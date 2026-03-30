Μαρινέλλα: Το τελευταίο αντίο και οι δημόσιοι αποχαιρετισμοί – Όλο το πεντάγραμμο υποκλίθηκε στη σπουδαία καλλιτέχνιδα

Oι δημόσιοι αποχαιρετισμοί

Εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου και αγαπημένα πρόσωπα της Μαρινέλλας από το Σάββατο το απόγευμα που έγινε γνωστός ο θάνατό της έχουν κατακλύσει τα social media με συγκινητικά μηνύματα και αναρτήσεις προς τιμήν της. Μάλιστα κάποιοι μίλησαν και τηλεοπτικά για το μεγαλείο της αξέχαστης καλλιτέχνιδας.

Ο Γιάννης Πάριος και η Νάνα Μούσχουρη μίλησαν για την Μαρινέλλα στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ. Αυτοί οι φάροι. Δεν έφυγε ούτε πρόκειται να φύγει», τόνισε ο Γιάννης Πάριος για τη Μαρινέλλα.

«Δεν μπορώ να συνέλθω ακόμα από το σοκ. Κρίμα. Είναι τόσα πολλά χρόνια και είμαι πολύ, πολύ στεναχωρημένη. Εγώ γνώρισα τη Μαρινέλλα πολύ νωρίς, στο μεγάλο της σουξέ», ανέφερε συγκινημένη η Νάνα Μούσχουρη για τη Μαρινέλλα.

Εν τω μεταξύ, η Λίτσα Διαμάντη έμαθε πως η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή, από ρεπόρτερ της εκπομπής «Το πρωινό» του ΑΝΤ1, που επικοινώνησε μαζί της...

«Μεγάλη δασκάλα, μεγάλη καλλιτέχνιδα, μεγάλη… Να έχει καλό ταξίδι. Την αγαπάω, την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα και θα τη θαυμάζω», είπε για τη Μαρινέλλα.

Ο Γιώργος Θεοφάνους μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» δάκρυσε για τον χαμό της Μαρινέλλας.

«Αν ήταν εδώ θα μου έλεγε ότι σκέφτηκα χθες βράδυ, ό,τι “σήκωσε το κεφάλι και πάμε”. Παίζαμε πριν χρόνια μαζί και γυρνάω και της λέω είσαι με 40 πυρετό και μου λέει “σήκω το κεφάλι και πάμε”», είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Θεοφάνους για τη Μαρινέλλα.

«Απόψε θα είναι μία γιορτή στη μνήμη αυτής της γυναίκας, που ήταν ένας θρύλος και για εμένα παραμείνει ένας θρύλος. Αυτή η βραδιά να είναι γιορτινή και χαρούμενη, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν πάντα χαρούμενος, δυνατός και μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα», είπε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο που εμφανιζόταν η Νατάσα Θεοδωρίδου.

«Είχα μπει στο καμαρίνι της και πραγματικά μαγεύτηκα από την απλότητά της και ταυτόχρονα από τη δύναμη που ένιωθα ότι είχε αυτή η γυναίκα. Πραγματικά θα μας λείψει πάρα πολύ, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στη μουσική αυτού του τόπου και μέσα από την καρδιά μου θέλω να την ευχαριστήσω και εγώ για όλες τις στιγμές που βρέθηκα δίπλα της.

Καλή της ώρα, αιωνία η μνήμη της και ένα μεγάλο χειροκρότημα θέλω από όλους εσάς», θυμήθηκε ο Σάκης Ρουβάς για τη Μαρινέλλα από την ίδια σκηνή.

Ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε για τη Μαρινέλλα στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega.

«Όποια φράση και όποια λέξη και να πεις για τη Μαρινέλλα, της αξίζει. Της αξίζει γιατί είναι μια μοναδική περίπτωση στο χώρο, είναι μία φυσιογνωμία που θα μείνει χαραγμένη μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Η φωνή της θα μας συνοδεύει πολλά, πολλά χρόνια και τους νεότερους και τις επόμενες γενιές.

