Χέγκσεθ: «Χρειάζονται χρήματα για να σκοτώνεις κακούς», λέει για τα 200 δισ. δολάρια που ζήτησε για τον πόλεμο στο Ιράν

Άγνωστο παραμένει το κόστος του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, σε ερώτηση για τα 200 εκατ. δολάρια που φέρεται να ζήτησε το Πεντάγωνο για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος, απάντησε απλά πως «χρειάζονται χρήματα για να σκοτώνεις του κακούς».

Μόνο τις πρώτες 6 ημέρες του πολέμου, οι ΗΠΑ ξόδεψαν 11,3 δισ. δολάρια. Το πόσο έχει φτάσει το κόστος πλέον κρατείται ως «επτασφράγιστο» μυστικό στο Πεντάγωνο. Αναλυτής για ζητήματα διεθνούς πολιτικής στο Penn της Ουάσιγκτον σχολιάζει πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα είναι «μία από τις πιο δαπανηρές επεμβάσεις που έκαναν ποτέ οι ΗΠΑ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν λάβουμε υπόψη τις ποσότητες των πυρομαχικών και των πυραύλων αναχαίτισης που χρησιμοποιούνται, τον αριθμό των αποστολών αεροσκαφών, των καυσίμων που καταναλώνονται και το κόστος χρήσης των αεροναυτικών ομάδων κρούσης, ο λογαριασμός θα είναι πολύ υψηλός», σχολίασε ο Ντάνιελ Σνάιντερμαν.

Οι πόλεμοι «κοστίζουν πολύ ακριβά»: από τους «πυραύλους κρουζ» ως «τους πυραύλους αναχαίτισης και τις συστοιχίες THAAD», τις «βόμβες και τους πυραύλους που βάλλονται από αεροσκάφη» και «τα καύσιμα και την απαραίτητη συντήρηση για να λειτουργούν αυτά τα αεροσκάφη και τα αεροπλανοφόρα από τα οποία απονηώνονται». Χωρίς να λογαριάζονται «τα εξειδικευμένα εργατικά χέρια» που απαιτούνται για όλα αυτά, σύμφωνα σχολιάζει ακόμη ο Ντάνιελ Σνάιντερμαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη ο Αμερικανός ΥΠΑΜ, Πιτ Χέγκσεθ, ξεκαθάρισε πως το Πεντάγωνο θα «επιστρέψει στο Κογκρέσο» για να εξασφαλίσει «επαρκή χρηματοδότηση», πιθανόν ακόμη υψηλότερη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη είπε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου πως αυτό το κόστος είναι ένα «μικρό τίμημα» για να εξασφαλιστεί ότι «θα παραμείνουμε στην κορυφή».

Αυτές οι δηλώσεις έρχονται λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα της Washington Post η οποία ανέφερε ότι το Πεντάγωνο ζήτησε κονδύλι άνω των 200 δισ. δολαρίων για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.