κόστος ασφάλισης και μεταφοράς. Πέρα από τις άμεσες οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο, ο de facto αποκλεισμός του Ιράν αναδεικνύει μια ευρύτερη στρατηγική πρόκληση: Δείχνει πώς μια μεμονωμένη χώρα μπορεί να κρατά «ομήρους» κρίσιμες ναυτιλιακές οδούς και να ασκεί γεωπολιτική πίεση με σχετικά χαμηλό κόστος.

Το Ιράν φαίνεται να έχει κατανοήσει εδώ και καιρό την ιδιαίτερη γεωγραφική του θέση και την κρίσιμη σημασία του θαλάσσιου εμπορίου. Για αρκετές δεκαετίες, η ιρανική κυβέρνηση και η βιομηχανία έχουν χρησιμοποιήσει πτυχές του ναυτιλιακού τομέα για να προστατεύσουν την οικονομική ασφάλεια και να παρακάμψουν τις κυρώσεις. Τώρα, το Ιράν μετατρέπει το γεωγραφικό του πλεονέκτημα σε μοχλό άσκησης παγκόσμιας οικονομικής πίεσης.

Μετά την ιρανική απειλή κατά των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αναστείλει τα δρομολόγιά τους μέσω του στενού. Έτσι, το Ιράν χρησιμοποιεί τον de facto έλεγχό του επί των ναυτιλιακών οδών και την πολυετή εμπειρία του στην αποφυγή κυρώσεων μέσω του θαλάσσιου εμπορίου για να κλιμακώσει τη σύγκρουση σε ένα πιθανό σημείο καμπής στην παγκόσμια οικονομία.

Η ασφάλιση είναι τεχνικά διαθέσιμη για τα πλοία στην περιοχή, αλλά πιθανότατα απαγορευτικά ακριβή ακόμη και για εταιρείες που είναι πρόθυμες να αναλάβουν το ρίσκο. Ως αποτέλεσμα, τα πλοία αγκυροβολούν σε περιφερειακά λιμάνια, ελπίζοντας να αποφύγουν τα χειρότερα. Όμως, ο πιο άμεσος αντίκτυπος είναι στην τιμολόγηση της ενέργειας, καθώς το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής δεν μπορούν πλέον να μεταφερθούν με ασφάλεια μέσω αυτών των διαδρομών. Η αναμονή στο λιμάνι μπορεί να δώσει στους φορείς εκμετάλλευσης χρόνο να επανεκτιμήσουν την κατάσταση, αλλά δεδομένης της κλίμακας της σύγκρουσης, θα μπορούσε να αφήσει τα πλοία ευάλωτα.

Ωστόσο, τα πετρελαιοφόρα δεν είναι τα μόνα πλοία στην περιοχή. Πολλοί φορείς εκμετάλλευσης χρησιμοποιούν αυτήν τη διαδρομή για το εμπόριο Ασίας-Ευρώπης, παρέχοντας πρόσθετες προσεγγίσεις σε λιμάνια και ευκαιρίες ανεφοδιασμού. Από ναυτιλιακής άποψης, οι λύσεις είναι σπάνιες. Τα πλοία που παγιδεύτηκαν εκατέρωθεν των Στενών του Ορμούζ όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, περιμένουν τώρα σε κοντινά λιμάνια για ασφαλή διέλευση.

Οι διαδρομές των πλοίων καθορίζονται πολύ νωρίτερα γεγονός που καθιστά δύσκολη την ανακατεύθυνση και την εύρεση κατάλληλων θέσεων ελλιμενισμού είτε για την εκφόρτωση είτε για την αναμονή της σύγκρουσης, επιδεινώνοντας περαιτέρω τις υλικοτεχνικές πιέσεις. Τα λιμάνια είναι πλέον υπερφορτωμένα καθώς τα πλοία παραμένουν εκτός των προγραμματισμένων θέσεων ελλιμενισμού τους, ενώ επιπλέον πλοία αγκυροβολούν, ελπίζοντας σε μια γρήγορη επίλυση και επαναλειτουργία του στενού.

