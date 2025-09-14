Κόσμος

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το γράμμα του Τάιλερ Ρόμπινσον και η σχέση του με τον τρανς συγκάτοικό του

Ένα γράμμα που φέρεται να έγραψε ο δράστης ερευνάται από τις αρχές
Ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κιρτ
ΦΩΤΟ FACEBOOK

Τη λύση στο γρίφο των αιτίων που οδήγησαν τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, να δολοφονήσει τον Τσάρλι Κερκ, ενώ μιλούσε σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, προσπαθούν να βρουν οι αρχές των ΗΠΑ.

Η αστυνομία, αν και ο δράστης δεν φαίνεται πως θα μιλήσει, προσπαθεί να καταλάβει ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε τον Ρόμπινσον στην ταράτσα όπου φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα τον συντηρητικό ακτιβιστή την περασμένη Τετάρτη, 10.09.2025.

Σύμφωνα με τον CNN, ερευνούν ακόμη αν η ερωτική σχέση του Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του, ο οποίος βρισκόταν σε φυλομετάβαση από άνδρα σε γυναίκα θα μπορούσε να συνδέεται με την επίθεση.

«Ο/η σύντροφος αυτός/αυτή συνεργάζεται πλήρως, δεν είχε καμία ιδέα για όσα συνέβησαν και αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με τους ανακριτές», είπε ο Σπένσερ Κοξ, κυβερνήτης της Γιούτα.

Τσάρλι Κέρκ
Τσάρλι Κέρκ / REUTERS/Thomas Machowicz

 

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης το περιεχόμενο ενός σημειώματος που άφησε ο Ρόμπινσον. Ο κυβερνήτης, φάνηκε να το επιβεβαιώνει στην εκπομπή “State of the Union” με την Μπας, αλλά τόνισε ότι βρίσκεται ακόμα υπό εξέταση. «Πρόκειται για στοιχεία που επαληθεύονται και θα συμπεριληφθούν στα έγγραφα κατηγορίας», ανέφερε.

Ο αντιπρόεδρος της Discord, Τζαντ Χόφμαν, δήλωσε την Παρασκευή 12.09.2025, ότι υπήρχαν «συνομιλίες ανάμεσα στον συγκάτοικο του υπόπτου και έναν φίλο, μετά τους πυροβολισμούς, όπου ο συγκάτοικος περιέγραφε το περιεχόμενο του σημειώματος που ο ύποπτος είχε αφήσει αλλού».

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, φοιτητής στο τρίτο έτος σε πρόγραμμα ηλεκτρολογίας, που μεγάλωσε στην μικρή προαστιακή κοινότητα της Ουάσινγκτον στη Γιούτα, συνελήφθη μετά από ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών, το οποίο απασχόλησε την εγχώρια και διεθνή σκηνή, προκαλώντας μεγάλη πόλωση στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι αν και δεν έχει βρεθεί το κίνητρο του δράστη, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τη δολοφονία, με τις αρχές να έχουν εντοπίσει αντιφασιστικά μηνύματα χαραγμένα σε κάλυκες σφαιρών από το όπλο που βρέθηκε κοντά στη σκηνή του εγκλήματος, τα οποία ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη πολιτικού κινήτρου.

Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, της φωνής της τραμπικής νεολαίας με τους πιστούς ακόλουθους και τους φανατικούς επικριτές, θα γίνει σε στάδιο την Κυριακή 21.09.2025 με την παρουσία του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

