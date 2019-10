Τραμπ – Ερντογάν: Ξέρουν… έστω οι ίδιοι τι συμφώνησαν;

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, πήγαν στην Άγκυρα με σαφή εντολή από τον Ντόναλντ Τραμπ να «πείσουν» τον Ερντογάν να σταματήσει το «σφυροκόπημα» στην Συρία.

Φαινομενικά ήταν ένα δύσκολο έως ακατόρθωτο εγχείρημα. Τόσο διότι ο Ερντογάν δεν… φημίζεται ακριβώς για την διαλλακτικότητά του, όσο και γιατί οι σχέσεις των ηγετών ΗΠΑ και Τουρκίας ήταν στο… ναδίρ!

Μόλις λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση στην Τουρκία, είδε το «φως» της δημοσιότητας η πρωτοφανής επιστολή του Tραμπ στον Ερντογάν, ο οποίος απάντησε πως την πέταξε στα σκουπίδια (!) ενώ το… γλυκό έδεσε με τις πρώτες εικόνες από την χειραψία Ερντογάν – Πενς, όταν οι δύο άνδρες «φώναζαν» πως θα προτιμούσαν να είναι… οπουδήποτε αλλού παρά σε εκείνο το σημείο, εκείνη την ώρα, ο ένας με τον άλλον.

Κι όμως, περίπου πέντε ώρες αργότερα, ο Μάικ Πενς στεκόταν απέναντι στους δημοσιογράφους και ανακοίνωνε με περίσσια περηφάνια και… επίσης περίσσια αποθέωση στον αμερικανό Πρόεδρο πως ΗΠΑ και Τουρκία συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός στην Συρία.

.@VP Mike Pence announces that the U.S. and Turkey have agreed to a cease fire in Syria. pic.twitter.com/0aap6vcavI

— Daily Caller (@DailyCaller) October 17, 2019