Η ασφάλεια παραμένει μια σημαντική ανησυχία για τα πλοία – όχι μόνο λόγω πυραύλων ή drones – αλλά και λόγω των παρεμβολών στο GPS , οι οποίες διαταράσσουν τα συστήματα πλοήγησης. Αν και η πηγή των παρεμβολών παραμένει αβέβαιη, οι επιπτώσεις είναι άμεσες, καθώς τα πλοία δεν μπορούν να μεταδώσουν με ακρίβεια την τοποθεσία τους. Σε συνδυασμό με τα πλοία που σκόπιμα «σβήνουν» απενεργοποιώντας το AIS, καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο για τα πλοία να παρακολουθούν το ένα το άλλο.

Αυτό δημιουργεί κινδύνους όχι μόνο για τα πλοία που βρίσκονται σε διαμετακόμιση, αλλά και για όλα τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Τα μεγάλα πλοία που χρησιμοποιούνται για μεταφορές στη Μέση Ανατολή δεν μπορούν να αλλάξουν γρήγορα κατεύθυνση. Η αδυναμία ακριβούς εντοπισμού άλλων πλοίων αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο σύγκρουσης — και λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά πλοία στην περιοχή μεταφέρουν πετρέλαιο ή χημικά προϊόντα, ένα ατύχημα θα μπορούσε να προκαλέσει μια μεγάλη οικολογική καταστροφή. Καθώς χρησιμοποιούνται άλλες διαδρομές, θα υπάρχουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην παράδοση και υψηλότερο κόστος μεταφοράς και ασφάλισης.

Η «λύση» για πολλές ναυτιλιακές εταιρείες ήταν να ανακατευθύνουν τα πλοία τους γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Αυτό προσθέτει όχι μόνο επιπλέον χρόνους διέλευσης αλλά και υψηλότερο κόστος καυσίμων λόγω μεγαλύτερων περιόδων στη θάλασσα και πιο δύσκολων καιρικών συνθηκών και συνθηκών.

Ανάλογα με τη διάρκεια της σύγκρουσης, οι πρόσθετες κρατήσεις θα δημιουργήσουν μια κρίσιμη κατάσταση. Ο αριθμός και η χωρητικότητα των πλοίων είναι περιορισμένοι και πολλά ικανά πλοία έχουν ήδη δεσμευτεί μήνες νωρίτερα. Η ανακατεύθυνση πλοίων που βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν θα απαιτήσει χρόνο, ενέργεια και χρήματα. Το κλείσιμο των ναυτιλιακών οδών της Μέσης Ανατολής έχει ιδιαίτερα έντονο αντίκτυπο στην Ευρώπη, καθώς αυτοί οι διάδρομοι εξυπηρετούν πολλά από τα μεγάλα λιμάνια της ηπείρου.

Το ήδη υψηλό κόστος των παρακάμψεων και των καθυστερήσεων επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για τη μείωση των θαλάσσιων εκπομπών, συμπεριλαμβάνοντάς τες στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο κόστους. Οι μεγαλύτερες παρακάμψεις στην περιοχή αυξάνουν περαιτέρω τα έξοδα μεταφοράς, και ακόμη και ένας γρήγορος τερματισμός της σύγκρουσης δεν θα προσέφερε μεγάλη ανακούφιση. Αυτά τα κόστη έχουν ήδη συσσωρευτεί, με τις επιπτώσεις της αλλαγής δρομολογίου της ναυτιλίας, των ανατιμολογουμένων υπηρεσιών και των επανυπολογισμένων ασφαλίστρων να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Το μεγαλύτερο ζήτημα που εγείρεται είναι η συνεχής επίδειξη του πώς μια μεμονωμένη χώρα μπορεί να κλείσει κρίσιμες ναυτιλιακές οδούς που διασχίζουν το έδαφός της. Παρά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς και τις δεκαετίες κυρώσεων που έχουν παραλύσει την οικονομία του, το Ιράν μπορεί αποτελεσματικά να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ. Η θαλάσσια κυκλοφορία έχει ουσιαστικά σταματήσει χωρίς την ανάγκη για εντατική ναυτική παρουσία ή σημαντικές πρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι μόνο ένα από τα πολλά σημαντικά σημεία συμφόρησης στις ναυτιλιακές γραμμές. Παρόμοια σημεία συμφόρησης υπάρχουν φυσικά, όπως τα Στενά στην Μαλαισία, ενώ άλλα – όπως η Διώρυγα του Παναμά και η Διώρυγα του Σουέζ – αποτελούν σημαντικά επιτεύγματα μηχανικής.

