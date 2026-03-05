Τουρκικό ΥΠΕΞ για Patriot στην Κάρπαθο: «Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα στα νησιά του Αιγαίου»

Έντονη είναι η αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τις απειλές που δέχτηκε η Κύπρος.

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Οντσού Κετσελί αναφέρει ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να στρατιωτικοποιεί τα νησιά του Αιγαίου μετά την παρουσία Patriot στην Κάρπαθο και επικαλείται τις συνθήκες Λωζάνης και του Παρισιού για να στηρίξει τη θέση αυτή.

Αναλυτικά η δήλωση….

«Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου:

Τις τελευταίες ημέρες θεωρούμε μη σοβαρές, ατυχείς και άκαιρες τις δηλώσεις που γίνονται αντίθετα προς το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.

Στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ανοικτό προς συζήτηση σχετικά με το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία έχουν τεθεί υπό μη στρατιωτικό καθεστώς.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν αποτελεί στην πραγματικότητα έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και που σε κάθε ευκαιρία προσπαθούν να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις με τον σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο.

Κάθε βήμα που θα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου είναι άκυρο και ανυπόστατο. Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η νοοτροπία, η οποία στο παρελθόν επιδίωξε τη μαζική εξόντωση των Τουρκοκυπρίων, που ήταν συνιδιοκτήτες της νήσου Κύπρου, σήμερα ισχυρίζεται ότι θα τους προστατεύσει.

Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, με την υποστήριξη της μητέρας πατρίδας και εγγυήτριας δύναμης Τουρκίας, είναι ικανοί να διασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια και δεν έχουν ανάγκη κανέναν άλλον.

Ege Adalarının Silahsızlandırılmış Statüsüne İlişkin Son Dönemde Yaşanan Gelişmeler Hakkında:



Son günlerde Ege Adalarının Silahsızlandırılmış Statüsü hilafına yapılan açıklamaları gayriciddi, talihsiz ve zamansız buluyoruz.



1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ve 1947 tarihli… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@oncukeceli) March 5, 2026

Οι εξελίξεις στην περιοχή μας καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη σημασία της ειλικρινούς προσήλωσης στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Με αυτή την ευκαιρία υπενθυμίζουμε σε κύκλους που έχουν καταστήσει συνήθεια να προβάλλουν αβάσιμους ισχυρισμούς για λόγους εσωτερικής πολιτικής και να διακινούν παραπληροφόρηση σε βάρος της χώρας μας, ότι δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα και τους καλούμε σε σύνεση».