Ήταν η φωνή της τόσο μοναδική, ήταν η παρουσία της τόσο πληθωρική, που νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει κάτι που έχει ξεχειλίσει. Το ταλέντο της έχει ξεπεράσει κάθε μέτρο… Το ξέρω πως δεν θα ‘ρθεις ξανά, άλλη φορά δεν θα σε δω, όμως για μένα είσαι εδώ, είσαι παντού και πουθενά», δήλωσε ο Λάκης Λαζόπουλος για τη Μαρινέλλα.

«Ένιωσα, ότι, σε εκείνη την τελευταία παράσταση που ήμασταν, στο Ηρώδειο, που πραγματικά, το ‘πα και τότε, ήτανε σκηνοθετημένη απ’ τον Θεό», είπε ακόμα.

«Η Μαρινέλλα ήταν σαν μάνα με όσους συνεργαζόταν. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε μόνο να προστατεύσει τον εαυτό της στη δουλειά, δεν νοιαζόταν δηλαδή για το πώς θα είναι η δική της παρουσία σε έναν χώρο, σε μια συναυλία, σε ένα μαγαζί, ήθελε να είναι όλα καλά και όλοι καλά. Γι’ αυτό είχε αυτό το παρατσούκλι “μάνα”. Γιατί ήταν πραγματικά ο άνθρωπος που φρόντιζε για τα πάντα. Για τα πάντα, όμως, δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει κάτι στην τύχη του», είπε ο Κώστας Μακεδόνας στην εκπομπή «Live U».

«Ξεχώριζα σε εκείνη τη φοβερή εργατικότητά της ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Είχε φοβερή εργατικότητα, σαν να προσπαθούσε να ξεκινήσει την καριέρα της τώρα. Δούλευε πιο σκληρά από ό,τι κάποιοι που ξεκινάνε τώρα την καριέρα τους. Και επίσης το συγκλονιστικό της χιούμορ», πρόσθεσε ο Κώστας Μακεδόνας για τη Μαρινέλλα.

Οι συγκινητικές αναρτήσεις στο Instagram

Πολλοί καλλιτέχνες αποχαιρέτησαν τη Μαρινέλλα μέσω των social media, δημοσιεύοντας προσωπικές φωτογραφίες με τη μοναδική ερμηνεύτρια και συγκινητικά μηνύματα για τον χαμό της.

«Η Μαρινέλλα δεν ήταν απλώς μια σπουδαία φωνή, ήταν παρουσία που σε καθήλωνε, ενέργεια που δεν μπορούσες να αγνοήσεις. Αυθεντική, παθιασμένη, αληθινή μέχρι την τελευταία νότα. Καλό ταξίδι Κυριακή Παπαδοπούλου, θα είσαι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια σου», έγραψε ο Σάκης Ρουβάς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sakis Rouvas (@sakisrouvas)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aggeliki Iliadi (@aggeliki.iliadi)

«Δεν ξέρω τι λόγια να πω για να σε αποχαιρετήσω λατρεμένη μορφή. Όλα είναι κατώτερα του μεγέθους σου. Αιώνια η μνήμη σου αδελφή μας», έγραψε η Χάρις Αλεξίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Χάρις Αλεξίου (@haris_alexiou_official)

«Με όλη μου την αγάπη Μαρινέλλα μου. Καλό σου ταξίδι», έγραψε ο Πασχάλης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paschalis Arvanitidis Official (@paschalis_arvanitidis_official)

«Με έπαιρνε συχνά τηλέφωνο για να μου πει για ένα τραγούδι, μια διασκευή ή μια νέα φωνή που της άρεσε στο Μουσικό Κουτί. Με τον ενθουσιασμό ενός κοριτσιού και την γενναιοδωρία μιας μεγάλης κυρίας. Όταν όμως της ζητούσα να έρθει στην εκπομπή, μου απαντούσε «δεν μου αρέσει πια ο εαυτός μου στην οθόνη, αγόρι μου». Γιατί έζησε όπως της άρεσε, χωρίς εκπτώσεις και τελικά έφυγε όπως της άρεσε: πάνω στην σκηνή τραγουδώντας. Καλό ταξίδι στο φως κυρία Μαρινέλλα», έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikos Portokaloglou (@nikosportokaloglou)

