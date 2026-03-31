Τάνια Τσανακλίδου: Η Μαρινέλλα ήταν μία και μοναδική, της χρωστάμε όλοι, άφησε πολιτισμό

Η Τάνια Τσανακλίδου παραχώρησε δηλώσεις για την Μαρινέλλα, έξω από το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της αείμνηστης ερμηνεύτριας. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός έδειχνε συγκινημένη μπροστά στις κάμερες.

«Δεν θα υπάρξει άλλη Μαρινέλλα – Απ’ όπου κι αν πέρασε άφησε πολιτισμό» τόνισε αρχικά η Τάνια Τσανακλίδου. «Η Μαρινέλλα ήταν μία μάνα για το ελληνικό τραγούδι, όλοι έτσι τη φωνάζαμε γιατί ήταν γεμάτη στοργή και αγάπη» πρόσθεσε.

Η Τάνια Τσανακλίδου συνέχισε: «Νιώθω ήσυχη γιατί εδώ και ενάμιση χρόνο είχα μία αγωνία αν υπέφερε, πώς ήταν. Με αγάπη την αποχαιρετώ. Τη θαύμαζα απεριόριστα, από όπου πέρασε η Μαρινέλλα άφησε πολιτισμό. Της χρωστάμε όλοι».

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ μέχρι τη 13:00 το πρωί η σορός της θα βρίσκεται σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου. Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης βρίσκεται η οικογένειά της, η οποία έχει επιλέξει η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

«Αντίο» στην Μαρινέλλα είπε και ο πολιτικός κόσμος της χώρας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της.