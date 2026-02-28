Ιωάννα Τούνη: Οτιδήποτε και αν κάνεις, ο κόσμος πάντα θα βρει κάτι για να σχολιάσει

Η Ιωάννα Τούνη απευθύνθηκε για ακόμα μια φορά στους διαδικτυακούς φίλους της και εστίασε έμμεσα στην κριτική που της ασκείται κατά διαστήματα για τον τρόπο ζωής που έχει επιλέξει. Η επιχειρηματίας και influencer τόνισε πως τα αρνητικά σχόλια ορισμένων είναι αναπόφευκτα. Κάλεσε τους φίλους της να ζουν με τον τρόπο που τους «γεμίζει» και να αδιαφορούν για τα κακεντρεχή σχόλια.

Η Ιωάννα Τούνη τοποθετήθηκε στον απόηχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η δήλωσή της, για τα χρήματα που κερδίζει από τις δουλειές της. «Μικρή νόμιζα ότι το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μου εποχή. Έπειτα ανακάλυψα ότι είναι αν έχεις λεφτά και μπορείς να ταξιδεύεις σε μέρη που είναι πάντα καλοκαίρι. Τώρα αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά» είχε αναφέρει η επιχειρηματίας.

Η influencer δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο έγραφε: «Άφησέ τους να λένε ό,τι θέλουν και συνέχισε να ζεις τη ζωή που εσύ θέλεις». Η Ιωάννα Τούνη εξήγησε, ότι το σημαντικό είναι να φτιάξει κανείς μια ζωή που τον ικανοποιεί, ανεξάρτητα από το αν έχει οικογένεια, παιδιά ή καλή οικονομική κατάσταση. Όπως σχολίασε, οι εξωτερικές κρίσεις δεν πρέπει να επηρεάζουν την προσωπική πορεία ενός ατόμου.



Συγκεκριμένα, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Από ό,τι έχεις καταλάβει, οτιδήποτε και να κάνεις -καλό ή κακό- ο κόσμος πάντα θα βρει κάτι να σχολιάσει. Οπότε αυτό που πρέπει να σε απασχολεί είναι να φτιάξεις μια ζωή που σου αρέσει και σε γεμίζει ουσιαστικά. Με οικογένεια και παιδιά ή χωρίς, με το επάγγελμα που σου αρέσει ή τα οικιακά, με λεφτά και επιχειρήσεις ή με τα βασικά. Η ζωή είναι δική σου».

Τις προηγούμενες μέρες είχε μιλήσει για τις δυσκολίες και τις παρατηρήσεις που δέχτηκε από την τοπική αστυνομία στη Σαουδική Αραβία, ενώ είχε δείξει μια σειρά από τοπία που την εντυπωσίασαν. Η πρώτη παρατήρηση που έγινε στην Ιωάννα Τούνη, είχε να κάνει με τις ενδυματολογικές επιλογές της. Ο λόγος ήταν ένα σκίσιμο που υπήρχε στο πίσω μέρος, του φορέματος που είχε επιλέξει. Τότε δεν την άφηναν να περάσει μέσα σε μαγαζί στη Σαουδική Αραβία, επειδή φαινόταν η γάμπα της.

Η δεύτερη παρατήρηση είχε να κάνει με ένα φιλί που έδωσε στον σύντροφό της, σε δημόσιο χώρο. «Δεν φιλιόμαστε πλέον, σαν τα ξαδέλφια πηγαίνουμε βόλτες» είχε πει η Ιωάννα Τούνη.