«Το μεγαλείο της ψυχής σας και ο σεβασμός, η αγάπη που μου δείξατε είναι για πάντα αποτυπωμένα στην καρδιά μου. Αυτά δεν μου τα παίρνει κανείς. Αυτά κρατάω. Τις στιγμές μας, το πώς ανέμιζαν τα φορέματα μας , πώς έλαμπε το πρόσωπο σας στην σκηνή. Το πόση αγάπη δείξατε σε μένα και στην μικρή Ανατολή μου τότε βρέφος και την έφερνα στις πρόβες. Κι εσείς; την νανουρίζατε γλυκά. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι είχα την ευλογία να σας γνωρίσω και να ζήσω όλα αυτά μαζί σας, δίπλα σας. Καλό ταξίδι, σας αγαπάμε πολύ! Πάντα!», έγραψε η Ήβη Αδάμου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ivi Adamou (@iviadamou_)

Θέλω να γράψω δυο λόγια σε όλους τους φίλους για την αγαπημένη μου Μαρινέλλα. Πρώτα απ’ όλα, η λύπη μου είναι μεγάλη. Μέσα από αυτή την επιστολή θα ήθελα να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου. Της χρωστάω πάρα πολλά. Τα πρώτα μου τραγούδια, που έγραψα όταν ήμουν 17 χρονών, τα άκουσε πρώτη η Μαρινέλλα και με ενθάρρυνε πάρα πολύ.

Δούλεψα μαζί της δύο - τρεις σεζόν. Ήταν ένας άρτιος άνθρωπος και χαρακτήρας. Τα λόγια της ήταν λίγα, αλλά σοφά και καθοδηγητικά. Η απώλειά της θα είναι πολύ μεγάλη για τον χώρο του τραγουδιού. Εύχομαι οι νεότεροι τραγουδιστές να ακολουθήσουν τα βήματά της - τον τρόπο ερμηνείας της, την ταπεινότητά της και την ανθρωπιά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Χρήστος Νικολόπουλος (@ch.nikolopoulos)

Προσωπικά, θα τη θυμάμαι πάντα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα έκανε για μένα. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της. Καλό της ταξίδι», έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Η Μαρινέλλα μας… Η φωνή… Η τραγουδίστρια. Η γυναίκα. Η επαναστάτρια. Η πρωτοπόρος ταξιδεύει…

Είναι μια στιγμή που η καρδιά λυγίζει. Στα τραγούδια της βρίσκει παρηγοριά. Στην προσωπικότητα της την δύναμη. Είχα την τύχη να την γνωρίσω, να τραγουδήσω κοντά της να μπω στο σπίτι της.

Η χαρά, η αισιοδοξία, η γνώση, η παιδικότητα. Η παρουσία της στην μουσική είναι σαν το χάδι που ήρθε αργά, αλλά έμεινε για πάντα. Μέσα στη φωνή της χωράνε όλα όσα δεν είπαμε, κι όμως κάποιος τα ένιωσε για εμάς. Καλό ταξίδι! Ευχαριστούμε», έγραψε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleonora Zouganeli (@elzouganeli)

«Η Μαρινέλλα δεν χρειάζεται μεγάλες λέξεις για να την περιγράψει κάνεις. Ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία καλλιτεχνών που δεν τους ακολουθεί η εποχή αλλά την καθορίζουν.

Μια φωνή που δεν πέρασε απλώς από το ελληνικό τραγούδι αλλά το διαμόρφωσε. Καλό ταξίδι στο φως.. τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια της. Άντζελα Γκερέκου», έγραψε η Άντζελα Γκερέκου που ήταν η σύζυγος του Τόλη Βοσκόπουλου, μετά τη Μαρινέλλα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Angela Gerekou official (@angela_gerekou)

«Παίξαμε μαζί στο Rex. Εγώ πρωτοβγήκα στο θέατρο κι εσύ με προστάτευες, επειδή ήμουν χύμα. Πριν βγω στη σκηνή, έσκυβες κάτω και μου διόρθωνες τα καλτσάκια. Εκτός από όλα τα φωτεινά και τα τεράστια που ήσουν, υπήρξες και μανούλα τρυφερή. Καλό ταξίδι στο φως», έγραψε η Δήμητρα Παπαδοπούλου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Δήμητρα Παπαδοπούλου (@dimi_papadopoulou_official)

1997.. λίγο πριν μπω στους Μπλε συναντώ την Μαρινέλλα.. αυτό το μέγεθος καλλιτέχνη που με την παρουσία του και τη σιωπή του μόνο, αισθάνεσαι πως επηρεάζει το χωροχρονικό συνεχές.

