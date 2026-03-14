Ιωάννα Τούνη για τις ερμηνείες δηλώσεών της: Σταματήστε να βασίζετε όλη την βλακώδη εκπομπή σας πάνω μου

Η Ιωάννα Τούνη «χτύπησε» ξανά με βίντεο στο ΤikTok και έστειλε μήνυμα σε συντελεστές πρωινών εκπομπών για τα σχόλια που κάνουν, αναφορικά με τοποθετήσεις της. Η επιχειρηματίας ανέφερε πως βρίσκεται στην πιο υγιή σχέση που είχε ποτέ και πως ορισμένες από τις αναρτήσεις της, έχουν καθαρά χιουμοριστική διάθεση. Δεν επιχειρεί να «φωτογραφίσει» κάποιον πρώην της, όπως πιστεύουν ορισμένοι.

Στο νέο της βίντεο, η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται σε κομμωτήριο και βάφει τα μαλλιά της. Στο κάτω μέρος, είναι γραμμένο το μήνυμά της. «P.S: δεν βρίσκομαι σε toxic situationship αλλά στην πιο υγιή σχέση που έχω γνωρίσει!

Και τα tiktok πολλές φορές είναι απλώς χιουμοριστικά βίντεο με trending ήχους και δεν σημαίνει ότι μιλάω για συγκεκριμένο πρώην ή τον νυν μου! Οπότε get a life λίγο στα πάνελ και σταματήστε να βασίζετε όλη την βλακώδη εκπομπή σας πάνω μου! Ευχαριστώ» έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

Πρόσφατα, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε στους followers της στο Instagram ότι έχει αγοράσει κάποια σπίτι στη Θεσσαλονίκη, τα οποία ανακαινίζει με τη βοήθεια του φίλου της, Στέφανου Μεντενζή.

Τις προηγούμενες μέρες είχε μιλήσει για τις δυσκολίες και τις παρατηρήσεις που δέχτηκε από την τοπική αστυνομία στη Σαουδική Αραβία, ενώ είχε δείξει μια σειρά από τοπία που την εντυπωσίασαν. Η πρώτη παρατήρηση που έγινε στην Ιωάννα Τούνη, είχε να κάνει με τις ενδυματολογικές επιλογές της. Ο λόγος ήταν ένα σκίσιμο που υπήρχε στο πίσω μέρος, του φορέματος που είχε επιλέξει. Τότε δεν την άφηναν να περάσει μέσα σε μαγαζί στη Σαουδική Αραβία, επειδή φαινόταν η γάμπα της.

Η δεύτερη παρατήρηση είχε να κάνει με ένα φιλί που έδωσε στον σύντροφό της, σε δημόσιο χώρο. «Δεν φιλιόμαστε πλέον, σαν τα ξαδέλφια πηγαίνουμε βόλτες» είχε πει η Ιωάννα Τούνη.