Με πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου να διεξάγεται μέσω πλοίων, η διακοπή ακόμη και μιας από αυτές τις διαδρομές για σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να δημιουργήσει οικονομικά σοκ – και ένα παρατεταμένο κλείσιμο θα μπορούσε εύκολα να προκαλέσει διαρκή παγκόσμια αναταραχή στην καλύτερη περίπτωση και μια μεγάλη κρίση στη χειρότερη.

Το Ιράν αποδεικνύει ότι τα μαζικής παραγωγής μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η περιορισμένη ισχύς πυρός και οι αξιόπιστες απειλές μπορεί να είναι αρκετά για οποιαδήποτε χώρα που βρίσκεται κατά μήκος ενός κρίσιμου θαλάσσιου σημείου συμφόρησης ώστε να κλείσει σημαντικές ναυτιλιακές οδούς. Οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο σοβαρές εάν μια τέτοια μόχλευση ασκούνταν από ένα έθνος με σταθερή οικονομία ή ένα υπερσύγχρονο ναυτικό.

Η ικανότητα κατοχής και διατήρησης του ελέγχου των ναυτιλιακών οδών δημιουργεί τεράστια οικονομική πίεση με λίγα πρακτικά αντίμετρα, μετατρέποντας γρήγορα το παγκόσμιο εμπόριο σε μια γεωπολιτική κατάσταση ομηρίας, όχι μόνο για όσους εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία γενικότερα.

Αυτή η αναστάτωση έρχεται την ίδια στιγμή που οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος ενέργειας λόγω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η Βρετανία, για παράδειγμα, αναμένεται να δει μια απότομη αύξηση των στοιχείων του πληθωρισμού, η οποία θα επιδεινωθεί περαιτέρω καθώς οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται. Παράλληλα με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, θα αυξηθεί και το κόστος μεταφοράς αγαθών μέσω πλοίων.

Από λειτουργικής άποψης, ο τρόπος με τον οποίο θα ενεργήσουν οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης πλοίων τις επόμενες εβδομάδες θα είναι ενδεικτικός. Άμεσα, τα πλοία θα μπορούσαν να «σκοτεινιάσουν» ολοένα και περισσότερο και να επιχειρήσουν ελιγμούς παρακάμπτοντας τη σύγκρουση. Αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν, αλλά είναι μια επικίνδυνη προσέγγιση, δεδομένου ότι περιορίζει την ορατότητα όχι μόνο για εχθρικούς παράγοντες αλλά και για άλλα πλοία σε μια περιοχή υψηλής κυκλοφορίας.

Εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, η αλλαγή σημαίας στα πλοία θα μπορούσε να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Τα πλοία χρησιμοποιούν κινεζικές ονομασίες, για παράδειγμα, για να αποφύγουν τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι πιθανό αυτό να καταστεί απαραίτητο και για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, η αλλαγή σημαίας συνοδεύεται από τις δικές της επιπλοκές: Μεταβάλλει το κανονιστικό και νομικό καθεστώς για το σκάφος, καθώς και τις υποχρεώσεις προστασίας των χωρών που φέρουν σημαία.

