Τσάρλι Κερκ: Φόβοι για έκρηξη βίας μετά τη δολοφονία του δεξιού ακτιβιστή που δίχασε τις ΗΠΑ

Σοκ έχει προκαλέσει η εν ψυχρώ δολοφονία του Τσάρλι Κερκ το βράδυ της Τετάρτης 10.09.2025 σε ομιλία του στο πανεπιστήμιο της Γιούτα των ΗΠΑ.

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής και υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, δολοφονήθηκε την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή, με τον θάνατό του να διχάζει τον κόσμο στις ΗΠΑ και οι φόβοι για ένα νέο κύμα βίας ως απάντηση στη δολοφονία του να απασχολεί έντονα.

Σύμφωνα με το FBI έχουν στην κατοχή τους και το τυφέκιο που χρησιμοποιήθηκε αλλά και καθαρά βίντεο με τον δράστη.

Before tonight’s game we held a moment of silence in memoriam of Charlie Kirk.



Kirk founded the youth activist group “Turning Point USA” and had become a fixture on college campuses. Charlie Kirk, a husband and father of two children, was 31 years old. pic.twitter.com/Fz5xPlmdu0 — New York Yankees (@Yankees) September 10, 2025

Ένας κύκλος βίας χειροτερεύει

Ο δράστης δεν έχει ακόμη συλληφθεί με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκηνυγητό για τον εντοπισμό του, όμως η δολοφονία του Τσαρλι Κερκ, αποτελεί το πιο φρέσκο επεισόδιο σε μια εποχή που οι πολιτικές διαφωνίες έχουν μετατραπεί σε πικρή έχθρα που χωρίζει τη χώρα, αναφέρει το CNN σε ανάλυσή του.

Έναν χρόνο περίπου νωρίτερα και όσο ήταν υποψήφιος ο Ντόναλντ Τραμπ, έγινε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στην Πενσυλβάνια κατά τη διάρκεια ομιλίας του. Αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε η δίκη του άνδρα που κατηγορείται ότι προσπάθησε να τον σκοτώσει σε μεταγενέστερο περιστατικό στη Φλόριντα.

Τον Ιούνιο, η πρώην πρόεδρος της Βουλής της Μινεσότα, Δημοκρατική Μελίσα Χόρτμαν, και ο σύζυγός της δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους, σε αυτό που το FBI χαρακτήρισε «φρικτή πράξη στοχευμένης βίας» λόγω της πολιτικής τους ιδιότητας. Ο γερουσιαστής της Μινεσότα Τζον Χόφμαν και η σύζυγός του πυροβολήθηκαν επίσης αλλά επέζησαν. Άλλος Δημοκρατικός, ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο, γλίτωσε με την οικογένειά του μια απόπειρα εμπρησμού στο κυβερνείο τον Απρίλιο.

Η αμερικανική πολιτική έχει μακρά ιστορία με δολοφονίες, επιθέσεις και βία. Όμως υπάρχει η αίσθηση ότι τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα.

Η αναλύτρια εθνικής ασφάλειας Τζουλιέτ Κάγιεμ είπε στο CNN: «Η πολιτική βία έχει απελευθερωθεί. Δεν μιλάμε πια για μεμονωμένες επιθέσεις. Γίνεται και από την αριστερά και από τη δεξιά. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι μια ελεύθερη κοινωνία υπάρχει μόνο όταν μπορείς να μπεις στην πολιτική, όπως έκανε ο Τσάρλι Κερκ, και να μιλήσεις χωρίς να κινδυνεύεις να πεθάνεις. Αυτό είναι επίθεση όχι μόνο στον Κερκ αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, φέρνει στην επιφάνεια τους φόβους ότι η βία θα φέρει και άλλη βία, από αυτούς που θα ζητήσουν εκδίκηση, διευρύνοντας έναν ακόμα πιο βαθύ κύκλο αιματοχυσίας.

Όπως πιστεύουν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και από άλλους αξιωματούχους, θα κριθεί με τα μηνύματά τους για τη δολοφονία και τη στάση τους, εάν θα κρατήσουν το κύμα αυτό οργής υπό έλεγχο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Αυτή είναι μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική», χαρακτηρίζοντας τον Κερκ «μάρτυρα της αλήθειας και της ελευθερίας».

Οργή στα κοινωνικά δίκτυα

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Κερκ, πολιτικοί και από τα δύο κόμματα έδωσαν συλλυπητήρια και ζήτησαν ψυχραιμία. Όμως πολύ γρήγορα ξέσπασε η γνωστή σκληρή ρητορική.

