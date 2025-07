Το περιβόητο «Coldplay Cam» που κάνει τον γύρο του διαδικτύου – Memes, σκετσάκια και σπαρταριστά βίντεο

To «trend» της εβδομάδας έχει γίνει στα social media η παράνομη σχέση, του πρώην πλέον CEO της εταιρείας τεχνολογίας, Astronomer Άντι Μπάιρον, ο οποίος πιάστηκε από την περιβόητη κάμερα «kiss cam» σε συναυλία των Coldplay στο Gillette Stadium, στη Μασαχουσέτη, να περνάει τρυφερές στιγμές με την διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας η οποία… τυγχάνει να μην είναι η σύζυγος του.

Το βίντεο με τον CEO από την συναυλία των Coldplay έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και πολλοί είναι αυτοί που προσπάθησαν να τους μιμηθούν. Σε πολλούς αθλητικούς αγώνες στην Αμερική το «kiss cam» είναι διαδεδομένο και πρόκειται για μία κάμερα που βρίσκει ζευγάρια στις κερκίδες και όταν τους δείχνει η κάμερα πρέπει να φιληθούν.

Το περιστατικό όμως με τον CEO και την ερωμένη του από την συναυλία έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πολλούς αντιγράφοντας την περίφημη σκηνή.

Μάλιστα, η «kiss cam» μετονομάστηκε σε «coldplay cam» και το θέαμα που προσφέρει είναι ξεκαρδαστικό.

Πολλοί είναι αυτοί που έχουν εμπνευστεί από το περιστατικό και φτιάχνουν και καινούρια «trends» (τάσεις) στα social media.

