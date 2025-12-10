Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Τραμπ, Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ θέλουν να συνεχιστούν πιο έντονα οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

«Πρόκειται για μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τον ουκρανικό λαό και την ευρω-ατλαντική ασφάλεια» συμφώνησαν οι τέσσερις ηγέτες
Ανανεώθηκε πριν 47 λεπτά
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Jonathan Ernst

Κορυφώνονται οι διπλωματικές σε ανώτατο επίπεδο, για να βρεθεί η «χρυσή τομή» που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αφού ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών είχαν σήμερα (10.12.2025) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί κάποια πρόοδος γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

Στο τηλεφώνημα που κράτησε 40 λεπτά, συμμετείχαν επίσης ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, αλλά και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Το αντικείμενο των συνομιλιών

Ακόμα, η γαλλική προεδρία αποκάλυψε ότι συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό και η διαμεσολαβητική πρωτοβουλία των ΗΠΑ, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για την επίτευξη μίας διαρκούς και σταθερής ειρήνης στην Ουκρανία, ώστε να τεθεί ένα τέλος στην αιματοχυσία.

Επίσης, συμφωνήθηκε οι προσπάθειες να ενταθούν και να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες διότι πρόκειται για μία κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, για το λαό της και για την κοινή ευρώ-ατλαντική ασφάλεια.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι το Κίεβο θα στείλει σύντομα αντιπρόταση 20 σημείων στις ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη της ειρήνης, ενώ Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζητούν για θέματα οικονομικής φύσεως.

Σημειώνεται πως οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν τη Δευτέρα (08.12.2025) στο Λονδίνο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να του εκφράσουν τη στήριξή τους, σε μια περίοδο που του ασκείται πίεση από την Ουάσινγκτον ώστε να κάνει παραχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Οι Μακρόν και Στάρμερ θα προεδρεύσουν αύριο Πέμπτη (11.12.2025) μιας νέας συνόδου της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία μετέχουν χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία και προτίθενται να της παράσχουν «εγγυήσεις ασφαλείας» στο πλαίσιο μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός ή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
225
82
81
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζει η μητέρα που άφησε τον γιο της για να σώσει τις κόρες της από τη σφαγή της Χαμάς – «Έπρεπε να διαλέξω ποιο παιδί μου θα σώσω»
Ο Εϊτάν κρατήθηκε όμηρος για 52 ημέρες, μέχρι την απελευθέρωσή του τον Νοέμβριο του 2023 στο πλαίσιο ανταλλαγής - Ο σύζυγός της, Οχάντ, δεν επέστρεψε ποτέ ζωντανός
Όμηροι
Newsit logo
Newsit logo