Τραμπ για Ιράν: «Αν θέλουμε, το καταστρέφουμε μέσα σε 4 ώρες» – Το «όχι» της Τεχεράνης σε εκεχειρία και η «εμφάνιση» Χαμενεΐ

Εκτοξεύοντας νέες απειλές εναντίον του ιρανικού καθεστώτος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα (06.04.2026) στον Λευκό Οίκο ότι θα καταστρέψει «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» και «κάθε γέφυρα» στο Ιράν εντός 4 ωρών από την εκπνοή του τελεσιγράφου, εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η διορία που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο ιρανικό καθεστώς εκπνέει στις 8 το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ελλάδα). «Όλες οι γέφυρες του Ιράν θα καταστραφούν μέχρι τα μεσάνυχτα αύριο, όλοι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας θα τεθούν εκτός λειτουργίας (…) και δεν θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Και θα γίνει εντός τεσσάρων ωρών, εάν το θελήσουμε», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να εμπλακούν στην ανοικοδόμηση της χώρας, ο Τραμπ είπε πως θα προτιμούσε να μην καταστραφούν υποδομές ζωτικής σημασίας. Το Ιράν θα μπορούσε να εξουδετερωθεί «εν μία νυκτί», τόνισε, συμπληρώνοντας πως «αυτή η νύχτα ενδέχεται να είναι η αυριανή».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του, μίλησε για την επιχείρηση διάσωσης του μέλους του πληρώματος του F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν, τονίζοντας ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες, πιο πολύπλοκες, επικίνδυνες και τρομακτικές αποστολές έρευνας και διάσωσης έχουν γίνει ποτέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ιρανοί είναι «διατεθειμένοι να υποφέρουν προκειμένου να αποκτήσουν την ελευθερία τους»

Οι Ιρανοί είναι «διατεθειμένοι να υποφέρουν» προκειμένου να ανατραπεί το καθεστώς στην Τεχεράνη, υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ερωτηθείς σχετικά με την απειλή βομβαρδισμών κατά ενεργειακών υποδομών στο Ιράν και τον αντίκτυπο που θα είχαν αυτοί στον ιρανικό λαό, ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως «οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να υποφέρουν προκειμένου να αποκτήσουν την ελευθερία τους».

Ανέφερε επίσης πως η Ουάσινγκτον έχει πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι οι πολλοί Ιρανοί τάσσονται υπέρ της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε βάρος του ιρανικού καθεστώτος.

Παρά τις εκκλήσεις προς τους Ιρανούς να εξεγερθούν εναντίον της ηγεσίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι είναι «πολύ δύσκολο να διαμαρτυρηθεί κανείς» δεδομένου ότι άνθρωποι πυροβολούνταν από τον δικό τους στρατό.

«Τους λέω να μην βγαίνουν έξω, το καταλαβαίνω απόλυτα», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Δεν είναι θέμα γενναιότητας, είμαστε όλοι γενναίοι… Είμαι γενναίος… αλλά και έξυπνος».

«Ιστορική» η επιχείρηση διάσωσης του αγνοούμενου αεροπόρου – Δυσφορία για τη διαρροή στον Τύπο

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση της επιχείρησης διάσωσης του αγνοούμενου αεροπόρου μετά την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού F-15 στο Ιράν.

Χαρακτήρισε «ιστορική» την επιχείρηση διάσωσης, υπογραμμίζοντας πως καταδεικνύει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του «δεν αφήνουν κανέναν Αμερικανό πίσω».

Δεν έκρυψε όμως την ενόχλησή του για τη διαρροή στον Τύπο περί ύπαρξης αγνοούμενου αεροπόρου στο Ιράν, φθάνοντας στο σημείο να απειλήσει με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που διέρρευσε την είδηση, εάν αρνηθεί να αποκαλύψει την πηγή του, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας.

Ο Τραμπ επεσήμανε πως οι Ιρανοί δεν γνώριζαν ότι υπήρχε «αγνοούμενος» και η διαρροή της είδησης έθεσε σε κίνδυνο την τεράστια επιχείρηση που στήθηκε για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του.

