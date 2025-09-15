Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζει συνεργασία με τον Φοίβο Δεληβοριά – Η κοινή φωτογράφηση και τα πράσινα μαλλιά

Τις δυνάμεις τους αναμένεται να ενώσουν σύντομα ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Φοίβος Δεληβοριάς, όπως ανακοίνωσε ο δεύτερος μέσω μίας ανάρτησης που έκανε στα social media.

O Φοίβος Δεληβοριάς το απόγευμα της Δευτέρας (15.09.2025) ανακοίνωσε μέσω του Instagram ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πρόκειται να βρεθεί στο επαγγελματικό του «σπίτι», που δεν είναι άλλο από την «Ταράτσα του Φοίβου» στο θέατρο Άλσος, όπου κατά καιρούς φιλοξενεί πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες.

Αυτή τη φορά, λοιπόν, δίπλα του θα βρεθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης που μέσα στο καλοκαίρι απασχόλησε πολύ τα φώτα της δημοσιότητας εξαιτίας της ακούσιας νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο. Ο γνωστός καλλιτέχνης δείχνει αποφασισμένος να αφήσει πίσω του αυτή τη δύσκολη περιπέτεια και κοιτάζοντας μόνο μπροστά οργανώνει τα επόμενα βήματά του. Μάλιστα, την Κυριακή, ανακοινώθηκε σε εκπομπή του ΣΚΑΪ ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βρίσκεται ξανά και στην κριτική επιτροπή του «The Voice».

«Πώς θα σας φαινόταν αν η παράστασή μας της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου γινόταν στην “Ταράτσα του Μαζώ”; Νομίζω δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Κάτι μαγικό έρχεται, “ένα θαύμα” που λέει κι ο φίλος μου. Στο Άλσος θα περάσουμε παρέα αυτό το στάδιο, γιατί ανήκουμε σε μας -και στα όνειρά μας», έγραψε ο Φοίβος Δεληβοριάς στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Μάλιστα, στις φωτογραφίες που μοιράστηκε ο γνωστός καλλιτέχνης ο Γιώργος Μαζωνάκης ποζάρει χαμογελαστός με πράσινα μαλλιά.

Δεν γνωρίζουμε αν αυτή η προχωρημένη αλλαγή στην εμφάνιση του ταλαντούχου τραγουδιστή είναι μόνιμη ή έγινε μόνο για τις ανάγκες της φωτογράφησης, αλλά ενθουσίασε τους θαυμαστές του.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης την Παρασκευή (12.09.2025) πήγε στα δικαστήρια προκειμένου να καταθέσει μήνυση εναντίων των φυσικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.