Νίκος Πορτοκάλογλου: Νέα ημερομηνία για την ακυρωμένη συναυλία με τον Γιάννη Κότσιρα στον Βόλο, μετά το πρόβλημα υγείας του

Ευχάριστα είναι τα νέα για τους θαυμαστές τους στον Βόλο, καθώς ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Γιάννης Κότσιρας πρόκειται να πραγματοποιήσουν σύντομα τη συναυλία που αναγκάστηκαν να ακυρώσουν λόγω του προβλήματος υγείας του πρώτου.

Σύμφωνα με μία επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η διοργανώτρια εταιρεία της συναυλίας και μοιράστηκε ο Νίκος Πορτοκάλογλου στα stories του στο Instagram το απόγευμα της Παρασκευής (05.09.2025), εκείνος και ο Γιάννης Κότσιρας θα τραγουδήσουν στον Βόλο την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

«Αγαπητοί φίλοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου και του Γιάννη Κότσιρα, που είχε αναβληθεί και ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Βόλου, θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο.

Τα εισιτήρια που έχετε ήδη προμηθευτεί ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία, χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια από την πλευρά σας.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ανυπομονούμε να σας δούμε στη μεγάλη συναυλία», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που μοιράστηκε στα social media και ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Γιάννης Κότσιρας.

Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται και ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος μπορεί να κάνει επιστροφή χρημάτων αν αυτό επιθυμεί.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο Νίκος Πορτοκάλογλου αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης. Παράλληλα, ανακοίνωσε στους θαυμαστές ότι ύστερα από 10 ημέρες θα είναι σε θέση να επιστρέψει στις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

«Η σημερινή συναυλία μας στον Βόλο αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη την μετάβασή μας. Η πραγματοποίηση της συναυλίας σε νέα ημερομηνία εξετάζεται ήδη και θα ακολουθήσει άμεσα νεότερη ανακοίνωση με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ζητούμε την κατανόησή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπομονή», ανέφερε η πρώτη ανακοίνωση για την αναβολή της συναυλίας, που είχαν δημοσιεύσει πριν γίνει γνωστό το πρόβλημα υγείας του τραγουδιστή.