Ανεξάρτητα από το πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος στο Ιράν, η οικονομική ζημιά έχει ήδη γίνει. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να ξεπερνούν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, τα πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα και το κόστος αποστολής παραμένει υψηλό. Το Ιράν έχει δείξει πόσο εύκολα μια χώρα με στρατηγική θέση μπορεί να δημιουργήσει παγκόσμια οικονομικά σοκ. Το γεωπολιτικό «τζίνι βγήκε από το λυχνάρι»: Αξιοποιώντας τη γεωγραφία για να διαταράξουν το παγκόσμιο εμπόριο, οι χώρες μπορούν να ενισχύσουν τη στρατηγική τους θέση με σχετικά χαμηλό κόστος.

Ο φόβος για ιρανικά ναρκοπέδια στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να επιβραδύνει τη ροή του πετρελαίου

Παράλληλα, και απειλή να τοποθετήσει νάρκες το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ εγείρει νέους φόβους για τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ήδη, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Τεχεράνης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον δεξαμενόπλοιων έχουν μειώσει τη ροή πετρελαίου σε ελάχιστη, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Οι ΗΠΑ ανησυχούν περαιτέρω ότι το Ιράν θα τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες στα Στενά, όπως έχει κάνει σε προηγούμενες συγκρούσεις. Τα πληρώματα εμπορικών πλοίων φοβούνται επίθεση και οι ναυτικοί ασφαλιστές αποφεύγουν να ασφαλίσουν πλοία που θα μπορούσαν να πληγούν στο Στενό, το οποίο συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν.

Αυτό έχει προκαλέσει την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών, με μια αύξηση των τιμών στα πρατήρια βενζίνης . Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ – γιος του προηγούμενου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – δήλωσε την Πέμπτη (12.03.2026) ότι ο Κόλπος θα πρέπει να παραμείνει κλειστός εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων της Τεχεράνης κατά των δεξαμενόπλοιων. Τα σχόλια του Χαμενεΐ θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία θα μπορούσαν να αρχίσουν να συνοδεύουν πετρελαιοφόρα μέσω των Στενών του Ορμούζ και ότι έχει πιέσει με επιτυχία τα έθνη να αντλήσουν από τα αποθέματα πετρελαίου σε μια προσπάθεια να αμβλύνουν τις αυξήσεις των τιμών.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία στον κλάδο των ναυτιλιακών ασφαλίσεων, με αποτέλεσμα ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες να ακυρώσουν την κάλυψη κινδύνου πολέμου. Ωστόσο, ο Sir Charles Roxburgh, πρόεδρος των Lloyd’s of London, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η εταιρεία έχει «εμπιστοσύνη στην αγορά ναυτιλιακών ασφαλίσεων, η οποία παρέμεινε ανοιχτή και συνεχίζει να υποστηρίζει το διεθνές εμπόριο και τη ναυτιλία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αυξημένου κινδύνου». Υποσχέθηκε επίσης να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για να «εξασφαλίσει μια ολοκληρωμένη απάντηση» στην τρέχουσα κατάσταση.

Οι ειδικοί, ωστόσο, λένε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ξεκινήσουν τέτοιες επιχειρήσεις συνοδείας, επειδή η ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει όπλα και να τοποθετεί νάρκες δεν έχει ακόμη ελεγχθεί και μειωθεί. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τα περιορισμένα ύδατα του Περσικού Κόλπου. Τα Στενά του Ορμούζ, όπου βρίσκονται πάνω από 1000 πλοία εδώ και 24 ώρες, έχουν μήκος μόνο περίπου 20 μίλια στο στενότερο σημείο του και ο ίδιος ο Κόλπος έχει πλάτος μόνο μερικές εκατοντάδες μίλια στο ευρύτερο σημείο του. Αυτό καθιστά δύσκολη την υπεράσπιση ενός πλοίου από εισερχόμενες επιθέσεις.

Μαίνεται η ανταλλαγή επιθέσεων

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν συνεχίζονται, καθώς η Τεχεράνη έχει εντείνει τις επιθέσεις της για να διαταράξει τις αγορές ενέργειας, προκαλώντας απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Amir Saeid Iravani, τουλάχιστον 1.348 άμαχοι έχουν σκοτωθεί καθώς ο πόλεμος μπήκε στην 13η ημέρα του την Πέμπτη.

Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός πρόεδρος Masoud Pezeshkian έχει θέσει τρεις προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου: την αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων της Τεχεράνης, την καταβολή αποζημιώσεων και την παροχή σταθερών διεθνών εγγυήσεων κατά μελλοντικών επιθέσεων. Ταυτόχρονα, οι κυβερνοεπιθέσεις, τα ναυτικά περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιτείνουν τις παγκόσμιες επιπτώσεις του πολέμου.

Στο Ιράν:

Αυξανόμενος αριθμός θυμάτων: Τουλάχιστον 1.348 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 17.000 έχουν τραυματιστεί στο Ιράν από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους στις 28 Φεβρουαρίου.

Τουλάχιστον 1.348 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 17.000 έχουν τραυματιστεί στο Ιράν από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν «στοχεύει μόνο αμερικανικές βάσεις»: Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι η ναυτιλιακή οδός του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστή και προειδοποίησε ότι οι βάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις θα υποστούν περαιτέρω επιθέσεις, εκτός αν κλείσουν.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι η ναυτιλιακή οδός του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστή και προειδοποίησε ότι οι βάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις θα υποστούν περαιτέρω επιθέσεις, εκτός αν κλείσουν. Όροι για την ειρήνη: Ο πρόεδρος Πεζέσκιαν δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα εξετάσει το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου, εάν αναγνωριστούν τα «νόμιμα δικαιώματά» της, καταβληθούν αποζημιώσεις και δοθούν σταθερές διεθνείς εγγυήσεις για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων.

Ο πρόεδρος Πεζέσκιαν δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα εξετάσει το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου, εάν αναγνωριστούν τα «νόμιμα δικαιώματά» της, καταβληθούν αποζημιώσεις και δοθούν σταθερές διεθνείς εγγυήσεις για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων. Τρία εκατομμύρια εκτοπισμένοι στο Ιράν: Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών, έως και 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών, έως και 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες. Κορυφαίος σύμβουλος αποκαλεί τον Τραμπ «Σατανά»: Ο Γιαχιά Ραχίμ Σαφάβι, ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επιτέθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην κρατική τηλεόραση, αποκαλώντας τον «τον πιο διεφθαρμένο και ηλίθιο πρόεδρο των ΗΠΑ» και «τον ίδιο τον Σατανά».

Ο Γιαχιά Ραχίμ Σαφάβι, ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επιτέθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην κρατική τηλεόραση, αποκαλώντας τον «τον πιο διεφθαρμένο και ηλίθιο πρόεδρο των ΗΠΑ» και «τον ίδιο τον Σατανά». Καμία απόδειξη για νάρκες : Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «δεν έχει επιβεβαίωση» ότι το Ιράν τοποθετεί θαλάσσιες νάρκες στο στενό του Ορμούζ, μετά από αναφορές ότι η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει ναρκοθετηθεί.

: Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «δεν έχει επιβεβαίωση» ότι το Ιράν τοποθετεί θαλάσσιες νάρκες στο στενό του Ορμούζ, μετά από αναφορές ότι η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει ναρκοθετηθεί. Κοινή επίθεση με τη Χεζμπολάχ: Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσε ότι πραγματοποίησε κοινή επιχείρηση με πυραύλους με τη λιβανέζικη συμμαχική οργάνωση Χεζμπολάχ εναντίον στόχων στο Ισραήλ.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσε ότι πραγματοποίησε κοινή επιχείρηση με πυραύλους με τη λιβανέζικη συμμαχική οργάνωση Χεζμπολάχ εναντίον στόχων στο Ισραήλ. Εντάσεις στο Στενό του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι έπληξαν δύο πλοία που φέρεται να αγνόησε τις προειδοποιήσεις για το πέρασμα από τα Στενά. Επιπλέον, το ναυτικό του Ομάν διέσωσε 20 ναυτικούς από ένα πλοίο με σημαία της Ταϊλάνδης που δέχτηκε επίθεση στο στενό.