Στο Καπιτώλιο, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άννα Παουλίνα Λούνα φώναξε στους Δημοκρατικούς ότι «εσείς το προκαλέσατε αυτό».

Η Δημοκρατική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές είπε ότι οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να στηρίξουν μέτρα για την οπλοκατοχή ώστε να σταματήσει η βία: «Φτάνει πια. Από αυτή τη δολοφονία μπορεί να ξεσπάσει πολιτικό χάος που δεν μπορούμε να αντέξουμε».

Ο Κοξ κάλεσε τους Αμερικανούς «να σταματήσουν να μισούν ο ένας τον άλλον» και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να ενώσω τη χώρα με λόγια. Χρειαζόμαστε ηγέτες, αλλά περισσότερο απ’ όλα χρειαζόμαστε κάθε πολίτη να σκεφτεί πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε».

Ωστόσο, στα κοινωνικά δίκτυα υπήρξαν αμέσως σχόλια ακόμη και χυδαία κατά του νεκρού. Ορισμένοι αριστεροί πανηγύρισαν, ενώ μερικοί δεξιοί κατηγόρησαν ανοιχτά τους Δημοκρατικούς ζητώντας εκδίκηση.

If Charlie Kirk had an impact on your life in any way, drop a “” down below. We love you Charlie Kirk pic.twitter.com/BFom96ZkXH — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 10, 2025

Η πολιτική βία στην Αμερική και στον κόσμο

Η Αμερική έχει ζήσει πολλές δολοφονίες πολιτικών: τέσσερις πρόεδροι δολοφονήθηκαν, άλλοι δέχτηκαν πυροβολισμούς αλλά επέζησαν. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και ο Ρόμπερτ Κένεντι σκοτώθηκαν το 1968. Αργότερα, η Γκαμπριέλ Γκίφορντς και ο Στιβ Σκάλις τραυματίστηκαν σοβαρά σε επιθέσεις. Ο Πολ Πελόζι, σύζυγος της Νάνσι Πελόζι, τραυματίστηκε σε επίθεση στο σπίτι τους.

Πρόσφατα, ο CEO της United Healthcare, Μπράιαν Τόμσον, δολοφονήθηκε στη Νέα Υόρκη. Ο κατηγορούμενος γιορτάστηκε από κάποιους στα κοινωνικά δίκτυα ως «ήρωας».

Αλλά και άλλες χώρες έχουν δει παρόμοια βία: η δολοφονία του Σίνζο Άμπε στην Ιαπωνία το 2022, του Πιμ Φορτάιν στην Ολλανδία, του Όλοφ Πάλμε στη Σουηδία, των Βρετανών βουλευτών Τζο Κοξ και Ντέιβιντ Άμες, και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Γιτζάκ Ράμπιν.

Στις ΗΠΑ, όμως, η ευκολία πρόσβασης σε όπλα και οι βαθιές πολιτικές διαφορές κάνουν την κατάσταση πιο επικίνδυνη, τονίζει το δημοσίευμα του CNN.

Το αν η δολοφονία του Κερκ θα φέρει νέο κύμα βίας εξαρτάται από το πώς θα αντιδράσουν οι Ρεπουμπλικανοί και κυρίως ο Τραμπ. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστός για τη διάθεσή του να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Στον επικήδειο του, μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι θα απαντήσει με ακόμα πιο σκληρά μέτρα «νόμου και τάξης», στοχεύοντας κυρίως όσους στρέφονται ενάντια σε Ρεπουμπλικανούς.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο Κερκ, ο οποίος ήταν γνωστός για τις ομιλίες του σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλες τις ΗΠΑ, βρισκόταν στο Utah Valley University για την πρώτη από τις πολλές προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε πανεπιστημιουπόλεις.

Φορώντας ένα απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, καθισμένος σε καρέκλα κάτω από λευκή σκηνή με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback», απαντούσε σε ερωτήσεις κοινού που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο.

Βίντεο έδειξαν ότι ο Κερκ συζητούσε με έναν φοιτητή για τους μαζικούς πυροβολισμούς πριν σκοτωθεί.

«Ξέρετε πόσοι Αμερικανοί τρανσέξουαλ υπήρξαν δράστες μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» αναρωτήθηκε ο Κερκ, πριν απαντήσει: «Πάρα πολλοί».

Ο Κερκ αναρωτήθηκε ξανά: «Ξέρετε πόσοι μαζικοί εκτελεστές υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;». Απάντησε: «Μετρώντας ή μη τη βία των συμμοριών;» πριν ακουστεί ένας πυροβολισμός. Αυτά ήταν και τα τελευταία του λόγια. Ο Κερκ κατέρρευσε στην καρέκλα του δευτερόλεπτα αργότερα.