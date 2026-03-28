Το Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν – Χτυπήθηκαν και εργοστάσια πυρομαχικών

Με 50 από αεροσκάφη επιτέθηκε ο ισραηλινός στρατός, αναφέρουν οι IDF - Επίθεση και σε τμήμα του ιρανικού υπουργείου Άμυνας από το οποίο προμηθεύονταν όπλα Χεζμπολάχ και Χαμάς
Οι ιρανικές εγκαταστάσεις που έπληξε ο ισραηλινός στρατός

Τρία κύματα επιθέσεων εξαπέλυσε την Παρασκευή (17.03.2026) κατά του Ιράν, το Ισραήλ, στοχεύοντας σε εργοστάσια του πυρηνικού προγράμματος αλλά και σε εγκαταστάσεις πυρομαχικών.

Οι IDF ανακοίνωσαν πως επιτέθηκαν με πάνω από 50 αεροσκάφη σε 3 διαφορετικές περιοχές του Ιράν. Όπως ισχυρίζεται το Ισραήλ, έπληξε στην Αράκ βασική υποδομή για παραγωγή πλουτωνίου για τα πυρηνικά όπλα αλλά και μία «μοναδική» εγκατάσταση στο Ιράν που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των εκρηκτικών που απαιτούνται για τη διαδικασία εμπλουτισμού ουρανίου, που βρίσκεται στη Γιαζντ.

Πέρα από αυτά, πλήγματα δέχθηκαν και εγκαταστάσεις παραγωγής πυρομαχικών τα οποία προμήθευαν με όπλα τη Χαμάς, τη Χεμπολάχ και άλλες οργανώσεις.

Αναλυτικά επιτέθηκαν σε:

  • Στρατιωτική βιομηχανία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πυρομαχικών.
  • Εγκατάσταση του ιρανικού υπουργείου Άμυνας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή και ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών. Η εγκατάσταση χρησίμευε ως πηγή εφοδιασμού πυρομαχικών για τους τρομοκρατικούς βραχίονες του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών οργανώσεων Χαμάς και Χεζμπολάχ.
  • Εγκατάσταση για την παραγωγή εξαρτημάτων για βαλλιστικούς πυραύλους και αντιαεροπορικούς πυραύλους.

«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να εμβαθύνουν τη ζημιά στις στρατιωτικές βιομηχανίες του καθεστώτος, προκειμένου να στερήσουν τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει οικοδομήσει επί χρόνια», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι IDF.

Στο μεταξύ, το Ιράν κατήγγειλε πως το Ισραήλ επιτέθηκε για 3η φορά στις στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ.

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI) είχε δηλώσει ότι ο ίδιος πυρηνικός σταθμός επλήγη στις 24 και 17 Μαρτίου.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οι Χούθι απειλούν το Ισραήλ: «Θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε βαλλιστικούς πυραύλους μέχρι να σταματήσετε τις επιθέσεις»
Ανακοίνωσαν πως οι επιθέσεις ήταν αντίποινο για τα πλήγματα σε υποδομές Ιράν, Ιράκ, Λιβάνου και Παλαιστίνης αλλά και στις ισραηλινές δολοφονίες κατά αμάχων
Χούθι
Οι Χούθι επιτέθηκαν στο Ισραήλ – «Σκοτώσαμε κορυφαία στελέχη της Χεζμπολάχ» λένε οι IDF – Εκρήξεις σε Κουβέιτ, Ιράκ, Ομάν και ΗΑΕ
Το Ισραήλ καταγγέλλει πως δέχθηκε επίθεση και από τα εδάφη της Υεμένης - Νεκρός και τραυματίες στο Τελ Αβίβ από ιρανικές επιθέσεις - Επιμένει ο Τραμπ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
REUTERS