Trump on Iran rescue operation:



Iran didn’t know somebody was missing until a leaker gave the information.



We are going to go to the media company that published it and we are going to say: “national security, give it up or go to jail!”



You know who we are talking about. pic.twitter.com/j9aJHGoBzG — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

Επικρίσεις κατά συμμάχων

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε το ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους, που δεν ενεπλάκησαν στη στρατιωτική επιχείρηση. Αντιθέτως, είπε ο Τραμπ, ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν προσφέρει τη βοήθειά τους.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, επανέλαβε τη συχνή κριτική του ότι το ΝΑΤΟ είναι «χαρτοπόλεμος», ενώ επέκρινε συγκεκριμένα την Αυστραλία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, λέγοντας ότι «δεν μας βοήθησαν».

«Έχουμε 50.000 στρατιώτες στην Ιαπωνία για να τους προστατεύσουμε από τη Βόρεια Κορέα», είπε ο Τραμπ. «Έχουμε 45.000 στρατιώτες στη Νότια Κορέα».

Trump:



South Korea didn’t help us. Australia didn’t help us. Japan didn’t help us.



We’ve got 50,000 soldiers in Japan, 45,000 in South Korea, to protect them from Kim Jong Un, whom I get along very well with. pic.twitter.com/u1koFRNYgq — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

Το «όχι» του Ιράν σε πιθανή εκεχειρία

Το Ιράν δήλωσε ότι επιδιώκει το «τέλος του επιβεβλημένου πολέμου» και όχι μια εκεχειρία με τις ΗΠΑ, απορρίπτοντας προτάσεις για προσωρινή εκεχειρία και επιμένοντας σε «εγγυήσεις» για την αποτροπή νέας πολεμικής σύρραξης.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Esmaeil Baqaei, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη ότι οποιαδήποτε παύση των εχθροπραξιών θα ενέχει τον κίνδυνο να επιτρέψει στους αντιπάλους του Ιράν να ανασυνταχθούν. «Μια προθεσμία δεν πρέπει να μας κάνει να διστάσουμε ούτε στο ελάχιστο να υπερασπιστούμε τη χώρα μας», είπε.

«Η κατάπαυση του πυρός σημαίνει τη δημιουργία μιας σύντομης παύσης για να επιτραπεί στην άλλη πλευρά να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της και να διαπράξει ξανά εγκλήματα. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα δεχόταν μια τέτοια πορεία δράσης», πρόσθεσε.

Ο Μπακάι είπε ότι η θέση του Ιράν είναι να τερματιστεί πλήρως η σύγκρουση, με διαβεβαιώσεις ότι δεν θα ξαναρχίσει. «Το αίτημά μας είναι το τέλος του επιβεβλημένου πολέμου, συνοδευόμενο από εγγυήσεις ότι αυτός ο φαύλος κύκλος δεν θα επαναληφθεί», είπε.

Πρόσθεσε ότι τέτοιες εγγυήσεις θα πρέπει να προέλθουν μέσω της αποτροπής. «Η εγγύηση είναι ακριβώς αυτή: Ο εχθρός πρέπει να αναγκαστεί να μετανιώσει για τις πράξεις του, έτσι ώστε να μην έχει πλέον το θάρρος ή την αυθάδεια να ενεργήσει κατά της κυριαρχίας του Ιράν», είπε.

Ο Μπακάι εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με τους διεθνείς οργανισμούς, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες εξωτερικές εγγυήσεις. «Δεν υπάρχει νομική ή διεθνής εγγύηση. Δυστυχώς, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δείξει στις περισσότερες περιπτώσεις ότι γίνονται εργαλείο στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών και ορισμένων δυνάμεων», είπε.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι το Ιράν πρέπει αντ’ αυτού να εξασφαλίσει τη δική του ασφάλεια. «Σε ένα ζήτημα που αφορά την εθνική ασφάλεια και την κυριαρχία του Ιράν, πρέπει να ενεργήσουμε με τρόπο που να μπορούμε οι ίδιοι να εξασφαλίσουμε μια σταθερή και αξιόπιστη εγγύηση για την εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Al Arabiya English (@alarabiya_eng)