Στις χώρες του Κόλπου:

Σαουδική Αραβία: Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δύο drones που κατευθύνονταν προς το πετρελαϊκό κοίτασμα Shaybah αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν πάνω από την έρημο Empty Quarter του βασιλείου. Ένα άλλο drone που κατευθυνόταν προς το πετρελαϊκό κοίτασμα είχε προηγουμένως «αναχαιτιστεί και καταστραφεί». Νωρίτερα την Πέμπτη, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ένα drone που πλησίαζε μια περιοχή όπου βρίσκονται ξένες πρεσβείες και ένα άλλο στην ανατολική περιοχή.

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δύο drones που κατευθύνονταν προς το πετρελαϊκό κοίτασμα Shaybah αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν πάνω από την έρημο Empty Quarter του βασιλείου. Ένα άλλο drone που κατευθυνόταν προς το πετρελαϊκό κοίτασμα είχε προηγουμένως «αναχαιτιστεί και καταστραφεί». Νωρίτερα την Πέμπτη, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ένα drone που πλησίαζε μια περιοχή όπου βρίσκονται ξένες πρεσβείες και ένα άλλο στην ανατολική περιοχή. Ομάν : Μια επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε αρκετές δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι της Salalah, μια πράξη που καταδικάστηκε έντονα από το Κατάρ ως επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν αρνήθηκε ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

: Μια επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε αρκετές δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι της Salalah, μια πράξη που καταδικάστηκε έντονα από το Κατάρ ως επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν αρνήθηκε ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Μπαχρέιν : Η χώρα ανταποκρίθηκε σε μια ιρανική επίθεση σε δεξαμενές καυσίμων στο Muharraq, προτρέποντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους για να αποφύγουν τον καπνό.

: Η χώρα ανταποκρίθηκε σε μια ιρανική επίθεση σε δεξαμενές καυσίμων στο Muharraq, προτρέποντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους για να αποφύγουν τον καπνό. ΗΑΕ : Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναχαίτισαν μια μαζική επίθεση ιρανικών βλημάτων, συμπεριλαμβανομένων έξι βαλλιστικών πυραύλων, επτά πυραύλων κρουζ και 39 drones στις 11 Μαρτίου. Η Citibank ανακοίνωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ότι θα κλείσει όλα τα καταστήματά της εκτός από ένα, μετά από απειλή του Ιράν να στοχεύσει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην περιοχή.

: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναχαίτισαν μια μαζική επίθεση ιρανικών βλημάτων, συμπεριλαμβανομένων έξι βαλλιστικών πυραύλων, επτά πυραύλων κρουζ και 39 drones στις 11 Μαρτίου. Η Citibank ανακοίνωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ότι θα κλείσει όλα τα καταστήματά της εκτός από ένα, μετά από απειλή του Ιράν να στοχεύσει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην περιοχή. Κουβέιτ: Έξι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Κουβέιτ έπαυσαν να λειτουργούν μετά την πτώση συντριμμάτων από αναχαιτισμένα drones πάνω στις υποδομές, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Ηλεκτρισμού της χώρας. Νωρίτερα, η χώρα του Κόλπου αναχαίτισε αρκετά drones, αν και ένα από αυτά χτύπησε ένα κτίριο κατοικιών, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Στο Λίβανο και το Ιράκ:

Το Ισραήλ προχωράει περαιτέρω στον Λίβανο: Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε περαιτέρω στον νότιο Λίβανο, ζητώντας από τους κατοίκους να «μετακινηθούν αμέσως βόρεια του ποταμού Ζαχράνι», 40 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα.

Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε περαιτέρω στον νότιο Λίβανο, ζητώντας από τους κατοίκους να «μετακινηθούν αμέσως βόρεια του ποταμού Ζαχράνι», 40 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα. Η Τουρκία προειδοποιεί το Ισραήλ για τον Λίβανο: Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ζήτησε το τέλος των βομβαρδισμών του Ισραήλ στον γειτονικό Λίβανο «πριν καταρρεύσει», μια καταστροφή που θα «επηρεάσει βαθιά ολόκληρη την περιοχή» .

Αύξηση του αριθμού των θυμάτων στο Λίβανο: Η λιβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ξεπέρασε τα 630 άτομα, ενώ περίπου 800.000 έχουν καταγραφεί ως εκτοπισμένοι.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ζήτησε το τέλος των βομβαρδισμών του Ισραήλ στον γειτονικό Λίβανο «πριν καταρρεύσει», μια καταστροφή που θα «επηρεάσει βαθιά ολόκληρη την περιοχή» . Αύξηση του αριθμού των θυμάτων στο Λίβανο: Η λιβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ξεπέρασε τα 630 άτομα, ενώ περίπου 800.000 έχουν καταγραφεί ως εκτοπισμένοι. Επίθεση σε πετρελαιοφόρα ανοικτά του Ιράκ: Δύο πετρελαιοφόρα δέχθηκαν επίθεση ανοικτά των ακτών του Ιράκ, σύμφωνα με πληροφορίες κυβερνητικών αξιωματούχων στο πρακτορείο ειδήσεων INA. Τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος ενός πλοίου σκοτώθηκε και αρκετά άλλα αγνοούνται, ενώ 38 άτομα διασώθηκαν.

Δύο πετρελαιοφόρα δέχθηκαν επίθεση ανοικτά των ακτών του Ιράκ, σύμφωνα με πληροφορίες κυβερνητικών αξιωματούχων στο πρακτορείο ειδήσεων INA. Τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος ενός πλοίου σκοτώθηκε και αρκετά άλλα αγνοούνται, ενώ 38 άτομα διασώθηκαν. Αμερικανικό αεροσκάφος έπεσε στο Ιράκ: Ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού χάθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης. Σε δήλωσή του, το Στρατηγείο ανέφερε: «Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ έχει λάβει γνώση της απώλειας ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 των ΗΠΑ. Το περιστατικό συνέβη σε φιλικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury και οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Στο περιστατικό εμπλέκονται δύο αεροσκάφη. Το ένα από τα αεροσκάφη συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, ενώ το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Δείτε live τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Ο πόλεμος έγινε «βεντέτα» και η κλιμάκωσή του, χρέος στην οικογένειά του

Με απειλές εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ και αναφορές στο προσωπικό δράμα που βίωσε από τον θάνατο του πατέρα του και της γυναίκας, ο νέος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ απευθύνθηκε για πρώτη φορά στον ιρανικό λαό αλλά και στο σύνολο του σιιτικού Ισλάμ.

Λόγω των τραυματισμών του, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν παρουσιάστηκε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, αλλά η ιρανική τηλεόραση διάβασε την γραπτή δήλωσή του, με την οποία εξαπέλυσε σφοδρή «επίθεση» σε ΗΠΑ και Ιράν, υποσχόμενος εκδίκηση για το «αίμα των μαρτύρων του Ιράν».

Με το κατηγορηματικό ύφος, ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι οι επιθέσεις και οι συγκρούσεις δεν θα σταματήσουν, αλλά αντιθέτως θα κλιμακωθούν, κάτι που δείχνει εν πολλοίς την πορεία που θα πάρει ο πόλεμος.

Αυτό υποδηλώνουν τα δύο σημεία «κλειδιά» του μηνύματος Χαμενεΐ: Αφενός το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ως «μοχλός πίεσης» σε ΗΠΑ και Ισραήλ και αφετέρου το γεγονός ότι οι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή θα δεχτούν νέα «κύματα» ιρανικών επιθέσεων, εκτός κι αν κλείσουν.

