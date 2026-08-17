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Η Ελένη Ράντου με μπικίνι στη Λευκάδα: Η εικόνα και το μήνυμα από τις καλοκαιρινές διακοπές της

«Λευκάδα πανέμορφη, δεν είσαι νησί, είσαι θεραπεία» έγραψε η Ελένη Ράντου στη λεζάντα της ανάρτησής της
Ελένη Ράντου
Ελένη Ράντου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Η Ελένη Ράντου γεμίζει τις μπαταρίες της ενόψει της νέας σεζόν και για ακόμα ένα καλοκαίρι επέλεξε τη Λευκάδα. Ο ήλιος και οι παραλίες του νησιού, είναι πόλος έλξης για εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Ομορφιές που γνωρίζει καλά η ηθοποιός. Σε εικόνα που δημοσιοποίησε πόζαρε με μπικίνι και έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή διάθεση.

Η Ελένη Ράντου ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας πουά μπικίνι, με το τοπίο της Λευκάδας να απλώνεται πίσω της. Μάλιστα, η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το νησί, γράφοντας χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Λευκάδα πανέμορφη! Δεν είσαι νησί. Είσαι θεραπεία! Χρόνια μας πολλλλλαααα! Χρόνια σας πολλλλά!», ανέφερε για τον Δεκαπενταύγουστο.

Η Ελένη Ράντου είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και αγαπημένες Ελληνίδες ηθοποιούς, σεναριογράφους και θεατρικούς παραγωγούς, με τεράστια επιτυχία στην τηλεόραση, το θέατρο και τον κινηματογράφο. Είναι παντρεμένη από το 1994 με τον κορυφαίο Έλληνα ροκ καλλιτέχνη Βασίλη Παπακωνσταντίνου και έχουν αποκτήσει μία κόρη, τη Νικολέτα.

Οι αναρτήσεις της στα social media είναι μετρημένες. Η Ελένη Ράντου φροντίζει να μην απασχολεί με τα προσωπικά της. Με την οικογένεια και ορισμένους καλούς φίλους αποφορτίζεται, ώστε να φανεί πανέτοιμη στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.

Προ μηνών η Ελένη Ράντου παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στη Νίκη Λυμπεράκη για το Mega. Η βόλτα της Ελένης Ράντου ξεκίνησε από το Αιγάλεω, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε. Μάλιστα, θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια και τις εμπειρίες που τη σημάδεψαν.

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