Οι περιφερειακές εντάσεις έχουν κλιμακωθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν μια κοινή επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν μέχρι στιγμής πάνω από 1.340 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο τότε Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ. Το Ιράν αντέδρασε με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, καθώς και της Ιορδανίας, του Ιράκ και των χωρών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικά στρατιωτικά μέσα, προκαλώντας απώλειες και ζημιές στις υποδομές, ενώ παράλληλα διαταράσσει τις παγκόσμιες αγορές και τις αεροπορικές μεταφορές.

Νεκρά δύο υψηλά στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σκοτώθηκε τη Δευτέρα σε «τρομοκρατική επίθεση του εχθρού», ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δήλωση του Σώματος των Φρουρών.

Ο Ματζίντ Χαντεμί, ο οποίος αποτελεί την τελευταία σημαντική προσωπικότητα που σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2025, μετά την εξόντωση του προκατόχου του από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις.

Πέρασε δεκαετίες σε θέσεις των μυστικών υπηρεσιών και της αντικατασκοπείας, ενώ ανέβαινε τα σκαλοπάτια του μηχανισμού ασφαλείας του Ιράν. Πριν από τον διορισμό του, ο Χαντεμί ηγούνταν του Οργανισμού Προστασίας Πληροφοριών των Φρουρών, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την εσωτερική επιτήρηση και την αντικατασκοπεία, και κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις στο υπουργείο Άμυνας του Ιράν.

Ο πληροφοριακός βραχίονας του IRGC είναι ένας από τους ισχυρότερους φορείς ασφαλείας του Ιράν, με κεντρικό ρόλο στην εσωτερική επιτήρηση για την αντιμετώπιση ξένων επιρροών, και συχνά λειτουργεί παράλληλα με το υπουργείο Πληροφοριών.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν επίσης σήμερα ότι εξουδετέρωσαν και τον Ασγκάρ Μπαγκέρι, διοικητή της Μονάδας Ειδικών Επιχειρήσεων της Δύναμης Κουντς.

Η Δύναμη Quds αποτελεί μέρος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC). Αυτή η τελευταία διαπίστωση περιλαμβάνει μια λίστα με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας του Ιράν που δεν πέθαναν για τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, ο Μπαγκέρι είχε πραγματοποιήσει «πολυάριθμες επιθέσεις τόσο εναντίον του Ισραήλ όσο και παγκοσμίως». «Ο Μπαγκέρι Μπιν διοικούσε προσωπικά επιχειρήσεις που στόχευαν ισραηλινές δυνάμεις στα σύνορα Συρίας – Ισραήλ. Κατείχε μια σειρά από ανώτερες θέσεις εντός της Δύναμης Quds, στήριξε πολυάριθμες προσπάθειες και εμπλέκονται σε επιθέσεις που στοχεύουν Ισραηλινούς και Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο».

Συλλυπητήρια Χαμενεΐ

Ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τη δολοφονία του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης. Σε γραπτή ανάρτηση στα social media, ο γιος του αποθανόντα Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι ο Υποστράτηγος, Ματζίντ Χαντεμί εντάχθηκε σε μια «σταθερή γραμμή πολεμιστών και μαχητών» θυσιάζοντας τη ζωή τους.

Ο νεότερος Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης. Αυτό έρχεται μετά την ανάληψη της ευθύνης από τον ισραηλινό στρατό για τη δολοφονία του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών του IRGC, Σεγέντ Ματζίντ Χαντεμί.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι «εξουδετερώθηκε» σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη την Κυριακή.

«Η Χαντεμί ήταν ένας από τους ανώτερους διοικητές του IRGC και είχε συσσωρεύσει εκτεταμένη στρατιωτική εμπειρία και εμπειρία ασφαλείας εδώ και πολλά χρόνια», ανέφερε. Οι ισραηλινές επιδρομές έχουν σκοτώσει δεκάδες κορυφαίους Ιρανούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του Χαμενεΐ.