Παράλληλα κλείνομαι στο στούντιο με τον Στέφανο Κορκολή, άλλο μέγεθος..

Αυτούς τους ανθρώπους αν δεν τους έχεις δει από κοντά να μπαίνουν μέσα στη τέχνη τους δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο ένα γίνονται με αυτήν και πόση δύναμη αποκτά ο ήχος και η παρουσία τους», ανέφερε μεταξύ άλλων η Τζώρτζια Κεφαλά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Georgia Kefala (@georgia.kefala)

«Δεν θα χαθείς ποτέ ποτέ απ’ τη ζωής μας», έγραψε η Κάτια Δανδουλάκη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katia Dandoulaki FAN CLUB (@katia_dandoulaki)

Υπέροχη γενναιόδωρη Κυρία. Από οπου πέρασες άφησες πίσω σου πολιτισμό. Καλύτερα καμαρίνια, καλύτερό ήχο, καλύτερα φώτα! Δεν ξέρω άλλη τραγουδίστρια με τη δική σου τεχνική, το δικό σου ταπεραμέντο. Ξεκουράσου τώρα αρχόντισσα.

Θα ζεις πάντα στην καρδιά μας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tania Tsanaklidou (@tania_tsanaklidou_official)

Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας έμαθες και μας χάρισες», έγραψε η Τάνια Τσανακλίδου.

«Η Μαρινέλλα άλλαξε το μουσικό και κοινωνικό γίγνεσθαι όταν έσκασε σαν κομήτης στην ελληνική μουσική σκηνή. Η επανάσταση μιας παντελονάτης γυναίκας που ύψωσε ανάστημα σε μια συντηρητική τότε κοινωνία ήταν απαραίτητη αλλά όχι δεδομένη. Μαρινέλλα σε ευχαριστούμε που άλλαξες τον κόσμο μας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Με τη φωνή σου για σημαία αλλά και το τσαγανό σου απελευθέρωσες και ένωσες τις ψυχές όλων μας», έγραψε ο Χρήστος Μάστορας που στην ταινία «Υπάρχω» υποδύθηκε τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christos Mastoras (@xmastoras)

«Καλό ταξίδι κορίτσι μου μοναδικό... Η φτώχεια μας μεγάλη...», έγραψε ο Γρηγόρης Βαλτινός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γρηγόρης Βαλτινός / Grigoris Valtinos (@grigoris.valtinos)

«Αγάπη μου, είμαι πάρα πολύ περήφανος για σένα! Έφυγες όπως έζησες. Diva!!! Ουσιαστικά έφυγες πριν δύο χρόνια, όρθια, τραγουδώντας στο κοινό σου που τόσο σε λάτρεψε, στη σκηνή του Ηρωδείου, στην ιερή θέα της Ακρόπολης. Ένα επικό φινάλε που θα το ζήλευε κάθε Diva!

Είμαι σε θέση να το ξέρω, γιατί εκτός από Diva όλων των Ελλήνων, για μένα ήσουν και 55 χρόνια φίλη μου. Αλλά δεν είμαι καθόλου περήφανος για τον εαυτό μου, γιατί ενώ ξέρω πολύ καλά ότι έπεσε η αυλαία όπως σου αξίζει και όπως θα ήθελες εγώ αντί να χαίρομαι με τη χαρά σου καταρρακώθηκα. Ευτυχώς μου έμειναν οι αναμνήσεις από την υπέροχη ζωή που ζήσαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια…», έγραψε ο Ηλίας Ψινάκης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ηλίας Ψινάκης (@iliaspsinakis)

Ανάρτηση με στιγμές της Μαρινέλλας στον ελληνικό κινηματογράφο έκανε η Finos Film στο Instgram.

View this post on Instagram A post shared by Finos Film (@finosfilm_official)

«Μαρινέλλα. Τα λόγια είναι περιττά», έγραφε ως λεζάντα το αφιέρωμα της Finos για τη Μαρινέλλα.