Νετανιάχου: «Ο Χαμενεΐ είναι η νέα μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης»

Η «στιγμή» που ο λαός του Ιράν θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει την ελευθερία του «πλησιάζει», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε απόψε (12.03.2026) στα εβραϊκά μέσα, από την έναρξη του πολέμου.

Εκτός από τον στόχο της αποσυναρμολόγησης των πυραυλικών και πυρηνικών δυνατοτήτων του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας βομβαρδισμών, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι «εργαζόμαστε για την προώθηση ενός άλλου στόχου: τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν στον ιρανικό λαό να απομακρύνει το σκληρό τυραννικό καθεστώς που τον καταπιέζει εδώ και σχεδόν πενήντα χρόνια».

«Επιφέρουμε συντριπτικά πλήγματα στους Φρουρούς της Επανάστασης, στις βάσεις τους, στις δυνάμεις τους στους δρόμους, στα σημεία ελέγχου τους – και θα ακολουθήσουν και άλλα», συνέχισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Ζούμε ιστορικές ημέρες για το Κράτος του Ισραήλ», είπε ο Νετανιάχου κατά την πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του, τη Χεζμπολάχ, στον Λίβανο», τόνισε. «Η Χεζμπολάχ νιώθει τη δύναμή μας και θα τη νιώσει ακόμη περισσότερο. Θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», συμπλήρωσε.

Το Ιράν δεν είναι πλέον το ίδιο ύστερα από σχεδόν δύο εβδομάδες σφοδρών αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων που έχουν επιφέρει καίρια πλήγματα στις επίλεκτες δυνάμεις του καθεστώτος, σημείωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός. «Λέω στον ιρανικό λαό: Η στιγμή που θα μπορέσετε να ξεκινήσετε ένα νέο μονοπάτι ελευθερίας πλησιάζει. Αυτή η στιγμή πλησιάζει. Στεκόμαστε δίπλα σας. Σας βοηθάμε. Αλλά τελικά, εξαρτάται από εσάς. Είναι στα χέρια σας», πρόσθεσε. «Το Ισραήλ συνθλίβει τη Χεζμπολάχ και το τρομοκρατικό Ιράν», το οποίο δεν είναι πλέον το ίδιο μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες κοινών επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ, τόνισε στη συνέχεια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Μέσω μιας πρωτοφανούς σύμπραξης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πετύχει τεράστια επιτεύγματα, που αλλάζουν την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή και ακόμη πέρα από αυτήν», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας πως ήταν σε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι οι δυο τους μιλούσαν «ανοιχτά».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σημείωσε πως το Ιράν έχει υποστεί πλήγματα στην ελίτ των δυνάμεών του, τόσο σε ότι αφορά τους Φρουρούς της Επανάστασης όσο και στην Μπασίτζ, ενώ αναφερόμενος στον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που σήμερα απευθύνθηκε για πρώτη φορά στον ιρανικό λαό μετά τον διορισμό του, είπε πως «δεν μπορεί να εμφανιστεί δημόσια», ενώ τον χαρακτήρισε «μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης». «Εξοντώσαμε τον παλιό τύραννο, και ο νέος τύραννος, η μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης, δεν μπορεί να εμφανιστεί δημόσια», είπε χαρακτηριστικά.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ «κάνουν ό,τι πρέπει να γίνει» – με το Ιράν να «πληρώνει βαρύ τίμημα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον Μήνα Ιστορίας των Γυναικών, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως ήταν αναμενόμενο, παρέκκλινε από το θέμα για να σχολιάσει τον πόλεμο με το Ιράν.

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει», δήλωσε μετά την παρουσίασή του από τη Μελάνια. Σχετικά με το Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Είναι πραγματικά ένα έθνος τρόμου και μίσους, και τώρα πληρώνουν ένα μεγάλο τίμημα».

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τις γνωστές φράσεις του ότι ο αμερικανικός στρατός είναι ο καλύτερος στον κόσμο και ότι οι προηγούμενοι πρόεδροι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσουν τις προσπάθειες του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.