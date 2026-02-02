Συμβαίνει τώρα:
Ευτράπελο στα Grammy: Η Cher ανακοίνωσε ως νικητή τον Λούθερ Βάντρος που έχει πεθάνει

«Μα μου είπαν ότι θα το έβλεπα στο autocue!» - Δείτε το βίντεο
Η Cher
Η Cher / REUTERS / Daniel Cole

Η χθεσινοβραδινή τελετή απονομής των Grammy συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ολόκληρου του πλανήτη. Ωστόσο, η εμφάνιση της Cher στη σκηνή των βραβείων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τουλάχιστον επεισοδιακή και γρήγορα έγινε viral. 

Στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς έδωσαν γι’ ακόμα μια χρονιά το «παρών» σπουδαία πρόσωπα της βιομηχανίας, με τους Κέντρικ Λαμάρ, Bad Bunny, Lady Gaga και Μπίλι Άιλις να επικρατούν στις σημαντικότερες κατηγορίες των Grammy. Η Cher μπορεί να μην ήταν υποψήφια σε κάποια κατηγορία, ωστόσο τιμήθηκε με το Grammy Συνολικής Προσφοράς (Lifetime Achievement Award) για την πολυετή καριέρα της – μετρά πάνω από 60 χρόνια – στη μουσική βιομηχανία.

Μετά την ομιλία της, η Cher θα έπρεπε να ανακοινώσει τους υποψήφιους για το βραβείο στην κατηγορία Record of the Year, ωστόσο η ίδια ξεχάστηκε και αποχώρησε από το σκηνή νωρίτερα από το αναμενόμενο. Ο οικοδεσπότης της βραδιάς, Τρέβορ Νόα, κλήθηκε να την επαναφέρει, υπενθυμίζοντάς της ότι πρέπει να παρουσιάσει και τον νικητή του 2025 για το καλύτερο τραγούδι.

Και οι αμήχανες στιγμές, όμως, δεν σταμάτησαν εδώ. Όταν ήρθε η στιγμή να ανακοινώσει τον νικητή, κράτησε τον φάκελο, κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα την κάμερα και αναφώνησε: «Μα μου είπαν ότι θα το έβλεπα στο autocue!».

Μετά από μια άβολη παύση, όταν συνειδητοποίησε πως εκείνη πρέπει να ανακοινώσει ποιος καλλιτέχνης κερδίζει το βραβείο, άνοιξε τον φάκελο και… είπε λάθος όνομα. Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε το όνομα του Luther Vandross, ο οποίος πέθανε πριν από 20 χρόνια. Πολύ γρήγορα κατάλαβε το λάθος της και διόρθωσε το όνομα, λέγοντας πως ο νικητής είναι ο Κέντρικ Λαμάρ και η τραγουδίστρια SZA.

Παρά το λάθος, οι δύο καλλιτέχνες κατάλαβαν ότι είναι οι νικητές της κατηγορίας και δεν έκρυψαν τη χαρά τους, ενώ ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. «Λυπάμαι πολύ», φάνηκε να ψιθυρίζει η Cher πριν δώσει τον λόγο στους νικητές. Ο παρουσιαστής δε δίστασε να κάνει πλάκα με την άβολη στιγμή, λέγοντας «λατρεύω τις ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Να σημειωθεί πάντως, πως ο λόγος που η Cher μπερδεύτηκε, είναι γιατί το νικητήριο τραγούδι «Luther», αποτελεί φόρο τιμής στον Luther Vandross και περιέχει samples από τη μουσική του.

