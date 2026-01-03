Ιωάννα Τούνη: Η αντίδραση της influencer στην πρόβλεψη ότι θα γυρίσει στον Δημήτρη Αλεξάνδρου μέσα στο 2026

Η Ιωάννα Τούνη υποδέχτηκε το 2026 στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του συντρόφου της, με τους γονείς του. Λίγες ώρες μετά έκανε τις πρώτες αναρτήσεις της, για τη νέα χρονιά, μέσα στην οποία αισιοδοξεί να εκπληρώσει μια σειρά από στόχους και όνειρα που έχει. Η επιχειρηματίας δηλώνει ερωτευμένη με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, για τον οποίο είχε αναφέρει πως υπήρξε παιδικός της έρωτας. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προσπαθεί να συνεχίσει και εκείνος τη δική του ζωή.

Ιωάννα Τούνη και Δημήτρης Αλεξάνδρου έχουν αποκτήσει ένα παιδί και προσπαθούν να το μεγαλώσουν χωρίς να του λείψει τίποτα. Οι τριβές ανάμεσα στο άλλοτε ζευγάρι, έχουν σχολιαστεί ποικιλοτρόπως κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών.

Προ μηνών ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε καλεσμένος στο Πρωινό του ANT1, αναφέροντας στον Γιώργο Λιάγκα για τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη: «Έχει προχωρήσει τη ζωή της και δεν με ενοχλεί. Σίγουρα μετά τον χωρισμό, θέλοντας και μη, προχωράς. Είναι σεβαστό για τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Καλά έκανε και το έπραξε. Εγώ δε μπορώ να πω για το τι σκέφτεται ο άλλος και το τι νιώθει. Τον άνθρωπο τον βλέπεις μετά τον χωρισμό, δεν τον βλέπεις πριν από αυτό ή κατά τη διάρκεια της σχέσης. Όλοι χαρακτηριζόμαστε σε οτιδήποτε κι αν κάνουμε, μετά τον χωρισμό».

Mετά την αλλαγή του έτους, η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να κάνει ένα κουίζ που έχει γίνει trend προκειμένου να δει τις θα της φέρει ο νέος χρόνος. Το αποτέλεσμα που της έβγαλε είναι ότι θα γυρίσει στον πρώην της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, κάτι που όπως φαίνεται από την έκφρασή της, δεν την ευχαρίστησε και πολύ.

Οι συνεντεύξεις που οδηγήσαν σε δημόσια κόντρα

Η αρχή του κακού ανάμεσα στους 2 έγινε όταν η Ιωάννα Τούνη έδωσε συνέντευξη στο νέο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου λέγοντας μεταξύ άλλων πως το λάθος της στην σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ήταν ότι δεν χώρισε νωρίτερα. «Νιώθω ότι ψάχνω τον προβληματικό σύντροφο που θα τον κάνω για εμένα να γίνει σωστός», είχε πει τότε.

Λίγους μήνες μετά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μιλώντας για τη δημοσιότητα της πρώην συντρόφου του και λέγοντας πως η επιχειρηματίας κάποτε αρκούνταν στο να παίρνει μία τσάντα και να πηγαίνει για camping μαζί του.

Ως απάντηση η Ιωάννα Τούνη ανέβασε βίντεο που έγραφε «με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο με ένα backpack αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό, βαλίτσα και όλα τα απαραίτητα».